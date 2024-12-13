Erstellen Sie ein 30-sekündiges dynamisches Werbevideo, um eine neue umweltfreundliche Produktlinie zu starten, die sich an Kleinunternehmer und E-Commerce-Marken richtet. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit schnellen Schnitten, die die Produktvorteile zeigen, während die Audioausgabe lebhaft und inspirierend sein sollte. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um die Erstellung professioneller "Videoanzeigen" zu vereinfachen, die als effektive "Marketingtaktik" dienen.

Video Generieren