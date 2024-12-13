Banking Walkthrough Video Maker: Finanzielle Anleitungen vereinfachen

Erstellen Sie mühelos ansprechende Onboarding-Tutorials mit AI-Avataren, um das Kundenverständnis und die Akzeptanz zu steigern.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges Video für neue digitale Bankkunden, das den nahtlosen Prozess des "Kontoeröffnungs-Walkthrough-Video-Makers" demonstriert. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit einem AI-Avatar, der die Nutzer Schritt für Schritt begleitet, unterstützt von einer klaren, freundlichen Stimme, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erstellt wurde.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Erklärvideo für junge Erwachsene, die finanzielle Bildung suchen, und veranschaulichen Sie praktische "Finanztipps" für intelligentes Sparen. Das Video sollte ansprechende Motion Graphics und animierte Elemente verwenden, um komplexe Konzepte klar zu artikulieren, unterstützt durch Untertitel für Barrierefreiheit, alles mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges "Onboarding-Tutorials"-Video für bestehende Bankkunden, das eine "neue App-Funktion" wie das digitale Kartenmanagement zeigt. Der visuelle Stil sollte direkt und informativ sein, mit Bildschirmaufnahmen und einem AI-Avatar von HeyGen, um visuelle Anleitungen zu geben, alles innerhalb eines professionell gestalteten Templates von HeyGens Vorlagen & Szenen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein dynamisches 15-sekündiges Werbevideo für potenzielle Kunden, das die Einfachheit und Bequemlichkeit Ihrer "digitalen Bankdienstleistungen" im Rahmen einer breiteren "Banking Guidance Video Maker"-Initiative hervorhebt. Der visuelle und akustische Stil sollte energiegeladen und einladend sein, mit HeyGens Vorlagen & Szenen für schnelle Produktion und Anpassung an verschiedene Social-Media-Plattformen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Banking Walkthrough Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Walkthrough-Videos und Onboarding-Tutorials im Bankwesen mit AI, um komplexe finanzielle Konzepte für Ihre Kunden und Mitarbeiter zu vereinfachen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie damit, Ihre Inhalte zur Bankanleitung einfach in ein Videoskript umzuwandeln. Nutzen Sie unsere Text-zu-Video-Funktion, um die Erstellung klarer und prägnanter Erklärungen für komplexe Prozesse wie Kontoeröffnungs-Walkthroughs oder Onboarding-Tutorials zu vereinfachen.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Informationen zu präsentieren. Diese intelligenten Präsentatoren liefern Ihr Skript mit natürlichen Ausdrücken, wodurch Ihre Walkthrough-Videos im Bankwesen ansprechender und persönlicher werden.
3
Step 3
Verfeinern Sie Ihr Video mit Branding
Passen Sie Ihr Video an die Markenidentität Ihrer Institution an. Fügen Sie Ihr Logo, Ihre Markenfarben und relevantes Stock-Material hinzu, um Professionalität zu steigern und überzeugende Bildungs- oder How-to-Videos zu erstellen.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Sobald Ihr Walkthrough-Video im Bankwesen perfektioniert ist, exportieren Sie es einfach in verschiedenen Formaten und Seitenverhältnissen. Teilen Sie Ihre AI-generierte Videodokumentation auf Ihren Plattformen, um Kunden und Mitarbeiter effektiv mit wesentlichen Anleitungen zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erzeugen Sie ansprechende Erklärvideos für digitales Banking

.

Produzieren Sie schnell prägnante How-to-Videos und Erklärinhalte für soziale Medien, die neue Funktionen und Dienstleistungen des digitalen Bankings detailliert beschreiben.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere Erklärvideos im Bankwesen verbessern?

HeyGen, als fortschrittlicher AI-Videoersteller, ermöglicht es Finanzinstituten, ansprechende Erklärvideos und Onboarding-Tutorials im Bankwesen zu produzieren, indem realistische AI-Avatare und professionell gestaltete Videovorlagen verwendet werden, um die Erstellung komplexer Bankanleitungen zu vereinfachen.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung von Inhalten für digitales Banking?

HeyGen nutzt fortschrittliche generative AI, um Text-zu-Video zu transformieren, sodass Banken dynamische How-to-Videos für digitales Banking mit realistischen AI-Avataren und benutzerdefinierten Voiceovers erstellen können, ideal für verschiedene Bedürfnisse des Kontoeröffnungs-Walkthrough-Video-Makers.

Kann HeyGen die Produktion von Walkthrough-Videos für das interne Training im Bankwesen vereinfachen?

Absolut. HeyGen dient als intuitiver AI-Videoeditor, der die schnelle Erstellung von Walkthrough-Videos im Bankwesen und interner Videodokumentation mit vorgefertigten Videovorlagen und einer umfangreichen Medienbibliothek ermöglicht, wodurch die Produktionszeit erheblich verkürzt wird.

Wie stellt HeyGen die Markenkonsistenz in Finanzmarketingvideos sicher?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, einschließlich Branding-Kontrollen zur Integration von Logos und Farben in Videovorlagen, um sicherzustellen, dass alle Inhalte zur finanziellen Bildung und Werbevideos eine konsistente Markenidentität in Ihren Marketingbemühungen beibehalten.

