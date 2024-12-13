Erstellen Sie atemberaubende Einladungen mit einem Geburtstagseinladungs-Videoersteller

Gestalten Sie mühelos personalisierte Einladungsvideos mit KI-Avataren und anpassbaren Vorlagen. Fügen Sie Animationen hinzu, wählen Sie Farben und Musik aus und teilen Sie Ihre Kreation in sozialen Medien.

472/2000

Beispiele erkunden

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

eine Collage von Bildern, auf einem steht 'Meisterung des Social Media Marketings'eine Collage von Bildern, auf einem steht 'Meisterung des Social Media Marketings'

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Vorschläge aus.

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

Aufforderung 1
Binden Sie Ihre Freunde und Familie mit einem 45-sekündigen personalisierten Einladungsvideo ein, das mit HeyGens KI-Videovorlagengenerator erstellt wurde. Ideal für technikaffine Personen, die gerne eine persönliche Note hinzufügen, ermöglicht dieses Video die Integration von Animationen und Sprachgenerierung für ein dynamisches Erlebnis. Der visuelle Stil ist schlicht und modern, was es perfekt macht, um es auf sozialen Medien zu teilen.
Aufforderung 2
Erstelle eine 60-sekündige Videoeinladung, die mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript heraus eine Geschichte erzählt. Dieses Video ist perfekt für kreative Geschichtenerzähler konzipiert und ideal für diejenigen, die ihre Geburtstagspläne auf cineastische Weise erzählen möchten. Der visuelle Stil ist filmisch und fesselnd, mit der Möglichkeit, als MP4 herunterzuladen für einfaches Teilen. Füge Untertitel hinzu, um sicherzustellen, dass deine Botschaft klar und mitreißend ist.
Aufforderung 3
Laden Sie Ihre Gäste mit einem 30-Sekunden-Video ein, das Eleganz und Spaß vereint, indem Sie HeyGens Videovorlagen für Einladungen verwenden. Zielgruppe sind diejenigen, die eine Spur von Klasse zu schätzen wissen, dieses Video ermöglicht es Ihnen, Farben und Musik zu personalisieren für einen anspruchsvollen Look. Der visuelle Stil ist elegant und poliert, und Sie können das Seitenverhältnis problemlos für verschiedene Plattformen anpassen, sodass Ihre Einladung überall perfekt aussieht.
step previewstep preview
Kopieren Sie die Aufforderung
step previewstep preview
In das Erstellungsfeld einfügen
step previewstep preview
Sehen Sie, wie Ihr Video zum Leben erweckt wird
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Kreativmotor

Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

Aufforderung zur Erstellung von nativen Videos

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Ende-zu-Ende-Videogenerierung

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Mit Struktur und Absicht erstellt

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Bewertungen

Wie man einen Geburtstagseinladungs-Videomacher benutzt

Erstellen Sie mit Leichtigkeit personalisierte und ansprechende Geburtstagseinladungsvideos mit unserer intuitiven Plattform.

1
Step 1
Wählen Sie eine Geburtstagsvideo-Vorlage aus
Beginnen Sie damit, aus einer Vielzahl von Geburtstagsvideo-Vorlagen in unserer Bibliothek zu wählen. Diese Vorlagen bieten einen kreativen Ausgangspunkt für Ihr Einladungsvideo.
2
Step 2
Farben und Musik anpassen
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie die Farben anpassen und Ihre Lieblingsmusik hinzufügen. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, diese Elemente einfach zu individualisieren, damit sie zum Thema Ihrer Geburtstagsfeier passen.
3
Step 3
Animationen und Text hinzufügen
Bereichern Sie Ihre Einladung durch das Einbinden von Animationen und Text. Verwenden Sie unseren KI-gesteuerten Videoeinladungsgenerator, um diese Funktionen nahtlos zu integrieren und Ihr Video dynamischer und ansprechender zu gestalten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Sobald Ihr Video fertiggestellt ist, laden Sie es als MP4-Datei herunter. Anschließend können Sie Ihr personalisiertes Einladungsvideo in sozialen Netzwerken teilen oder es direkt an Ihre Gäste senden.

Anwendungsfälle

HeyGen revolutioniert die Erstellung von Geburtstagseinladungsvideos, indem es KI-gesteuerte Werkzeuge bietet, die den Prozess vereinfachen und es Ihnen ermöglichen, mühelos personalisierte und ansprechende Einladungen zu gestalten. Mit Funktionen wie anpassbaren Videoeinladungsvorlagen und der Möglichkeit, Animationen hinzuzufügen, sorgt HeyGen dafür, dass Ihre Einladungen herausstechen.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten mit fesselnden KI-Videos

.

Utilize AI to create compelling birthday invitation videos that highlight the uniqueness of your event, making it a must-attend occasion.

background image

Häufig gestellte Fragen

Wie kann HeyGen dabei helfen, ein personalisiertes Einladungsvideo zu erstellen?

HeyGen bietet eine Auswahl an Geburtstagsvideo-Vorlagen, mit denen Sie mühelos ein personalisiertes Einladungsvideo erstellen können. Sie können Farben und Musik anpassen, Animationen hinzufügen und sogar AI-generierte Sprachaufnahmen einfügen, um Ihre Einladung wirklich einzigartig zu machen.

Welche Funktionen bietet der Geburtstagseinladungs-Videomacher von HeyGen?

Der Geburtstagseinladungs-Videogenerator von HeyGen bietet eine Vielzahl von Funktionen, einschließlich anpassbarer Videovorlagen für Einladungen, der Möglichkeit, Animationen hinzuzufügen, und Zugang zu einer Mediathek für zusätzliches Material. Diese Werkzeuge stellen sicher, dass Ihre Einladung heraussticht.

Kann ich meine HeyGen Videoeinladung als MP4 herunterladen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre fertige Videoeinladung als MP4-Datei herunterzuladen. Dadurch können Sie Ihr personalisiertes Einladungsvideo einfach in sozialen Medien oder per E-Mail teilen.

Unterstützt HeyGen das Teilen von Videos in sozialen Medien?

Natürlich macht es HeyGen einfach, Ihre Videoeinladungen auf sozialen Medien zu teilen. Mit einfachen Exportoptionen können Sie Ihr kreatives Geburtstagseinladungsvideo schnell an Freunde und Familie verteilen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo