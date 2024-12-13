Angebotserklärvideo-Maker: Verträge schneller sichern

Nutzen Sie unsere umfangreichen Vorlagen und Szenen, um schnell beeindruckende Erklärvideos zu erstellen, die Ihren Wert zeigen und Abschlüsse sichern.

Erstellen Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video, das sich an Kleinunternehmer und Vertriebsprofis richtet und zeigt, wie man schnell ein überzeugendes "Angebotserklärvideo" mit professionellen "Erklärvideo-Vorlagen" innerhalb von HeyGen erstellt. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein, mit energetischen Übergängen, ergänzt durch fröhliche Hintergrundmusik, die die Einfachheit der Nutzung von HeyGens vielfältigen Vorlagen und Szenen hervorhebt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie einen ansprechenden 30-Sekunden-Spot für Produktvermarkter und E-Commerce-Unternehmer, der die Einfachheit der Erstellung hochwertiger "Produktvideos" mit "AI-Videoerstellung" veranschaulicht. Der visuelle und akustische Stil sollte dynamisch und lebendig sein, mit AI-Avataren, die die wichtigsten Produktvorteile mit einer klaren, fesselnden AI-Stimme präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 60-Sekunden-Video für Berater und Projektmanager, das zeigt, wie man jedes geschriebene "Angebot" in ein poliertes "Erklärvideo" mit den Fähigkeiten von HeyGen verwandelt. Verwenden Sie einen autoritativen und professionellen visuellen Stil mit eleganten Grafiken und einer professionellen Stimme, um die Effizienz von HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript zu betonen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein trendiges 40-Sekunden-Video für Social-Media-Manager und Content-Ersteller, das erklärt, wie man seine "Social-Media"-Präsenz mit AI-generierten Inhalten und dem "AI-Voiceover-Generator" steigert. Der visuelle Stil sollte schnelllebig und visuell ansprechend sein, mit moderner Hintergrundmusik, die die Kraft von HeyGens fortschrittlicher Voiceover-Generierung demonstriert, um Wirkung zu erzielen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Angebotserklärvideo-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Videovorschläge, die Kunden fesseln und Ihr nächstes großes Projekt mit unserer intuitiven AI-Plattform sichern.

1
Step 1
Aus Vorlage erstellen
Beginnen Sie mit der Auswahl einer "Erklärvideo-Vorlage", die auf Angebote zugeschnitten ist, oder starten Sie von einer leeren Leinwand. Unsere Funktion "Vorlagen & Szenen" bietet eine schnelle und professionelle Grundlage für Ihr Projekt.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Erzählung hinzu
Verwandeln Sie Ihr Angebotsskript in ansprechendes Audio. Nutzen Sie unseren "AI-Voiceover-Generator", um eine natürliche, professionelle Erzählung zu erstellen, die Ihr visuelles Material perfekt ergänzt.
3
Step 3
Anpassen mit AI-Visuals
Personalisieren Sie Ihr Video mit überzeugenden Visuals. Wählen Sie einen "AI-Avatar", um Ihre wichtigsten Punkte zu präsentieren und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft mit Wirkung und Professionalität übermittelt wird.
4
Step 4
Abschließen & Exportieren
Polieren Sie Ihr Video für maximale Reichweite und Effektivität. Wenden Sie Branding-Kontrollen an, "fügen Sie Musik hinzu" und verwenden Sie "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte", um Ihre "Marketingvideos" für jede Plattform vorzubereiten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Überzeugende Erklärinhalte erstellen

.

Entwickeln Sie inspirierende und überzeugende Erklärvideos, um Ihr Publikum zu fesseln, Ihren Wert klar zu kommunizieren und günstige Angebotsabschlüsse zu sichern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meinen kreativen Prozess für Erklärvideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende Erklärvideos mit einer Vielzahl kreativer Werkzeuge zu erstellen. Sie können leicht Animationen einfügen, kostenlose Stockvideos nutzen und Musik hinzufügen, um Ihre Vision zum Leben zu erwecken, was HeyGen zu einem idealen Erklärvideo-Maker macht.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen für eine effiziente Videoerstellung?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Videoerstellungstechnologie, um Ihren Arbeitsablauf zu optimieren. Mit HeyGen können Sie AI-Avatare und einen AI-Voiceover-Generator verwenden, um Text schnell und effektiv in professionell hochwertige Videoinhalte zu verwandeln.

Gibt es anpassbare Erklärvideo-Vorlagen in HeyGen?

Ja, HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an Erklärvideo-Vorlagen, die vollständig anpassbar sind. Unser intuitiver Drag-and-Drop-Editor ermöglicht es Ihnen, Szenen einfach zu ändern, Ihr Branding hinzuzufügen und einzigartige Marketingvideos zu erstellen, ohne umfangreiche Videobearbeitungskenntnisse zu benötigen.

Kann HeyGen bei der Erstellung professioneller Angebotserklärvideos helfen?

Absolut, HeyGen ist ein leistungsstarker Angebotserklärvideo-Maker, der Ihnen hilft, überzeugende Angebote zu erstellen. Nutzen Sie unsere spezialisierten Erklärvideo-Angebotsvorlagen und AI-Funktionen, um wirkungsvolle Angebotserklärvideos zu produzieren, die Ihren Wert klar kommunizieren.

