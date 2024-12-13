HeyGen ist ein vielseitiger Tutorial-Video-Generator, der in der Lage ist, hochwertige digitale Inhalte für verschiedene Lernerfahrungen zu produzieren, einschließlich Schülerunterstützungsvideos und umfassender Online-Kurse. Mit Funktionen wie Untertiteln und Branding-Kontrollen können Sie die Zugänglichkeit und ein konsistentes Markenimage über alle Bildungsvideos hinweg sicherstellen.