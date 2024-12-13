Erstellen Sie ansprechende Anzeigen mit unserem Banner-Ad-Video-Maker
Erzeugen Sie leistungsstarke Videoanzeigen mit AI-Avataren, die Aufmerksamkeit erregen und Ergebnisse liefern.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein elegantes, 45-sekündiges Tutorial-Video, das sich an Marketingagenturen und Performance-Marketer richtet und die Leistungsfähigkeit von HeyGen als "AI Video Ad Maker" veranschaulicht. Dieses Video sollte einen professionellen "AI-Avatar" zeigen, der komplexe Funktionen prägnant erklärt, mit einer klaren, autoritativen Stimme und einer modernen, minimalistischen visuellen Ästhetik, um Effizienz und Innovation in der Anzeigenerstellung hervorzuheben.
Produzieren Sie ein energiegeladenes, 60-sekündiges Werbevideo für Content-Ersteller und Social-Media-Manager, das zeigt, wie HeyGen der ultimative "Online Video Ad Maker" für verschiedene Plattformen ist. Das Video sollte eine schnelle Montage kreativer "Social Media Ads" enthalten, mit peppiger Hintergrundmusik, dynamischen Texteinblendungen und visuell das nahtlose "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte"-Feature für optimale plattformübergreifende Reichweite hervorheben.
Erstellen Sie ein prägnantes, 15-sekündiges Direktantwort-Video für Startups und E-Commerce-Unternehmen, das betont, wie HeyGen hilft, "niedrigere Produktionskosten" für professionelle "Videoanzeigen" zu erreichen. Der visuelle Stil sollte sauber und direkt sein, mit Fokus auf Problem-Lösung, und einem überzeugenden, selbstbewussten Voiceover. Zeigen Sie die Einfachheit, "Text-zu-Video aus Skript" zu verwandeln, um schnell überzeugende Anzeigen ohne umfangreiche Ressourcen zu erstellen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Leistungsstarke Anzeigenerstellung.
Produzieren Sie schnell leistungsstarke Videoanzeigen für all Ihre Kampagnen, indem Sie AI nutzen, um Wirkung und Reichweite zu maximieren.
Fesselnde Social-Media-Videos.
Erstellen Sie mühelos fesselnde Social-Media-Videoanzeigen und Kurzclips, um das Engagement auf allen Plattformen zu steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Videoanzeigen?
HeyGen dient als intuitiver AI Video Ad Maker, der es Unternehmen ermöglicht, schnell und kostengünstig hochwertige Videoanzeigen zu produzieren. Nutzer können eine Vielzahl von Vorlagen und Textvorgaben nutzen, um mühelos überzeugende Videoanzeigen zu erstellen.
Kann HeyGen AI-Avatare und automatische Markenbildung in meine Videoanzeigen integrieren?
Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, realistische AI-Avatare nahtlos in Ihre Videoanzeigen zu integrieren, um Engagement und visuelle Attraktivität zu steigern. Es bietet auch automatische Markenbildungsfunktionen, die sicherstellen, dass die Identität Ihrer Marke in all Ihren Videoanzeigenkampagnen konsistent angewendet wird.
Welche Funktionen machen HeyGen ideal für Social-Media-Anzeigenkampagnen?
HeyGen bietet intelligente Bearbeitungsfunktionen und Seitenverhältnis-Anpassungen, die entscheidend sind, um Ihre Videoanzeigen für verschiedene Social-Media-Plattformen zu optimieren. Dies stellt sicher, dass Ihr Inhalt perfekt auf effektive Social-Media-Anzeigen und diverse Werbekampagnen zugeschnitten ist.
Wie kann HeyGen Performance-Marketer bei der Erstellung effektiver Videoanzeigen unterstützen?
HeyGen befähigt Performance-Marketer, ansprechende Videoanzeigen mit starken Handlungsaufforderungen zu erstellen, indem Textvorgaben in ausgefeilte Videos umgewandelt werden. Seine robusten Online-Video-Ad-Maker-Fähigkeiten, einschließlich Voiceover-Generierung und Untertitel, sorgen für klare Botschaften für diverse Zielgruppen.