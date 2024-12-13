Marken-Werbevideo-Ersteller: Erstellen Sie atemberaubende Anzeigen mit KI

Erstellen Sie mühelos benutzerdefinierte Videoanzeigen für soziale Plattformen mit unseren intuitiven Vorlagen und Szenen für maximale Wirkung.

Erstellen Sie ein 30-sekündiges dynamisches Werbevideo, um eine neue umweltfreundliche Produktlinie zu starten, die sich an Kleinunternehmer und E-Commerce-Marken richtet. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit schnellen Schnitten, die die Produktvorteile zeigen, während die Audioausgabe lebhaft und inspirierend sein sollte. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um die Erstellung professioneller "Videoanzeigen" zu vereinfachen, die als effektive "Marketingtaktik" dienen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges professionelles Markenwerbevideo, das Ihre einzigartige SaaS-Lösung für B2B-Kunden und Tech-Startups hervorhebt und ihre Effizienz und Rendite betont. Die Ästhetik sollte elegant und anspruchsvoll sein, mit Datenvisualisierungen und professionellen Grafiken, sowie einer klaren, autoritativen Voiceover-Generierung, die die wichtigsten Funktionen erklärt. Dieses Video sollte demonstrieren, wie ein "Online-Videoanzeigen-Ersteller" die "automatische Markenbildung" verbessern kann.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein fesselndes 15-sekündiges Kurzvideo für Beauty- und Lifestyle-Marken vor, das sich an die Generation Z und Social-Media-Influencer richtet, um ein neues Hautpflegeprodukt zu bewerben. Der visuelle und akustische Stil sollte authentisch, lebendig und schnelllebig sein, benutzererstellte Inhalte mit trendiger Musik nachahmen. HeyGens KI-Avatare können genutzt werden, um vielfältige, nachvollziehbare Testimonials zu präsentieren, die für verschiedene "soziale Plattformen" und effektive "Videoanzeigen-Kampagnen" optimiert sind.
Beispiel-Prompt 3
Ein 60-sekündiges Anleitungsvideo wird benötigt, um eine komplexe Softwarefunktion zu demonstrieren, die sich an angehende Videokreatoren, Marketingstudenten und freiberufliche Vermarkter richtet. Der visuelle Ansatz muss klar und schrittweise sein, mit klaren Bildschirmanweisungen und einer ruhigen, ermutigenden Erzählung, die sicherstellt, dass alle Untertitel präzise sind. Dieses Video sollte letztendlich zeigen, wie einfach es ist, Inhalte mit einem "Drag-and-Drop-Editor" für wirkungsvolle Ergebnisse zu "anpassen".
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Marken-Werbevideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Marken-Werbevideos. Unser intuitiver Online-Videoanzeigen-Ersteller vereinfacht jeden Schritt, von der Idee bis zur Fertigstellung, und stellt sicher, dass Ihre Botschaft heraussticht.

1
Step 1
Wählen Sie einen Ausgangspunkt
Beginnen Sie Ihr Markenwerbevideo, indem Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Video-Vorlagen wählen oder mit einer leeren Leinwand starten, um einzigartige Videoanzeigen zu erstellen.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Anzeigeninhalt an
Passen Sie Ihr Video mit einem intuitiven Editor an. Integrieren Sie Ihre eigenen Medien oder wählen Sie aus einer umfangreichen Bibliothek von Stockfotos und Grafiken, um perfekt zur Vision Ihrer Marke zu passen.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Sorgen Sie für Markenkonsistenz mit automatischen Markenbildungsfunktionen. Fügen Sie mühelos Ihr Firmenlogo, bevorzugte Farben und Schriftarten hinzu, um Ihre Anzeige unverwechselbar zu machen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Kampagne
Sobald Ihre Anzeige fertig ist, exportieren Sie sie einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen für eine optimale Ansicht auf allen sozialen Plattformen. Bereiten Sie sich darauf vor, Ihre Marketingtaktik zu starten und Ihr Publikum effektiv zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundentestimonial-Videos

.

Verwandeln Sie Kundenerfolgsgeschichten in überzeugende, KI-generierte Videos, die Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihre Marke aufbauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, auffällige Videoanzeigen für meine Marke zu erstellen?

HeyGens KI-Videoanzeigen-Ersteller bietet intuitive Werkzeuge und anpassbare Vorlagen, um atemberaubende, personalisierte Videoanzeigen zu erstellen. Sie können problemlos Animationen, Musik und Sticker hinzufügen, um Ihre Produktwerbevideos zu verbessern und Ihr Publikum effektiv zu begeistern.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effizienten Online-Videoanzeigen-Ersteller?

HeyGen vereinfacht den Anzeigen-Erstellungsprozess mit seinem benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor und einer Bibliothek von Videoanzeigen-Vorlagen. Nutzen Sie die KI-Fähigkeiten für Ein-Klick-Bearbeitung und automatische Markenbildung, um schnell professionelle Social-Media-Anzeigen zu produzieren.

Kann HeyGen mir helfen, meine Videoanzeigen mit einzigartigen Elementen anzupassen?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Videoanzeigen mit KI-Avataren und fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen anzupassen, um Ihr Skript zum Leben zu erwecken. Sie können auch Stockfotos und Grafiken einfügen, um sicherzustellen, dass Ihre benutzerdefinierten Videoanzeigen Ihre Marke wirklich widerspiegeln.

Wie unterstützt HeyGen Videoanzeigen auf verschiedenen sozialen Plattformen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Videoanzeigen zu erstellen, die für verschiedene soziale Plattformen optimiert sind, mit flexiblen Seitenverhältnissen und Exportoptionen. Sie können sogar Voiceovers in über 50 Sprachen generieren, um ein globales Publikum zu erreichen und Ihre Marketingtaktik effektiv zu erweitern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo