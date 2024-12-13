Leistungsstarker Vorher-Nachher-Werbevideo-Macher für wirkungsvolle Anzeigen

Steigern Sie Konversionen mit fesselnden Vorher-Nachher-Videos, die mühelos mit HeyGens "Vorlagen & Szenen" für jede Plattform erstellt werden.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie einen energiegeladenen 15-sekündigen 'Vorher-Nachher-Werbevideo-Macher'-Clip für Beauty-Influencer, der die sofortige Wirkung eines Hautpflegeprodukts zeigt. Das Video sollte glamouröse Nahaufnahmen und lebendige, energetische Hintergrundmusik enthalten. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um das Produkt und seine Vorteile dynamisch zu präsentieren, und verwenden Sie eine elegante Vorlage aus 'Vorlagen & Szenen', um den 'Vorher-Nachher'-Effekt schnell zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein inspirierendes 45-sekündiges Video, das eine Fitnessreise von 'Vorher und Nachher' dokumentiert. Dieses 'Transformationsgeschichten'-Video richtet sich an Fitnesstrainer und Personen, die Motivation suchen, mit kraftvollen Visuals des Fortschritts und ermutigender Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung' für ergänzende Clips und erstellen Sie die Erzählung mit 'Text-zu-Video aus Skript', um Meilensteine effektiv hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 20-sekündiges 'Vorher-Nachher-Werbevideo-Macher', das die verbesserte Online-Präsenz eines kleinen Unternehmens demonstriert. Dieses professionelle und saubere Video richtet sich an Kleinunternehmer und Marketingfachleute, mit einem selbstbewussten Voiceover und subtiler Hintergrundmusik. Verwenden Sie HeyGens 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte', um die Optimierung für verschiedene Social-Media-Plattformen sicherzustellen und mit 'Untertiteln' klar zu kommunizieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Vorher-Nachher-Werbevideo-Macher funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Vorher-Nachher-Werbevideos. Präsentieren Sie unglaubliche Transformationen und fesseln Sie das Publikum mit unseren intuitiven Tools, die für wirkungsvolle Ergebnisse entwickelt wurden.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Videovorlage
Beginnen Sie, indem Sie eine vorgefertigte "Videovorlage" auswählen, die speziell für Vorher-Nachher-Vergleiche entwickelt wurde. Unsere Vorlagen & Szenen bieten einen schnellen Einstieg in Ihren kreativen Prozess.
2
Step 2
Laden Sie Ihre Medien hoch
Importieren Sie Ihre "Vorher- und Nachher-Fotos" und Videoclips direkt in den Editor. Unsere Medienbibliothek/Stock-Unterstützung erleichtert das Verwalten und Anordnen Ihrer visuellen Assets für eine überzeugende Transformationsgeschichte.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Elemente hinzu
Nutzen Sie unsere umfassenden "Bearbeitungswerkzeuge", um dynamischen Text, Musik und fließende Übergänge hinzuzufügen. Verbessern Sie Ihr Video weiter, indem Sie HeyGens Voiceover-Generierung für eine wirkungsvolle Erzählung verwenden.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Anzeige
Schließen Sie Ihre Anzeige ab, indem Sie Ihre bevorzugte "Videoauflösung" und das Seitenverhältnis auswählen, und exportieren Sie dann Ihr Video für nahtloses Teilen auf Plattformen wie sozialen Medien. Unsere Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte sorgen dafür, dass Ihre Anzeige überall perfekt aussieht.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fesseln Sie das Publikum mit Social-Media-Transformationen

Produzieren Sie schnell dynamische Vorher-Nachher-Social-Media-Videos, die perfekt sind, um dramatische Ergebnisse zu präsentieren und das Engagement auf allen Plattformen zu steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, überzeugende Vorher-Nachher-Werbevideos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos dynamische "Vorher-Nachher"-Werbevideos zu produzieren, die kraftvolle Transformationsvisuals zeigen. Nutzen Sie unseren intuitiven Drag-and-Drop-Editor und umfangreiche Videovorlagen, um fesselnde Vergleichsvideos zu erstellen, die perfekt für Social-Media-Kampagnen geeignet sind.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Video-Werbemacher für Unternehmen?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Technologie, um die Erstellung professioneller Videoanzeigen zu vereinfachen. Unsere Plattform bietet eine breite Palette an anpassbaren Videovorlagen und hochwertigen Voiceover-Optionen, mit denen Sie wirkungsvolle Marketingvideos schnell und effizient erstellen können.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für Videoanzeigen?

HeyGen bietet umfangreiche Bearbeitungswerkzeuge und Branding-Kontrollen, um Ihre Videoanzeigen vollständig anzupassen. Sie können einfach Seitenverhältnisse anpassen, dynamische Textanimationen hinzufügen und Ihre eigenen Medien einfügen oder aus unserer Stock-Medienbibliothek wählen, um perfekt mit Ihrer Marke übereinzustimmen.

Kann HeyGen mir helfen, schnell hochwertige Marketingvideos mit Vorlagen zu erstellen?

Ja, HeyGen bietet eine robuste Auswahl an Videovorlagen, die Ihre Inhaltserstellung beschleunigen. Erstellen Sie mühelos professionelle Marketingvideos, einschließlich fesselnder Kurzvideos für soziale Medien, und fügen Sie klare Handlungsaufforderungen hinzu, um Engagement zu steigern und Ergebnisse zu erzielen.

