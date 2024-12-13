Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Video vor, das eindrucksvoll eine Hausrenovierung durch die Linse eines "Vorher-Nachher-Videoerstellers" zeigt. Zielgruppe sind Hausbesitzer und DIY-Enthusiasten. Dieses Video sollte einen hellen, modernen visuellen Stil mit schnellen, wirkungsvollen Schnitten aufweisen, untermalt von einem aufmunternden und energetischen Soundtrack. Nutzen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen", um mühelos beeindruckende Vergleichsvisualisierungen zu erstellen und die Wirkung der Transformation zu maximieren.

Video Generieren