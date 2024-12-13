Erstellen Sie ein 90-sekündiges professionelles BI-Schulungsvideo speziell für neue Mitarbeiter im Rahmen der Einarbeitung, das sich auf die grundlegenden Aspekte Ihrer Business-Intelligence-Tools konzentriert. Der visuelle Stil sollte sauber und informativ sein, klare Bildschirmaufnahmen mit einem virtuellen Moderator kombinieren, während der Ton prägnant und autoritativ bleibt. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare für einen konsistenten, ansprechenden Bildschirmführer und verwenden Sie die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript für eine effiziente Inhaltserstellung.

Video Generieren