Gestalten Sie ein 30-sekündiges Werbevideo für den neuen Signature-Haarschnitt-Service eines Friseursalons, das sich an junge Berufstätige richtet, die einen frischen, modernen Look suchen. Der visuelle Stil sollte elegant und dynamisch sein, mit schnellen Schnitten zwischen stilvollen Haarverwandlungen, untermalt von einem peppigen, zeitgenössischen Soundtrack. Nutzen Sie HeyGens 'Vorlagen & Szenen' als professionellen Ausgangspunkt und die 'Sprachgenerierung', um den Service und die Buchungsdetails klar anzukündigen.

