Ihr Erklärvideo-Macher hinter den Kulissen für fesselnde Inhalte

Verwandeln Sie mühelos Skripte in ansprechende Videomarketing-Inhalte mit unseren fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen.

Kleine Unternehmer können entdecken, wie sie in einem überzeugenden 30-Sekunden-Video schnell hochwertige Erklärvideos erstellen können, ohne ein Filmteam zu benötigen. Dieses Stück sollte einen modernen, ansprechenden visuellen Stil mit einem optimistischen Ton und einer freundlichen Stimme aufweisen, die zeigt, wie HeyGens AI-Avatare Skripte von Text zu Video zum Leben erwecken und komplexe Ideen in einfache, teilbare Inhalte verwandeln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für Marketingfachleute kann ein dynamisches 45-Sekunden-Video die Kraft eines vielseitigen Erklärvideo-Machers veranschaulichen. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit dynamischen Bewegungsgrafiken, unterstützt von einem klaren und prägnanten Audiotrack. Heben Sie hervor, wie einfach Benutzer Videoinhalte mit HeyGens umfangreichen Vorlagen und Szenen anpassen können, um wirkungsvolle Marketingbotschaften zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Content-Ersteller sind eingeladen, die Leichtigkeit der Umwandlung von Text zu Video in einem unterhaltsamen und schnellen 60-Sekunden-Video für soziale Medien zu erkunden. Verwenden Sie einen farbenfrohen und energetischen visuellen Stil, gepaart mit einem begeisterten Audiotrack. Demonstrieren Sie, wie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion Barrierefreiheit gewährleistet, und erwähnen Sie die Anpassung des Seitenverhältnisses für nahtlose Verteilung auf verschiedenen Plattformen.
Beispiel-Prompt 3
Ein informatives 30-Sekunden-Bildungsvideo, das sich an Pädagogen und Trainer richtet, könnte zeigen, wie komplexe Themen vereinfacht werden können. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und klar sein, ergänzt durch eine ruhige, autoritative Stimme. Betonen Sie den Vorteil der Nutzung von HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um Bildungsinhalte mit relevanten visuellen Elementen zu bereichern und das Lernerlebnis zu verbessern.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Erklärvideo-Macher hinter den Kulissen funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Erklärvideos vom Skript bis zum Bildschirm und verbessern Sie Klarheit und Engagement für Ihr Publikum mit fortschrittlichen AI-Tools.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Fügen Sie Ihr Erklärvideo-Skript in den Editor ein. Unsere Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript wird Ihre Worte sofort in ein dynamisches Video verwandeln, das für weitere Anpassungen bereit ist.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Erwecken Sie Ihre Erzählung zum Leben, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren wählen. Diese digitalen Präsentatoren werden Ihre Botschaft mit natürlichen Ausdrücken und Bewegungen übermitteln und Ihre Zuschauer fesseln.
3
Step 3
Passen Sie Ihr Video an
Verfeinern Sie Ihr Erklärvideo mit Ihrer einzigartigen Markenidentität. Nutzen Sie Branding-Kontrollen, um Ihr Logo, spezifische Farben und Schriftarten hinzuzufügen und so ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Erklärvideo
Sobald Sie zufrieden sind, exportieren Sie Ihr hochwertiges Erklärvideo einfach mit unserer Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte, geeignet für verschiedene Plattformen und bereit, Ihr Publikum zu fesseln.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie wirkungsvolle Videoanzeigen

.

Erstellen Sie mühelos überzeugende Videoanzeigen, indem Sie Einblicke hinter die Kulissen in überzeugende Marketinginhalte mit AI-Avataren und Text-zu-Video verwandeln.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Erklärvideos vereinfachen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Erklärvideos erheblich, indem es AI-Avatare und fortschrittliche Text-zu-Video-Technologie nutzt. Sie können Ihr Skript mühelos in ein professionelles Video mit einem lebensechten AI-Präsentator verwandeln.

Welche kreativen Steuerungsmöglichkeiten bietet HeyGen zur Anpassung von Videoinhalten?

HeyGen bietet umfangreiche kreative Steuerungsmöglichkeiten, die es Ihnen ermöglichen, Videos mit den spezifischen Logos und Farben Ihrer Marke durch robuste Branding-Kontrollen anzupassen. Sie können auch verschiedene Vorlagen und Szenen nutzen, um Ihre Inhalte genau auf Ihre Vision abzustimmen, was es ideal für vielfältige kreative Projekte macht.

Unterstützt HeyGen die fortschrittliche Erstellung von Voiceovers und Untertiteln für Videos?

Ja, HeyGen verfügt über fortschrittliche Voiceover-Generierungsfunktionen, die geschriebenen Text in natürlich klingende Sprache verwandeln. Darüber hinaus werden automatisch genaue Untertitel und Captions generiert, um sicherzustellen, dass Ihre Videos für alle Zielgruppen zugänglich und ansprechend sind.

Kann ich mit der HeyGen-Plattform Social-Media- und Marketingvideos erstellen?

Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, wirkungsvolle Social-Media-Videos und umfassende Videomarketing-Kampagnen mit Leichtigkeit zu produzieren. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die Optionen zur Anpassung des Seitenverhältnisses machen es einfach, Ihre Inhalte für verschiedene Plattformen anzupassen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo