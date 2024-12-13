Effizienz freischalten mit einem Board-Schulungsvideo-Generator

Optimieren Sie das Unternehmenslernen mit fesselnden AI-Avataren, die Text-Prompts in professionelle Schulungsvideos umwandeln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Willkommens-Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, das für HR-Abteilungen und kleine Geschäftsinhaber konzipiert ist. Dieses Video sollte eine freundliche und zugängliche visuelle Ästhetik haben und vorgefertigte Templates & Szenen nutzen, um schnell Szenen aus einem einfachen Skript über Text-zu-Video vom Skript zu erstellen, und so einen positiven Ton für ihren ersten Tag setzen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie einen lebendigen 30-sekündigen Werbeclip, der sich an Marketingfachleute und Content-Ersteller richtet und die Einfachheit der Erstellung atemberaubender visueller Inhalte für Social-Media-Kampagnen hervorhebt. Der Stil des Videos sollte dynamisch und modern sein und umfangreiche Medienbibliothek-/Stock-Unterstützung nutzen, um schnell Szenen zu erstellen und das Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen anzupassen und zu exportieren, um sofortige Aufmerksamkeit zu erregen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Tutorial-Video für Coaches und Berater, das einen spezifischen Arbeitsablauf oder Ratschläge demonstriert. Die Präsentation sollte direkt und personalisiert sein, mit einem sprechenden Kopf AI-Avatar, der die Botschaft übermittelt, ergänzt durch automatisch generierte Untertitel für Barrierefreiheit und erhöhte Interaktion während des gesamten Instruktionsinhalts.
step preview
Kopieren Sie den Prompt
step preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Board-Schulungsvideo-Generator funktioniert

Entwickeln Sie schnell professionelle und ansprechende Board-Schulungsvideos, die wichtige Informationen klar kommunizieren und die Lernergebnisse für Ihr Team verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Beginnen Sie damit, Ihren Schulungsinhalt direkt in die Plattform zu schreiben oder einzufügen. Unsere leistungsstarke Text-zu-Video-vom-Skript-Funktion verwandelt Ihren Text sofort in eine dynamische Videogrundlage.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek realistischer AI-Avatare wählen, um Ihr Schulungsmaterial zu präsentieren und eine konsistente und professionelle Bildschirmpräsenz zu gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie Stimme und Untertitel hinzu
Verfeinern Sie Ihr Video weiter, indem Sie eine natürlich klingende Erzählung mit unserer Voiceover-Generierungsfunktion erstellen und automatisch Untertitel für Barrierefreiheit und Klarheit hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Überprüfen Sie Ihr Schulungsvideo, nehmen Sie letzte Anpassungen vor und exportieren Sie es dann einfach im bevorzugten Seitenverhältnis, bereit zur Verteilung an Ihre Vorstandsmitglieder oder Ihr Team.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Governance-Themen

.

Verwandeln Sie komplexe Themen der Vorstandsführung, Compliance oder Finanzen in klare, verständliche und professionelle AI-gestützte Schulungsvideos für ein besseres Verständnis.

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos und macht sie ansprechender?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Text-Prompts in ansprechende Schulungsvideos zu verwandeln, die realistische AI-Avatare und anpassbare vorgefertigte Templates enthalten. Dies ermöglicht die schnelle Produktion professioneller Videos, die Aufmerksamkeit erregen und die Mitarbeiterschulung verbessern.

Kann HeyGen AI-Avatar-Videos für unterschiedliche Schulungsbedürfnisse von Mitarbeitern erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochwertige AI-Avatar-Videos zu erstellen, die ideal für Mitarbeiterschulungen und Onboarding sind. Sie können Avatare und Stimmen anpassen und sogar mehrsprachige Videos unterstützen, um diverse Zielgruppen weltweit anzusprechen.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um die Produktion von Videodokumentationen zu optimieren?

HeyGen bietet umfassende Bearbeitungstools, einschließlich automatischer Untertitel und eines leistungsstarken AI-Sprachgenerators, um die Videodokumentation zu optimieren. Sie können von Text-Prompts ausgehen oder Bildschirmaufnahmen verbessern, um klaren, professionellen Inhalt effizient zu erstellen.

Wie kann ich mit HeyGen erstellte Schulungsinhalte branden und personalisieren?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, mit denen Sie Ihre Videos mit den Logos und Farben Ihres Unternehmens branden und personalisieren können. Nutzen Sie vorgefertigte Templates und robuste Bearbeitungstools, um sicherzustellen, dass Ihre Schulungsinhalte perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen.

