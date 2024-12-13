Anfänger-Schulungsvideo-Ersteller: Einfache KI-Videoerstellung

Produzieren Sie schnell ansprechende Schulungsvideos und Anleitungen mit intuitiven Tools, verstärkt durch HeyGens leistungsstarke Voiceover-Generierung.

338/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für Kleinunternehmer, das eine einfache Softwarefunktion demonstriert. Das Video sollte saubere, moderne Grafiken, klare Untertitel für ein leichtes Verständnis enthalten und HeyGens vielfältige Schulungsvideo-Vorlagen für ein poliertes, informatives Erscheinungsbild nutzen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges, kundenorientiertes Schulungsvideo, um einen wesentlichen Produktvorteil hervorzuheben, das sich an potenzielle Kunden richtet, die das Produkt evaluieren. Verwenden Sie einen eleganten, professionellen visuellen Stil mit dynamischen Szenenübergängen aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, zusammen mit einer überzeugenden Erzählung, die über Text-zu-Video aus dem Skript generiert wird.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein prägnantes 20-sekündiges Schulungsvideo für Mitarbeiter, das bestehende Teammitglieder schnell an eine neue Richtlinienänderung erinnert. Verwenden Sie einen animierten visuellen Stil mit Textüberlagerungen auf dem Bildschirm und einer energetischen Erzählung, um eine optimale Ansicht auf allen Plattformen mit HeyGens Größenanpassung und Exporten im Seitenverhältnis zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Anfänger-Schulungsvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende, professionelle Schulungsvideos mit intuitiven Tools, selbst wenn Sie gerade erst anfangen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller Schulungsvideo-Vorlagen, um schnell zu beginnen, oder entscheiden Sie sich für eine leere Leinwand, um ansprechende Schulungsvideos von Grund auf zu erstellen.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihren KI-Präsentator
Nutzen Sie generative KI, um einen realistischen KI-Avatar auszuwählen oder zu erstellen, der Ihre Inhalte präsentiert und so eine konsistente und ansprechende Präsentation für Ihre Zuschauer gewährleistet.
3
Step 3
Fügen Sie ein professionelles Voiceover hinzu
Verwandeln Sie Ihr Skript in ein klares, natürlich klingendes KI-generiertes Voiceover, das die instruktive Qualität Ihrer Schulungsvideos verbessert, ohne manuelle Aufnahmen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre professionellen Schulungsvideos, optimieren Sie sie mit Größenanpassung im Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen und exportieren Sie sie einfach zur Verteilung an Ihr Publikum.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Anweisungen

.

Verwandeln Sie komplexe Themen in leicht verständliche Videos, um komplexe Informationen für jede Schulung zugänglich zu machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie hilft HeyGen bei der Erstellung ansprechender Schulungsvideos?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, ansprechende Schulungsvideos zu erstellen, indem es KI-Avatare, Text-zu-Video-Funktionalität und eine reichhaltige Bibliothek an anpassbaren Vorlagen nutzt. Dies ermöglicht dynamische Inhalte, die Aufmerksamkeit erregen, ideal für sowohl Anleitungs- als auch allgemeine Schulungsvideos.

Ist HeyGen ein intuitiver Schulungsvideo-Ersteller für Anfänger?

Absolut, HeyGen ist als intuitiver Schulungsvideo-Ersteller konzipiert, der die Inhaltserstellung vereinfacht. Die benutzerfreundliche Oberfläche, kombiniert mit leistungsstarken generativen KI-Funktionen, ermöglicht es Anfängern, schnell hochwertige Schulungsvideos und SOPs mit KI zu erstellen.

Kann HeyGen meine Schulungsvideos mit KI-generierten Voiceovers und Untertiteln verbessern?

Ja, HeyGen verbessert Schulungsvideos erheblich mit fortschrittlichen KI-generierten Voiceover-Funktionen und automatischen Untertiteln. Dies gewährleistet Zugänglichkeit und erhöht das Verständnis, wodurch Ihre Inhalte effektiver für kundenorientierte Schulungsvideos und diverse Zielgruppen werden.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für verschiedene Arten von Schulungsvideos?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für alle Arten von Schulungsvideos, einschließlich robuster Branding-Kontrollen wie Logos und Farben. Nutzer können auch aus einer umfangreichen Medienbibliothek und verschiedenen Vorlagen wählen, um Inhalte für spezifische Bedürfnisse anzupassen, sei es für Mitarbeiter- oder kundenorientierte Anwendungen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo