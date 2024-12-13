Board Procedure Video Maker: Erstellen Sie ansprechende Erklärvideos

Verwandeln Sie Ihre Skripte sofort in professionelle Verfahrensvideos mit leistungsstarken Text-zu-Video-Funktionen.

589/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Erklärvideo, das eine komplexe neue Softwarefunktion potenziellen Geschäftspartnern vorstellt. Die visuelle Ästhetik sollte modern und ansprechend sein, mit dynamischen Animationen und Highlights, um die wichtigsten Vorteile hervorzuheben. Durch HeyGens Text-zu-Video-Funktionalität aus dem Skript wird die Erzählung fließend, unterstützt durch klare Untertitel, um Zugänglichkeit und Verständnis zu gewährleisten, was dieses "Erklärvideo" für ein vielfältiges Publikum effektiv macht.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges "Minute Course Creation"-Modul, das für eine interne Abteilung für Lernen und Entwicklung konzipiert ist und sich auf ein fortgeschrittenes technisches Konzept konzentriert. Verwenden Sie einen animierten, charaktergesteuerten visuellen Stil, der freundlich und zugänglich ist, und nutzen Sie umfassend HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für vielfältige Hintergründe und Requisiten. Ein ausdrucksstarker AI-Avatar wird den Inhalt erzählen und als persönlicher Führer durch das Material dienen, um sicherzustellen, dass das Training bei L&D-Profis Anklang findet.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine prägnante 45-sekündige Anleitung zur Fehlerbehebung für das technische Support-Team, die eine schnelle Lösung für ein häufiges Systemproblem demonstriert. Das Video sollte einen praktischen, screencast-ähnlichen visuellen Stil mit schnellen, klaren Übergängen annehmen. Durch die Nutzung von HeyGens Vorlagen & Szenen wird der Erstellungsprozess effizient, was eine schnelle Bereitstellung ermöglicht. Dieses kurze "Board Procedure Video Maker" wird leicht konsumierbar und zugänglich für sein technisches Support-Publikum sein, um eine schnelle Problemlösung zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Board Procedure Video Maker funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Betriebsanleitungen und Prozesse in klare, ansprechende Verfahrensvideos mit HeyGens intuitiver Plattform, die Kommunikation und Schulung vereinfacht.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie damit, Ihren Verfahrens- oder detaillierten Text in die Plattform einzugeben. HeyGens Text-zu-Video-Funktion wandelt Ihre Worte in dynamische Szenen um und legt so den Grundstein für Ihr Schulungsvideo.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente und Avatare
Wählen Sie aus einer Bibliothek professioneller Vorlagen oder fügen Sie spezifische Szenen hinzu, um jeden Schritt Ihres Verfahrens zu visualisieren. Steigern Sie das Engagement, indem Sie AI-Avatare einbinden, um Ihre Inhalte zu präsentieren.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Stimmen und Untertitel hinzu
Nutzen Sie HeyGens AI Voice Generator, um eine natürlich klingende Stimme für Ihr Verfahrensvideo auszuwählen. Fügen Sie automatisch präzise Untertitel hinzu, um Barrierefreiheit und Klarheit für alle Zuschauer zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Verfahrensvideo
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie das Seitenverhältnis anpassen und Exporte nach Bedarf vornehmen. Erstellen Sie Ihr hochwertiges Verfahrensvideo, das bereit ist, in Ihrem Team oder auf Lernplattformen geteilt zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Themen

.

Vereinfachen Sie komplexe Verfahrensabläufe in leicht verständliche Videos für verbessertes Lernen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie optimiert HeyGen den Text-zu-Video-Erstellungsprozess?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Ihr Skript in ansprechende Videos zu verwandeln. Geben Sie einfach Ihren Text ein, und unsere Plattform generiert realistische AI-Stimmen und synchronisiert sie mit AI-Avataren, um Ihren Videoerstellungsprozess zu optimieren.

Wie funktioniert die effiziente Produktion von Verfahrensvideos mit HeyGens Tools?

HeyGen vereinfacht die Produktion von Verfahrensvideos mit seinem intuitiven Drag-and-Drop-Editor. Sie können vorgefertigte Vorlagen und eine umfangreiche Medienbibliothek nutzen, um schnell visuelle Geschichten zu erstellen und einen reibungslosen Videoerstellungsprozess von Anfang bis Ende zu gewährleisten.

Kann HeyGen AI Video Agents nutzen, um visuelles Storytelling zu verbessern?

Absolut, HeyGens Plattform bietet fortschrittliche AI-Avatare, die als Ihre AI Video Agents fungieren und Ihr visuelles Storytelling zum Leben erwecken. Diese Avatare können Ihre Botschaft mit natürlichen Ausdrücken übermitteln, ergänzt durch automatische Untertitel für Barrierefreiheit.

Welche zusätzlichen Funktionen zur Barrierefreiheit und Markenbildung bietet HeyGen?

HeyGen bietet umfassende Markensteuerungen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Farben für eine konsistente Markenidentität in Ihrer Videoproduktion zu integrieren. Zusätzlich sorgen automatische Untertitel und Bildunterschriften dafür, dass Ihre Inhalte für ein breiteres Publikum zugänglich sind und das visuelle Storytelling insgesamt verbessern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo