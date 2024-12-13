Lernen freischalten mit kompakten Schulungsvideos

Steigern Sie das Erinnerungsvermögen und die Lernergebnisse. Erstellen Sie ansprechende Mikro-Lerninhalte mit HeyGen's intuitiver Text-zu-Video-Funktion.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Mikro-Lernvideo für bestehende Kunden, das eine neue Softwarefunktion im Rahmen ihrer digitalen Transformation erklärt. Das Video sollte einen modernen, ansprechenden visuellen Stil mit animierten Grafiken und einer lebhaften Stimme verwenden, um fesselnde Inhalte zu liefern. Nutzen Sie HeyGen's Text-zu-Video-Funktion, um effizient polierte Erklärungen zu produzieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Mikro-Lernvideo für Schüler, das Best Practices für den Online-Datenschutz veranschaulicht. Der visuelle und akustische Stil sollte lebendig und illustrativ sein, um das Engagement der Schüler mit klaren, prägnanten Erklärungen und prominenten Untertiteln zu fördern. Verwenden Sie HeyGen's Untertitel-/Caption-Funktion, um die Zugänglichkeit und das Erinnerungsvermögen für alle Lernenden zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein 50-sekündiges Schulungsvideo vor, das sich an Fachleute richtet, die eine neue technische Fähigkeit im Bereich Automatisierung erlernen möchten. Die Präsentation sollte sehr instruktiv sein, mit schrittweisen visuellen Darstellungen und einer ruhigen, informativen Stimme, die das Publikum durch den Prozess führt. Nutzen Sie HeyGen's Vorlagen und Szenen, um schnell einen professionellen und leicht verständlichen Leitfaden zusammenzustellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie kompakte Schulungsvideos funktionieren

Erstellen Sie wirkungsvolle, kurze Schulungsvideos mit Leichtigkeit, indem Sie AI nutzen, um das Wissensaufnahme und das Engagement Ihres Publikums zu steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre kompakten Inhalte
Entwerfen Sie Ihr Schulungsskript. Nutzen Sie HeyGen's Vorlagen und Szenen, um schnell Ihr kompaktes Schulungsvideo zu strukturieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren und generieren Sie ein natürlich klingendes Voiceover für Ihr Skript, um Ihre Inhalte ansprechend zu gestalten.
3
Step 3
Visuelle Verbesserungen anwenden
Verbessern Sie Ihr Video mit automatisch generierten Untertiteln, um das Engagement und das Wissensaufnahme Ihres Publikums zu steigern.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Mikro-Lernen
Überprüfen Sie Ihr Video und exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis. Teilen Sie Ihre fertigen Mikro-Lernvideos, um optimale Lernergebnisse zu erzielen.

Anwendungsfälle

Verteilung kompakter Inhalte in sozialen Medien

Erstellen und teilen Sie mühelos überzeugende kurze Schulungsvideos für soziale Plattformen, maximieren Sie die Reichweite und das Engagement der Schüler durch zugängliche, ansprechende Inhalte.

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung effektiver Mikro-Lernvideos?

HeyGen nutzt AI, um die Erstellung wirkungsvoller Mikro-Lernvideos zu vereinfachen. Nutzer können Text in ansprechende, kompakte Schulungsvideos mit realistischen AI-Avataren und Voiceovers verwandeln, was letztendlich das Wissensaufnahme verbessert und das Lernen dynamischer macht.

Kann HeyGen für betriebliche Schulungen und die Einarbeitung von Mitarbeitern verwendet werden?

Absolut, HeyGen ist ideal für skalierbare betriebliche Schulungen und die Einarbeitung von Mitarbeitern. Die AI-gestützte Plattform ermöglicht die schnelle Produktion von kompakten Schulungsvideos, die eine konsistente Botschaft und effiziente Mitarbeiterschulung in Ihrem Unternehmen sicherstellen.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um Mikro-Lernvideos für verschiedene Zielgruppen zu optimieren?

HeyGen steigert das Engagement durch dynamische AI-Avatare, anpassbare Videovorlagen und automatische Untertitel, die prägnante, zielgerichtete Inhalte liefern. Mit flexiblen Seitenverhältnissen und Branding-Kontrollen stellt HeyGen sicher, dass Ihre kompakten Mikro-Lernvideos auf verschiedenen Plattformen und mobilen Geräten zugänglich und wirkungsvoll sind, was die Lernergebnisse und das Engagement der Schüler verbessert.

Welche Vorteile bietet HeyGen bei der Erstellung kurzer Schulungsvideos?

HeyGen bietet erhebliche Vorteile bei der Produktion kurzer Schulungsvideos, indem es den gesamten Prozess von Skript zu Bildschirm automatisiert. Dies ermöglicht eine effiziente Lehrmethode, transformiert die Erstellung von eLearning-Inhalten und unterstützt digitale Transformationsinitiativen mit minimalem Aufwand und schnellen Durchlaufzeiten.

