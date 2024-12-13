Markenbotschafter-Videoerstellung: Erstellen Sie schnell ansprechende Inhalte

Erzeugen Sie überzeugende Markenbotschafter-Videos mit realistischen AI-Avataren, um Engagement und Reichweite zu steigern.

495/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein lebendiges 1,5-minütiges Werbevideo vor, das für Kleinunternehmer und digitale Vermarkter konzipiert ist, die einen Ambassador Reel Video Maker für ihre Kampagnen nutzen möchten. Die visuelle Ästhetik sollte hell und optimistisch sein, mit schnellen Schnitten und animiertem Text, begleitet von einem enthusiastischen Voiceover, das direkt aus einem Skript mit der Text-zu-Video-Funktion erstellt wird. Dieses Video soll die Nutzer inspirieren, mühelos fesselnde Inhalte für soziale Medien zu erstellen und die Kraft eines Online-Video-Editors hervorheben.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein anspruchsvolles 2-minütiges Erklärvideo, das auf Unternehmenskunden zugeschnitten ist und die fortschrittlichen Fähigkeiten der AI-Videoerstellung veranschaulicht. Die visuelle Präsentation sollte sauber und technisch sein, mit klaren UI/UX-Demonstrationen der kreativen Kontrolle für hyperrealistische AI-Darsteller, unterstützt von einem präzisen und professionellen Voiceover, das mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde. Dieses Stück wird das immense Potenzial für die Produktion von maßgeschneiderten, skalierbaren Inhalten demonstrieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein dynamisches 45-sekündiges Showcase-Video, das sich an Content-Ersteller und Marken richtet, die mit AI-Avatar-Videos innovieren möchten. Der visuelle Stil sollte schnelllebig und visuell reichhaltig sein, realistische Avatare hervorheben, die verschiedene Markenbotschafter-Funktionen ausführen, mit einer erhebenden musikalischen Untermalung. Dieses Video wird die Vielseitigkeit und Einfachheit der Anpassung von Inhalten für verschiedene Plattformen mit HeyGens Größenanpassung und Exporten im Seitenverhältnis unterstreichen, perfekt für diejenigen, die eine robuste Lösung zur Erstellung von Markenbotschafter-Videos suchen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Markenbotschafter-Videoerstellung funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Markenbotschafter-Videos mit AI-gestützten Avataren und anpassbaren Inhalten, ideal für Marketingteams und soziale Medien.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Botschafter
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek realistischer Avatare oder erstellen Sie einen maßgeschneiderten Sprecher, der Ihre Marke authentisch repräsentiert.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Marketing-Skript hinzu
Fügen Sie Ihr vorbereitetes Skript ein, und unsere Text-zu-Video-Engine erweckt Ihre Botschaft sofort mit natürlichen Voiceovers und Lippen-Synchronisation zum Leben.
3
Step 3
Wenden Sie Markenanpassungen an
Integrieren Sie die einzigartige Identität Ihrer Marke, indem Sie Logos hinzufügen, benutzerdefinierte Farben wählen und Hintergrundmusik mit leistungsstarken Branding-Kontrollen auswählen.
4
Step 4
Erstellen Sie Ihr Botschafter-Video
Produzieren Sie Ihr hochwertiges Markenbotschafter-Video, bereit für soziale Medien, Produktdemonstrationen und Marketingkampagnen in verschiedenen Seitenverhältnissen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verstärken Sie authentische Markenstories

.

Entwickeln Sie authentische Videoinhalte mit AI-Avataren, um überzeugende Markenstories und Produktdemonstrationen effektiv zu teilen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie ermöglicht HeyGen die Erstellung realistischer AI-Avatare für Videoinhalte?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, hyperrealistische AI-Avatare zu generieren, die maßgeschneiderte Sprecher schaffen, die Ihre Marke authentisch repräsentieren. Unser fortschrittlicher AI-Avatar-Generator verwandelt Ihre Eingaben in professionelle Präsentatoren und bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für AI-generierte Videos.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Umwandlung von Text in professionelle Videos?

Die AI-gestützte Plattform von HeyGen zeichnet sich durch die Text-zu-Video-Generierung aus, die es Nutzern ermöglicht, Skripte mühelos in dynamische visuelle Inhalte zu verwandeln. Sie können Audio mit verschiedenen Stimmen und Stilen erzeugen und überzeugende Sprechvideos mit einem integrierten Online-Video-Editor erstellen. Dieser optimierte Prozess unterstützt die effiziente AI-Videoerstellung für vielfältige Anwendungen.

Kann HeyGen die visuelle Identität unserer Marke integrieren und welche Videoausgabeoptionen gibt es?

Mit HeyGen haben Sie umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Logos, Farben und andere visuelle Elemente direkt in Ihre Videos zu integrieren. Die Plattform unterstützt verschiedene Seitenverhältnisse und bietet MP4-Ausgabe, sodass Ihre kreative Kontrolle über alle Ihre AI-Avatar-Videos erhalten bleibt.

Welche Kollaborations- und Effizienzfunktionen bietet HeyGen für Teams?

HeyGen ist darauf ausgelegt, die Zusammenarbeit und Effizienz von Marketingteams durch seine robuste Videosuite zu verbessern. Es unterstützt die Batch-Modus-Verarbeitung für große Mengen an Inhalten und bietet eine End-to-End-Videoerstellungslösung, die Ihren Arbeitsablauf optimiert.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo