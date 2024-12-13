Erstellen Sie einen fesselnden 30-sekündigen Buchtrailer mit der Buchtrailer-Funktion von HeyGen für einen bevorstehenden Psychothriller. Zielgruppe sind junge Erwachsene, die an Spannung interessiert sind, mit einem dunklen, kantigen visuellen Stil, schnellen Schnitten und einem dramatischen, geflüsterten Voiceover, das von HeyGens Voiceover-Generierung erstellt wird, und Stockmaterial aus der Mediathek, um die Handlung anzudeuten, ohne Spoiler zu verraten.

Video Generieren