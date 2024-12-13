BI-Schulungsvideo-Generator: Erstellen Sie ansprechende L&D-Inhalte

Vereinfachen Sie die Erstellung Ihrer BI-Schulungsvideos. Verwandeln Sie jedes Skript mühelos in professionelle, ansprechende KI-gestützte Videos mit fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen.

Erstellen Sie ein 90-sekündiges professionelles BI-Schulungsvideo speziell für neue Mitarbeiter im Rahmen der Einarbeitung, das sich auf die grundlegenden Aspekte Ihrer Business-Intelligence-Tools konzentriert. Der visuelle Stil sollte sauber und informativ sein, klare Bildschirmaufnahmen mit einem virtuellen Moderator kombinieren, während der Ton prägnant und autoritativ bleibt. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare für einen konsistenten, ansprechenden Bildschirmführer und verwenden Sie die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript für eine effiziente Inhaltserstellung.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 2-minütiges technisches Schulungsvideo-Tutorial vor, das bestehende Teammitglieder durch erweiterte Analysefunktionen Ihres BI-Dashboards führt. Der visuelle und akustische Stil sollte detailliert und schrittweise sein, präzise Bildschirmaufnahmen und eine ruhige, erklärende Erzählung bieten. Sorgen Sie für Zugänglichkeit und Klarheit, indem Sie HeyGens Voiceover-Generierung für konsistente Audio- und Untertitel/Captions für ein besseres Verständnis einsetzen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges dynamisches, KI-gestütztes Video für das Verkaufstraining, das neue BI-Berichtsfunktionen hervorhebt, die für Kundenpräsentationen relevant sind. Der visuelle Stil sollte schnell und ansprechend sein, mit animierten Grafiken und wichtigen Datenpunkten, ergänzt durch ein energetisches, motivierendes Voiceover. Straffen Sie die Produktion, indem Sie HeyGens vielfältige Vorlagen & Szenen nutzen und reichhaltige visuelle Inhalte aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einbinden.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich eine prägnante 45-sekündige Anleitung für einen AI-Videogenerator für den Kundenerfolg vor, die Benutzern beibringt, wie sie ihre personalisierten BI-Berichte effektiv interpretieren können. Der visuelle Stil sollte benutzerfreundlich und zugänglich sein, mit hellen Interface-Aufnahmen und einfachen, klaren Bildschirmhinweisen, begleitet von einem freundlichen und ermutigenden Audioton. Maximieren Sie die Reichweite und Anpassungsfähigkeit für verschiedene Plattformen mit HeyGens Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie BI-Schulungsvideo-Generatoren funktionieren

Erstellen Sie mühelos professionelle BI-Schulungsvideos mit KI. Vereinfachen Sie komplexe Themen und binden Sie Ihre Lernenden in einem Bruchteil der Zeit ein, um das Lernen zugänglich und wirkungsvoll zu gestalten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Beginnen Sie damit, Ihre BI-Schulungsinhalte in unseren leistungsstarken Text-zu-Video-Generator einzugeben oder einzufügen, um Ihren Text sofort in ansprechende gesprochene Dialoge zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Szene
Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren, um Ihren BI-Trainer visuell darzustellen und die persönliche Note Ihrer Schulung zu verstärken.
3
Step 3
Fügen Sie AI-Voiceovers und Branding hinzu
Integrieren Sie hochwertige AI-Voiceovers, um Informationen klar zu vermitteln, und bieten Sie mehrsprachige Optionen für globale Teams an.
4
Step 4
Export für die Verteilung auf mehreren Plattformen
Erstellen Sie Ihr poliertes BI-Schulungsvideo und exportieren Sie es mühelos in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für eine nahtlose Verteilung auf mehreren Plattformen an Ihr Publikum.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer BI-Konzepte

.

Vereinfachen Sie komplexe Business-Intelligence-Themen in leicht verständliche und wirkungsvolle Videolektionen für ein klareres Verständnis.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie funktioniert der AI-Videogenerator von HeyGen zur Erstellung professioneller Inhalte?

HeyGen nutzt einen fortschrittlichen AI-Videogenerator, der Textskripte in ansprechende, professionelle Videoinhalte verwandelt. Benutzer geben einfach ihr Skript ein, wählen aus einer Reihe realistischer AI-Avatare, und die Plattform generiert mühelos synchronisierte Audio- und visuelle Inhalte.

Kann ich die AI-Avatare anpassen und Branding in HeyGen-generierte Videos integrieren?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Bearbeitungswerkzeuge und Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, AI-Avatare anzupassen und spezifische Markenelemente wie Logos und Farbschemata zu integrieren. Dies stellt sicher, dass Ihre KI-gestützten Videos eine konsistente, professionelle Markenidentität bewahren.

Welche Sprachfähigkeiten bietet HeyGen für die Erstellung von Schulungsvideos?

HeyGen ist mit AI-Voiceover und einem AI-Untertitel-Generator ausgestattet, der über 140+ Sprachen unterstützt. Diese leistungsstarke Funktion ermöglicht es Benutzern, zugängliche und informative Schulungsvideos für diverse globale Zielgruppen zu erstellen und die Reichweite Ihrer Inhalte zu erweitern.

Unterstützt HeyGen verschiedene Videoexportoptionen für die Verteilung auf mehreren Plattformen?

Ja, HeyGen erleichtert die einfache Verteilung auf mehreren Plattformen, indem Sie Ihre AI-generierten Videoinhalte in Standardformaten wie MP4 herunterladen können. Dies macht es einfach, Ihre Video-Tutorials und Marketingmaterialien nahtlos über verschiedene Kanäle zu teilen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo