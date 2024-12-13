Video-Generator für Vorstands-Kommunikation für ansprechende Updates

Erstellen Sie schnell professionelle Erklär- und Schulungsvideos mit intuitiven Vorlagen und Szenen für alle Ihre Vorstands-Updates.

327/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Social-Media-Video, das auf Content-Ersteller zugeschnitten ist und einen schnellen Tipp oder eine Ankündigung mit lebendigem, individuellem Branding präsentiert, zum Leben erweckt durch einen AI-Avatar von HeyGen für ein eindrucksvolles visuelles Storytelling-Erlebnis.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein inspirierendes 60-sekündiges visuelles Storytelling-Stück für Non-Profit-Organisationen, das die vielfältigen Vorlagen und Szenen von HeyGen nutzt, um ihre Wirkung mit einer warmen Erzählung zu präsentieren, ergänzt durch Hintergrundmusik und klare Untertitel für eine breitere Reichweite.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein professionelles 50-sekündiges internes Video für HR-Abteilungen, das ein kritisches Skript in ein prägnantes Video verwandelt, mit der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen, um eine professionelle Präsentation mit automatisch generierten Untertiteln für Barrierefreiheit zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Video-Generator für Vorstands-Kommunikation funktioniert

Erstellen Sie wirkungsvolle, professionelle Video-Updates für Ihren Vorstand mit Leichtigkeit, indem Sie Text und Ideen in fesselnde visuelle Erzählungen verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihrer Nachricht. Unser AI-Videogenerator erstellt effizient ein vollständiges Video aus Ihrem Skript und sorgt für einen nahtlosen Ablauf.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente und Stimme
Verbessern Sie Ihre Kommunikation, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen und deren Aussehen und Stimme anpassen, um Ihre Marke professionell zu repräsentieren.
3
Step 3
Verfeinern Sie Ihre Präsentation
Nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen und Szenen, um Ihr Video zu strukturieren, und fügen Sie Branding-Kontrollen wie Logos und benutzerdefinierte Farben für ein einheitliches Erscheinungsbild hinzu.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie das gewünschte Seitenverhältnis festlegen und es in verschiedenen Formaten exportieren, bereit für eine effektive Videokommunikation mit Ihrem Vorstand.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erhöhen Sie das strategische visuelle Storytelling

.

Verwandeln Sie komplexe Daten, strategische Initiativen oder Unternehmensgeschichten in überzeugende AI-Videogeschichten für eindrucksvolle und unvergessliche Vorstandspräsentationen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die kreative AI-Videoerstellung?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, ansprechende AI-Videos mühelos zu erstellen, indem Skripte in fesselndes visuelles Storytelling verwandelt werden. Nutzen Sie eine Vielzahl anpassbarer Vorlagen, um Ihre kreativen Projekte schnell zu starten.

Kann HeyGen das visuelle Storytelling mit individuellem Branding verbessern?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihr visuelles Storytelling zu verbessern, indem Sie individuelle Branding-Elemente wie Logos und Farben in Ihre Videos integrieren. Sie können auch AI-Avatare und eine umfangreiche Medienbibliothek nutzen, um einzigartige Erklärvideos zu erstellen, die Ihre Markenidentität widerspiegeln.

Welche Arten von kreativen Videos kann ich mit HeyGen produzieren?

HeyGen ist eine vielseitige AI-Videoplattform, die perfekt für die Erstellung vielfältiger Inhalte geeignet ist, von dynamischen Whiteboard-Animationsvideos bis hin zu eindrucksvollen Social-Media-Videos und professionellen Schulungsvideos. Seine AI-Text-zu-Sprache-Funktion und AI-Avatare bieten endlose kreative Möglichkeiten.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung von professionellen visuellen Storytelling?

Ja, HeyGen ist als intuitive AI-Videoplattform konzipiert, die es jedem ermöglicht, hochwertiges visuelles Storytelling mit professionellem Finish zu produzieren. Mit Funktionen wie AI-Avataren, Text-zu-Video aus Skripten und robusten Branding-Kontrollen können Sie fesselnde Erzählungen effizient gestalten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo