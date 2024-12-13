Banner-Video-Generator: Erstellen Sie atemberaubende Werbekreative

Entwerfen Sie schnell auffällige Werbekreative mit unserer umfangreichen Vorlagenbibliothek, um Ihre Präsenz in sozialen Medien zu steigern.

Stellen Sie sich ein 30-sekündiges, energiegeladenes Video vor, das zeigt, wie Kleinunternehmer und digitale Vermarkter schnell fesselnde Werbekreative für soziale Medien produzieren können. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit schnellen Schnitten und lebendigen Animationen, ergänzt durch eine mitreißende, motivierende Stimme. Dieses Video demonstriert die Leistungsfähigkeit von HeyGens "Vorlagen & Szenen", um mühelos dynamische Banner-Videoanzeigen zu erstellen, und hebt hervor, wie Benutzer ihre Kampagnen schnell starten können, ohne umfangreiche Videoerfahrung.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein poliertes 45-sekündiges Werbevideo, das sich an Produktmanager und E-Commerce-Marken richtet und die sorgfältigen Anpassungsoptionen für ihre Produkteinführungen veranschaulicht. Die Ästhetik sollte elegant und professionell sein, mit sanften Übergängen zwischen detaillierten Produktaufnahmen und elegant animierten Elementen, untermalt von einem inspirierenden, zeitgenössischen Instrumentalstück. Betonen Sie, wie HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" es Benutzern ermöglicht, perfekte visuelle Inhalte auszuwählen, um sicherzustellen, dass jedes Banner-Video einzigartig gebrandet und visuell beeindruckend ist.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein informatives 60-sekündiges Video für Marketing- und Designteams in Agenturen oder großen Unternehmen, das die Effizienz eines KI-gestützten Banner-Video-Generators erklärt. Die visuellen Elemente sollten sauber und professionell sein, mit erklärenden Grafiken und Bildschirmtexten, um komplexe Informationen klar zu vermitteln, begleitet von einer autoritativen, aber freundlichen Stimme. Dieses Video zeigt, wie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion den Video-Produktionsworkflow optimiert, indem es schriftliche Inhalte mühelos in ansprechende Videoanzeigen verwandelt, was es zu einem leistungsstarken KI-Tool für die schnelle Inhaltserstellung macht.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein prägnantes 15-sekündiges Video, das sich an globale Content-Ersteller und internationale Marketing-Spezialisten richtet und die Zugänglichkeit und Wirkung von lokalisierten Videoinhalten hervorhebt. Der visuelle Stil sollte kühn und eindrucksvoll sein, mit vielfältigen globalen Bildern und schnellen, dynamischen Schnitten, gepaart mit einem energetischen, modernen Hintergrundtrack. Diese Aufforderung wird veranschaulichen, wie HeyGens "Untertitel/Untertitel"-Funktion es Benutzern ermöglicht, mühelos mehrsprachige Overlays hinzuzufügen, um sicherzustellen, dass ihre Videobearbeitungstools universell verständliche Botschaften und einen klaren Call-to-Action über verschiedene Märkte hinweg erstellen können.
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Banner-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Videoanzeigen für jede Plattform und verbessern Sie Ihre Marketingbemühungen mit intuitiven KI-Tools und beeindruckenden visuellen Elementen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie Ihren Designprozess, indem Sie aus einer Vielzahl von vorgefertigten Vorlagen wählen. Diese gebrauchsfertigen Layouts bieten eine solide Grundlage für Ihr Video-Banner.
2
Step 2
Passen Sie Ihr Design an
Passen Sie Ihr Banner-Video an die einzigartige Identität Ihrer Marke an. Passen Sie Ihr Banner einfach an, indem Sie Farben, Schriftarten und Ihr Logo mit unseren Branding-Kontrollen anpassen.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Elemente hinzu
Erhöhen Sie die Attraktivität Ihres Videos, indem Sie dynamische Inhalte aus unserer Medienbibliothek integrieren. Greifen Sie auf Stockfotos, Videos und Musik zu, um Ihr Banner hochgradig fesselnd und informativ zu gestalten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Kreativ
Finalisieren Sie Ihr Video und exportieren Sie es einfach in mehreren Seitenverhältnissen. Ihr poliertes Banner ist dann bereit für die sofortige Verteilung auf jeder Plattform, um eine breite Reichweite zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Inspirierende & motivierende Inhalte

Entwickeln Sie inspirierende und motivierende Videos, um eine tiefe Verbindung zu Ihrem Zielpublikum herzustellen und es zu erheben.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Werbekreative für Marketingkampagnen verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Werbekreative mühelos zu produzieren, indem Sie eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und Stock-Medien nutzen. Sie können dynamische animierte Elemente einfügen, um Aufmerksamkeit zu erregen und Ihre Marketingkampagnen zu verbessern.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem führenden Banner-Video-Generator?

HeyGen zeichnet sich als leistungsstarker Banner-Video-Generator aus, indem es intuitive KI-Tools mit einem benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor integriert. Dies ermöglicht die effiziente Erstellung und Anpassung hochwertiger Banner-Videos ohne umfangreiche Videobearbeitungserfahrung.

Erlaubt HeyGen das Anpassen und Exportieren von Banner-Videos für verschiedene soziale Medienplattformen?

Absolut. HeyGen bietet robuste Funktionen, um Ihre Banner-Videos mühelos an die spezifischen Seitenverhältnisse verschiedener sozialer Medienplattformen anzupassen. Sie können dann Ihre optimierten Videos in verschiedenen Formaten exportieren, um maximale Reichweite zu erzielen.

Welche Branding-Optionen bietet HeyGen für die Anpassung von Banner-Videos?

Mit HeyGen können Marketing- und Designteams ihre Banner-Videos vollständig anpassen, indem sie Branding-Kontrollen wie benutzerdefinierte Logos und Farben integrieren. Sie können auch ein Wasserzeichen hinzufügen, um die Markenkonsistenz in all Ihren kreativen Ausgaben zu gewährleisten.

