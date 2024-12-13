Erstellen Sie ein lebendiges, 30-sekündiges Video, das sich an Kleinunternehmer und digitale Vermarkter richtet und zeigt, wie mühelos sie statische Ideen in dynamische "Videoanzeigen" verwandeln können, indem sie HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen" nutzen. Der visuelle Stil sollte hell und benutzerfreundlich sein, begleitet von einem enthusiastischen Voiceover, das die Geschwindigkeit und Einfachheit der Erstellung für wirkungsvolle digitale Kampagnen betont.

Video Generieren