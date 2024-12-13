Entdecken Sie den Erklärvideo-Generator

Steigern Sie Ihre Markenbekanntheit und fesseln Sie Ihr Publikum mit dynamischen Erklärvideos, die lebensechte AI-Avatare präsentieren.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges, energiegeladenes Video, das sich an Marketingfachleute richtet und zeigt, wie die Nutzung eines Erklärvideo-Generators wie HeyGen zu einer erhöhten Markenbekanntheit führen kann. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und dynamisch sein, mit schnellen Schnitten und einer lebhaften professionellen Stimme. Heben Sie die Einfachheit hervor, überzeugende Inhalte direkt aus Ihrem bestehenden Text-zu-Video-Skript zu erstellen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 60-sekündiges, poliertes Erklärvideo, das sich an E-Commerce-Unternehmen richtet und veranschaulicht, wie ein effektives Erklärvideo direkt zu verbesserten Konversionsraten beitragen kann. Verwenden Sie eine saubere, professionelle Ästhetik mit sanften Übergängen und einer autoritativen, aber freundlichen Stimme. Demonstrieren Sie die Kraft personalisierter Präsentationen mit HeyGens AI-Avataren, um eine Verbindung zu Kunden herzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Anleitungsvideo für Kundenschulungen und interne Schulungen, das betont, wie HeyGen komplexe Informationen vereinfacht. Der visuelle und akustische Stil sollte klar, ruhig und informativ sein, mit animierten Grafiken zur Erklärung von Konzepten. Veranschaulichen Sie den Vorteil automatisch generierter Untertitel für Barrierefreiheit und Verständnis.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein lebendiges 45-sekündiges Social-Media-Inhaltsstück für Content-Ersteller, das die Rolle von Erklärvideos im effektiven Storytelling betont. Verwenden Sie einen visuell reichen und ansprechenden Stil, der bunte Animationen mit einem eingängigen Hintergrundtrack kombiniert. Zeigen Sie, wie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen kreative Videoprojekte schnell starten können.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Erklärvideo-Generatoren funktionieren

Produzieren Sie schnell fesselnde animierte Erklärvideos, die komplexe Konzepte vereinfachen, Aufmerksamkeit erregen und Ihre Marketingstrategie mühelos verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr fesselndes Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Skripts. Die Text-zu-Video aus Skript-Funktion verwandelt Ihre Worte in eine grundlegende Erzählung und demonstriert den Kernnutzen eines Erklärvideo-Generators für die schnelle Inhaltserstellung.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente und Avatare
Integrieren Sie professionelle AI-Avatare, um Ihre Botschaft visuell darzustellen. Diese Schlüsselfunktion, kombiniert mit vielfältigen Videovorlagen, ermöglicht die Erstellung überzeugender animierter Erklärvideos, die bei Ihrer Zielgruppe Anklang finden.
3
Step 3
Verbessern und verfeinern Sie Ihr Video
Fügen Sie Branding-Elemente hinzu und generieren Sie automatische Untertitel, um die Zugänglichkeit und Sichtbarkeit in Suchmaschinen zu erhöhen. Diese Verbesserungen sind entscheidend, um die Markenbekanntheit und das Zuschauerengagement zu steigern.
4
Step 4
Exportieren und weit verbreiten
Optimieren Sie Ihr Erklärvideo für verschiedene Plattformen mit Größenanpassung und Exporten im Seitenverhältnis. Verteilen Sie Ihre hochwertigen Inhalte über Social-Media-Kanäle, um Ihr Publikum effektiv zu erreichen und verbesserte Konversionsraten zu erzielen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vorteile mit Erfolgsgeschichten von Kunden präsentieren

.

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in dynamische AI-Videos, die die greifbaren Vorteile und den Wert Ihrer Produkte für echte Nutzer lebhaft veranschaulichen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Erklärvideos?

HeyGen revolutioniert die Produktion von **Erklärvideos**, indem es **Text-zu-Video aus Skripten** in fesselnde Inhalte verwandelt. Es nutzt **AI-Avatare** und automatisierte Voiceovers, um den Prozess zu vereinfachen und die Erstellung hochwertiger Videos für jeden **Marketingfachmann** zugänglich zu machen.

Welche Vorteile bieten die AI-Erklärvideos von HeyGen für Unternehmen?

HeyGens **AI-Erklärvideo-Generator** hilft Unternehmen, **erhöhte Markenbekanntheit** und **verbesserte Konversionsraten** zu erreichen. Diese visuell ansprechenden Videos sind perfekt für eine umfassende **Marketingstrategie** und zur Kundenaufklärung geeignet.

Kann HeyGen mein SEO und meine Reichweite verbessern?

Ja, mit HeyGen erstellte **Erklärvideos** können Ihr **SEO** erheblich verbessern, indem sie die Interaktion und Verweildauer auf Ihrer Website erhöhen. Funktionen wie **Untertitel** machen Ihre Inhalte zudem zugänglicher und auffindbarer, was zu höheren **Suchmaschinen-Rankings** beiträgt.

Wie schnell kann ich animierte Erklärvideos mit HeyGen erstellen?

HeyGen ermöglicht die schnelle Erstellung von **animierten Erklärvideos** über seine intuitive Plattform und vielfältige **Videovorlagen**. Sie können in wenigen Minuten überzeugende **Storytelling**-Inhalte erstellen, die für **Social-Media-Kanäle** und verschiedene Marketingbedürfnisse geeignet sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo