Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für neue Softwareentwickler, die einem Team beitreten, und demonstrieren Sie den wesentlichen Git-Workflow in Bitbucket Cloud. Der visuelle Stil sollte sauber und technisch sein, mit klaren Bildschirmaufnahmen der Benutzeroberfläche, ergänzt durch eine professionelle Stimme und präzisen Bildschirmtext. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um eine genaue und konsistente Erzählung für diese wichtigen Schulungsvideos sicherzustellen.

