Erstellen Sie ein lebendiges, 30-sekündiges Video, das sich an Kleinunternehmer und digitale Vermarkter richtet und zeigt, wie mühelos sie statische Ideen in dynamische "Videoanzeigen" verwandeln können, indem sie HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen" nutzen. Der visuelle Stil sollte hell und benutzerfreundlich sein, begleitet von einem enthusiastischen Voiceover, das die Geschwindigkeit und Einfachheit der Erstellung für wirkungsvolle digitale Kampagnen betont.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein elegantes, 45-sekündiges Tutorial-Video, das sich an Marketingagenturen und Performance-Marketer richtet und die Leistungsfähigkeit von HeyGen als "AI Video Ad Maker" veranschaulicht. Dieses Video sollte einen professionellen "AI-Avatar" zeigen, der komplexe Funktionen prägnant erklärt, mit einer klaren, autoritativen Stimme und einer modernen, minimalistischen visuellen Ästhetik, um Effizienz und Innovation in der Anzeigenerstellung hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein energiegeladenes, 60-sekündiges Werbevideo für Content-Ersteller und Social-Media-Manager, das zeigt, wie HeyGen der ultimative "Online Video Ad Maker" für verschiedene Plattformen ist. Das Video sollte eine schnelle Montage kreativer "Social Media Ads" enthalten, mit peppiger Hintergrundmusik, dynamischen Texteinblendungen und visuell das nahtlose "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte"-Feature für optimale plattformübergreifende Reichweite hervorheben.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes, 15-sekündiges Direktantwort-Video für Startups und E-Commerce-Unternehmen, das betont, wie HeyGen hilft, "niedrigere Produktionskosten" für professionelle "Videoanzeigen" zu erreichen. Der visuelle Stil sollte sauber und direkt sein, mit Fokus auf Problem-Lösung, und einem überzeugenden, selbstbewussten Voiceover. Zeigen Sie die Einfachheit, "Text-zu-Video aus Skript" zu verwandeln, um schnell überzeugende Anzeigen ohne umfangreiche Ressourcen zu erstellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Banner-Ad-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Videoanzeigen, die Aufmerksamkeit erregen und Engagement fördern, mit unserem intuitiven Online-Video-Ad-Maker.

Step 1
Erstellen Sie Ihre Grundlage
Beginnen Sie mit der Nutzung unserer vielfältigen Vorlagen oder der Umwandlung von Textvorgaben direkt in Videoinhalte. Dies schafft schnell das visuelle Grundgerüst für Ihre Banneranzeige.
Step 2
Fügen Sie personalisierte Elemente hinzu
Wählen Sie einen AI-Avatar, um Ihre Botschaft zu erzählen, oder verwenden Sie Voice Clones, um eine vertraute Stimme hinzuzufügen. Diese Ergänzungen personalisieren Ihre Anzeige und verbinden sich mit Ihrem Publikum.
Step 3
Wenden Sie intelligente Bearbeitung an
Nutzen Sie intelligente Bearbeitungsfunktionen, um den Fluss Ihres Videos zu optimieren, dynamische Elemente hinzuzufügen und sicherzustellen, dass jedes Detail für maximale Wirkung poliert ist. Dies bereitet Ihr Video für effektive Werbekampagnen vor.
Step 4
Exportieren und bereitstellen
Erstellen Sie Ihr fertiges Banner-Ad-Video in verschiedenen Seitenverhältnissen für eine nahtlose Bereitstellung über alle Social-Media-Anzeigen und Plattformen hinweg. Ihr Video ist nun bereit, Ihr Zielpublikum zu erreichen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erfolgsgeschichten von Kunden

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in überzeugende Videoanzeigen, um Vertrauen aufzubauen und mit authentischen Geschichten Konversionen zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Videoanzeigen?

HeyGen dient als intuitiver AI Video Ad Maker, der es Unternehmen ermöglicht, schnell und kostengünstig hochwertige Videoanzeigen zu produzieren. Nutzer können eine Vielzahl von Vorlagen und Textvorgaben nutzen, um mühelos überzeugende Videoanzeigen zu erstellen.

Kann HeyGen AI-Avatare und automatische Markenbildung in meine Videoanzeigen integrieren?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, realistische AI-Avatare nahtlos in Ihre Videoanzeigen zu integrieren, um Engagement und visuelle Attraktivität zu steigern. Es bietet auch automatische Markenbildungsfunktionen, die sicherstellen, dass die Identität Ihrer Marke in all Ihren Videoanzeigenkampagnen konsistent angewendet wird.

Welche Funktionen machen HeyGen ideal für Social-Media-Anzeigenkampagnen?

HeyGen bietet intelligente Bearbeitungsfunktionen und Seitenverhältnis-Anpassungen, die entscheidend sind, um Ihre Videoanzeigen für verschiedene Social-Media-Plattformen zu optimieren. Dies stellt sicher, dass Ihr Inhalt perfekt auf effektive Social-Media-Anzeigen und diverse Werbekampagnen zugeschnitten ist.

Wie kann HeyGen Performance-Marketer bei der Erstellung effektiver Videoanzeigen unterstützen?

HeyGen befähigt Performance-Marketer, ansprechende Videoanzeigen mit starken Handlungsaufforderungen zu erstellen, indem Textvorgaben in ausgefeilte Videos umgewandelt werden. Seine robusten Online-Video-Ad-Maker-Fähigkeiten, einschließlich Voiceover-Generierung und Untertitel, sorgen für klare Botschaften für diverse Zielgruppen.

