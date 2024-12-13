Bester Videoersteller: Erstellen Sie beeindruckende Inhalte mit AI-Tools

Nutzen Sie AI-Avatare und Drag-and-Drop-Funktionalität, um schnell und einfach professionelle Videos mit filmischen Filtern zu produzieren.

Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Video, das sich an angehende Videokreatoren und Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie HeyGen die komplexe Videoproduktion vereinfacht. Der visuelle Stil sollte sauber und demonstrativ sein, mit hervorgehobenen Texten auf dem Bildschirm, ergänzt durch eine klare, prägnante professionelle Voiceover, die durch HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde, um zu zeigen, wie unsere AI-Tools Ihr Videoerlebnis verbessern.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 90-sekündiges Werbevideo, das sich an Marketer und Content-Strategen richtet und HeyGen als besten Videoersteller zur Vereinfachung der Inhaltserstellung hervorhebt. Verwenden Sie einen dynamischen, optimistischen visuellen Stil mit inspirierender Hintergrundmusik und einer freundlichen, ermutigenden Erzählung, die direkt aus Ihrem Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion erstellt wurde, um zu beweisen, wie einfach die Videoproduktion sein kann.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein informatives 2-minütiges Tutorial-Video für Unternehmensschulungen und Pädagogen, das zeigt, wie man professionelle E-Learning-Module mit HeyGen erstellt. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und lehrreich sein, mit einer ruhigen, autoritativen Erzählung von einem AI-Avatar und der Präsentation, wie unsere Vorlagen eine solide Grundlage für jeden Videoeditor bieten und das Lernerlebnis verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein visuell beeindruckendes 45-sekündiges Kurzvideo für Social-Media-Influencer und digitale Content-Ersteller, das sich auf die schnelle Bereitstellung von Inhalten zu aktuellen Themen konzentriert. Verwenden Sie einen schnellen, visuell ansprechenden Stil mit trendigen Übergängen und einem energetischen Soundtrack, der ein poliertes, filmisches Filtergefühl erzeugt. Betonen Sie, wie HeyGens Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren von Seitenverhältnissen das schnelle Teilen in sozialen Medien über Plattformen hinweg erleichtert.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der beste Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos Videos in professioneller Qualität mit fortschrittlichen AI-Funktionen und einer intuitiven Benutzeroberfläche, die darauf ausgelegt ist, Ihre Inhalte hervorzuheben.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Video-Grundlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus unserer vielfältigen Bibliothek von "Vorlagen & Szenen", die einen "einfach zu verwendenden" Ausgangspunkt für jedes Projekt bieten. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell die Struktur und den Stil Ihres Videos festzulegen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre AI-Präsentatoren und Stimme
Wählen Sie aus einer Vielzahl realistischer "AI-Avatare", um Ihre Inhalte zu präsentieren. Unsere "AI-Tools" integrieren sich nahtlos, sodass Sie mühelos ansprechende visuelle Inhalte erstellen können.
3
Step 3
Fügen Sie professionellen Feinschliff hinzu
Steigern Sie die Zugänglichkeit und das Engagement Ihres Videos, indem Sie automatisch "Untertitel/Caption" generieren. Diese "Auto Captions"-Funktion stellt sicher, dass Ihre Botschaft ein breiteres Publikum erreicht.
4
Step 4
Exportieren und weit verbreiten
Exportieren Sie Ihr fertiges Video mit optimierter "Größenanpassung & Exporte" für verschiedene Plattformen. Dies stellt sicher, dass Ihre Kreation bereit für nahtloses "Teilen in sozialen Medien" und maximale Wirkung ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie Lernen und Entwicklung

.

Entwickeln Sie dynamische und einprägsame AI-gestützte Schulungsvideos, um das Engagement der Lernenden erheblich zu steigern und die Ergebnisse der Wissensvermittlung zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion mit AI?

HeyGen verwandelt Skripte in professionelle Videos mithilfe fortschrittlicher AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie. Dieser leistungsstarke AI-Videoeditor ermöglicht es Ihnen, ansprechende Inhalte effizient zu erstellen und ist damit der beste Videoersteller für Unternehmen.

Ist HeyGen eine benutzerfreundliche Videoschnittsoftware für Anfänger?

Ja, HeyGen verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche und Drag-and-Drop-Funktionalität, die es auch Anfängern im Bereich der Videobearbeitung unglaublich zugänglich macht. Unsere umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen und Szenen hilft Ihnen, mühelos hochwertige Videos zu erstellen.

Kann HeyGen automatisch Untertitel hinzufügen und Voiceovers für Videos generieren?

Absolut, HeyGen bietet robuste automatische Untertitel- und Voiceover-Generierung, die Ihre Inhaltserstellung vereinfacht. Dieses wesentliche AI-Tool stellt sicher, dass Ihre Videos für ein breiteres Publikum zugänglich und ansprechend sind.

Welche Branding-Kontrollen bietet HeyGen für professionelle Videos?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben nahtlos in Ihre Videos zu integrieren. Sie können auch das Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen einfach anpassen und hochwertige Inhalte exportieren, die bereit für das Teilen in sozialen Medien sind.

