Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges animiertes Erklärvideo, das sich an unerfahrene Investoren richtet, die die Grundlagen der Blockchain verstehen möchten. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein, mit klaren Motion Graphics, um komplexe Konzepte zu vereinfachen, ergänzt durch einen zugänglichen, freundlichen Audio-Ton. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Informationen ansprechend zu präsentieren und ein starkes Gefühl für Storytelling zu fördern.

