Erstelle ein aufregendes 30-Sekunden-Werbevideo, das sich an junge, technikaffine Online-Shopper richtet und deine größten Black Friday-Angebote mit dynamischen visuellen Effekten und einem modernen Popmusik-Soundtrack präsentiert. Nutze HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen, um schnell eine auffällige Werbung zu erstellen, die auf sozialen Medien heraussticht.
Kreativmotor

Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

Aufforderung zur Erstellung von nativen Videos

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Ende-zu-Ende-Videogenerierung

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Mit Struktur und Absicht erstellt

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Wie der Black Friday Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos atemberaubende Werbevideos für den Black Friday, um Aufmerksamkeit zu erregen und Ihren Verkauf mit unserem intuitiven Online-Videomaker zu steigern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Black Friday Vorlage aus
Starten Sie Ihre Black Friday-Kampagne, indem Sie aus unserer vielfältigen Sammlung professionell gestalteter Black Friday-Video-Vorlagen wählen. Unsere Plattform bietet eine Vielzahl kostenloser Vorlagen, um Ihren kreativen Prozess sofort zu starten.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Inhalt an
Passen Sie Ihr Werbevideo an, indem Sie Ihre einzigartigen Verkaufsbotschaften, Produktbilder und Angebote hinzufügen. Nutzen Sie unsere umfangreiche Medienbibliothek, um perfekte Stock-Clips zu finden oder laden Sie Ihre eigenen hoch, um Ihre Angebote hervorzuheben.
3
Step 3
Fügen Sie KI-gesteuerte Sprachausgaben hinzu
Heben Sie Ihre Botschaft hervor, indem Sie natürlich klingende Sprachausgaben mit HeyGens Sprachgenerierung erstellen. Sie können Ihr Video auch mit persönlichen Akzenten anpassen, wie zum Beispiel das Anwenden Ihrer Markenfarben und Ihres Logos.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Video perfekt ist, exportieren Sie es einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für unterschiedliche soziale Medien optimiert sind. Teilen Sie Ihr überzeugendes Black Friday-Video direkt, um Engagement und Verkäufe zu fördern.

HeyGen befähigt Unternehmen, mühelos eindrucksvolle Black Friday-Videos zu erstellen, und dient als Ihr ultimativer Online-Videomacher und -editor. Nutzen Sie KI, um schnell ansprechende Werbevideoinhalte für Ihre Feiertagsverkaufsaktionen zu produzieren.

Erzeugen Sie Begeisterung für Black Friday Angebote

Craft captivating videos to build anticipation and generate excitement around your Black Friday offers, motivating customers to act quickly.

Häufig gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir dabei helfen, schnell überzeugende Black Friday-Videos zu erstellen?

HeyGen bietet eine große Auswahl an Video-Vorlagen für den Black Friday, was es zu einem effizienten Online-Videoersteller für Ihre Werbevideo-Bedürfnisse macht. Passen Sie einfach eine Vorlage mit Ihren Angeboten und Ihrer Markenidentität an und Sie sind bereit, sie in sozialen Medien zu teilen, um Ihren Black Friday-Verkauf zu bewerben.

Welche KI-Funktionen bietet HeyGen für die Erstellung effektiver Black Friday-Anzeigen?

HeyGen integriert leistungsstarke KI-Fähigkeiten, einschließlich realistischer KI-Avatare und Text-zu-Video-Erstellung, um Ihnen zu helfen, eindrucksvolle Black Friday-Anzeigen zu produzieren. Sie können ganz einfach professionelle Werbevideos mit dynamischen Voiceovers erstellen, um Ihre Black Friday-Promotionen zu verbessern.

Bietet HeyGen Werkzeuge an, um meine Black Friday Videos für das Branding zu personalisieren?

Absolut, HeyGen funktioniert als ein umfassender Videoeditor, der robuste Markenkontrollen bietet, um sicherzustellen, dass Ihre Black Friday-Videos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Fügen Sie ganz einfach Ihr Logo, Ihre Markenfarben hinzu und nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek mit Stock-Clips, um Ihr einzigartiges Werbevideo zu verbessern.

Welche Arten von Black Friday Verkaufsvideos kann ich mit HeyGen erstellen?

HeyGen, als vielseitiger Online-Videomacher, ermöglicht es Ihnen, vielfältige Black Friday-Verkaufsvideos zu erstellen, die für verschiedene Plattformen geeignet sind. Von kurzen Social-Media-Anzeigen bis hin zu längeren Werbeinhalten können Sie hochwertige Black Friday-Videos in verschiedenen Seitenverhältnissen leicht produzieren und exportieren.

