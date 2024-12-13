Effizienz freischalten mit einem Board-Schulungsvideo-Generator
Optimieren Sie das Unternehmenslernen mit fesselnden AI-Avataren, die Text-Prompts in professionelle Schulungsvideos umwandeln.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Willkommens-Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, das für HR-Abteilungen und kleine Geschäftsinhaber konzipiert ist. Dieses Video sollte eine freundliche und zugängliche visuelle Ästhetik haben und vorgefertigte Templates & Szenen nutzen, um schnell Szenen aus einem einfachen Skript über Text-zu-Video vom Skript zu erstellen, und so einen positiven Ton für ihren ersten Tag setzen.
Gestalten Sie einen lebendigen 30-sekündigen Werbeclip, der sich an Marketingfachleute und Content-Ersteller richtet und die Einfachheit der Erstellung atemberaubender visueller Inhalte für Social-Media-Kampagnen hervorhebt. Der Stil des Videos sollte dynamisch und modern sein und umfangreiche Medienbibliothek-/Stock-Unterstützung nutzen, um schnell Szenen zu erstellen und das Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen anzupassen und zu exportieren, um sofortige Aufmerksamkeit zu erregen.
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Tutorial-Video für Coaches und Berater, das einen spezifischen Arbeitsablauf oder Ratschläge demonstriert. Die Präsentation sollte direkt und personalisiert sein, mit einem sprechenden Kopf AI-Avatar, der die Botschaft übermittelt, ergänzt durch automatisch generierte Untertitel für Barrierefreiheit und erhöhte Interaktion während des gesamten Instruktionsinhalts.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement bei der Vorstandsschulung.
Nutzen Sie AI-generierte Inhalte, um dynamische und interaktive Schulungsmaterialien zu erstellen, die das Engagement der Vorstandsmitglieder und die Wissensspeicherung erheblich verbessern.
Skalieren Sie Unternehmenslernen und Onboarding.
Entwickeln und implementieren Sie effizient eine breitere Palette von Unternehmenslernmodulen und Onboarding-Inhalten, um alle Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter unabhängig von ihrem Standort zu erreichen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos und macht sie ansprechender?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Text-Prompts in ansprechende Schulungsvideos zu verwandeln, die realistische AI-Avatare und anpassbare vorgefertigte Templates enthalten. Dies ermöglicht die schnelle Produktion professioneller Videos, die Aufmerksamkeit erregen und die Mitarbeiterschulung verbessern.
Kann HeyGen AI-Avatar-Videos für unterschiedliche Schulungsbedürfnisse von Mitarbeitern erstellen?
Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochwertige AI-Avatar-Videos zu erstellen, die ideal für Mitarbeiterschulungen und Onboarding sind. Sie können Avatare und Stimmen anpassen und sogar mehrsprachige Videos unterstützen, um diverse Zielgruppen weltweit anzusprechen.
Welche Funktionen bietet HeyGen, um die Produktion von Videodokumentationen zu optimieren?
HeyGen bietet umfassende Bearbeitungstools, einschließlich automatischer Untertitel und eines leistungsstarken AI-Sprachgenerators, um die Videodokumentation zu optimieren. Sie können von Text-Prompts ausgehen oder Bildschirmaufnahmen verbessern, um klaren, professionellen Inhalt effizient zu erstellen.
Wie kann ich mit HeyGen erstellte Schulungsinhalte branden und personalisieren?
HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, mit denen Sie Ihre Videos mit den Logos und Farben Ihres Unternehmens branden und personalisieren können. Nutzen Sie vorgefertigte Templates und robuste Bearbeitungstools, um sicherzustellen, dass Ihre Schulungsinhalte perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen.