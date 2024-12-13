Ja, HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten in Ihre Videos zu integrieren. Dies macht es zu einem idealen Strandresort-Videoersteller, der sicherstellt, dass Ihre Inhalte perfekt zu Ihrer Markenidentität passen, durch anpassbare Vorlagen.