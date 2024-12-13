Vorurteilstraining Video Maker: Wirkung in Minuten erzielen

Erstellen Sie wirkungsvolle Vorurteilsreduzierungstrainingsvideos mit KI-Avataren und personalisierten Diversity- und Inklusionsinhalten.

Erstellen Sie ein einminütiges Einführungsvideo für neue Mitarbeiter, die mit ihrem Diversity- und Inklusionstraining beginnen, um das Konzept des unbewussten Vorurteils klar zu erklären. Der visuelle Stil sollte ein ansprechendes animiertes Erklärvideo sein, das warme Farben und einfache Grafiken verwendet, ergänzt durch eine ruhige, professionelle KI-Stimme, die durch HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erzeugt wird, um einen freundlichen und zugänglichen Ton für das grundlegende Lernen zu gewährleisten.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges szenariobasiertes Video, das sich an Manager und Teamleiter für ein fortgeschrittenes Vorurteilsreduzierungstraining richtet. Dieses Video sollte eine häufige Arbeitssituation visuell darstellen, in der Vorurteile auftreten könnten, wobei HeyGens realistische KI-Avatare verschiedene Rollen verkörpern, um ein immersives und nachvollziehbares Lernerlebnis mit einer neutralen, aber ansprechenden Erzählung zu schaffen. Der Ton sollte klar und prägnant sein und sich auf den Dialog zwischen den Avataren konzentrieren, um die wichtigsten Punkte zu veranschaulichen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein dynamisches 45-sekündiges Werbevideo, das sich an HR-Profis und Trainingsentwickler richtet und die Einfachheit der Erstellung personalisierter Diversity- und Inklusionsvideos zeigt. Der visuelle Stil sollte schnelllebig sein, mit schnellen Schnitten zwischen verschiedenen professionellen HeyGen-Vorlagen und Szenen, die den intuitiven Erstellungsprozess hervorheben. Der Ton sollte lebhaft und energisch sein und demonstrieren, wie Text-zu-Video aus einem Skript schnell schriftliche Inhalte in überzeugende visuelle Trainingsmodule verwandeln kann.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein nachdenklich stimmendes zweiminütiges Video für alle Mitarbeiter im Rahmen einer laufenden Anti-Vorurteil-Trainingsinitiative am Arbeitsplatz. Die visuelle Präsentation sollte ein Interview-Format annehmen, das verschiedene KI-Avatare zeigt, die unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen im Zusammenhang mit Vorurteilen bieten, um Empathie und Verständnis zu fördern. Entscheidend ist, dass das Video HeyGens Untertitel/Captions für verbesserte Zugänglichkeit enthält und ein reflektierendes und informatives Audioerlebnis bietet, um die Bedeutung eines inklusiven Arbeitsumfelds zu verstärken.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Vorurteilstraining Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos personalisierte und wirkungsvolle Vorurteilsreduzierungstrainingsvideos für Ihre Mitarbeiter mit KI-gestützten Tools, um das Verständnis und die Inklusion am Arbeitsplatz zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihrer spezifischen Anti-Vorurteil-Trainingsinhalte oder beschleunigen Sie Ihren Start, indem Sie aus einer Vielzahl vorgefertigter Vorlagen und Szenen wählen. Dies legt den Grundstein für Ihre Botschaft.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre KI-Avatare
Erwecken Sie Ihr Skript zum Leben, indem Sie aus einer vielfältigen Auswahl realistischer KI-Avatare wählen. Diese Avatare werden Ihre Botschaft professionell übermitteln und Ihren Vorurteilstraining-Videos eine menschliche Note verleihen.
3
Step 3
Generieren Sie KI-Voiceovers
Verbessern Sie die Klarheit und das Engagement für Ihr Training mit natürlich klingenden KI-Voiceovers, die in verschiedenen Sprachen und Akzenten verfügbar sind. Dies stellt sicher, dass Ihre Botschaft effektiv bei allen Mitarbeitern ankommt.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Sobald Ihr personalisiertes Diversity- und Inklusionstraining-Video fertig ist, exportieren Sie es einfach im gewünschten Seitenverhältnis. Teilen Sie Ihre wirkungsvollen Anti-Vorurteil-Trainingsvideos in Ihrer gesamten Organisation.

Inklusive Arbeitsplatzkultur fördern

Entwickeln Sie überzeugende Anti-Vorurteil-Trainingsvideos, die Mitarbeiter inspirieren, Empathie fördern und eine inklusivere und gerechtere Arbeitsumgebung schaffen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unser Diversity- und Inklusionstraining verbessern?

HeyGen ermöglicht es Organisationen, wirkungsvolle Diversity- und Inklusionstrainingsvideos zu erstellen, indem es KI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie nutzt. Dieser optimierte Ansatz hilft dabei, ansprechende und effektive Schulungsinhalte für Mitarbeiter zu entwickeln.

Welche Rolle spielen KI-Avatare bei der Erstellung personalisierter Vorurteilsreduzierungstrainingsvideos?

HeyGens KI-Avatare sind entscheidend für die Bereitstellung personalisierter Diversity- und Inklusionsvideos, einschließlich Vorurteilsreduzierungstraining. Sie erwecken Ihre Skripte mit realistischen Ausdrücken und vielfältiger Repräsentation zum Leben, was das Training für den Arbeitsplatz nachvollziehbarer und effektiver macht.

Bietet HeyGen Vorlagen für Anti-Vorurteil-Trainingsvideos an?

Ja, HeyGen bietet eine Reihe professioneller Vorlagen, die speziell für den Start der Erstellung von Anti-Vorurteil-Trainingsvideos entwickelt wurden. Diese Vorlagen ermöglichen es den Nutzern, schnell hochwertige Mitarbeiterschulungs-Videos zu produzieren und dabei erheblich Zeit und Ressourcen zu sparen.

Kann HeyGen KI-Voiceovers für Mitarbeiterschulungs-Videos generieren?

Absolut, HeyGen ist hervorragend darin, hochwertige KI-Voiceovers direkt aus Ihrem Skript für alle Ihre Schulungsvideos zu generieren. Diese Text-zu-Video-Fähigkeit sorgt für klare, konsistente Erzählungen und bietet eine Vielzahl von Stimmen, die Ihren spezifischen Schulungsbedürfnissen entsprechen.

