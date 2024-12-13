Banking Video Maker: Erstellen Sie schnell ansprechende Finanzinhalte

Erstellen Sie schnell professionelle Bankvideos, die ankommen, indem Sie unsere umfangreichen Vorlagen und Szenen nutzen.

Erstellen Sie eine überzeugende 30-sekündige Online-Banking-Werbung für junge Erwachsene, die die Einfachheit und Vorteile unserer neuen mobilen App-Funktionen zeigt. Der visuelle Stil sollte elegant und modern mit lebendigen Animationen sein, ergänzt durch einen peppigen elektronischen Soundtrack. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um schnell dynamische visuelle Inhalte zu erzeugen, die bei einem technikaffinen Publikum Anklang finden und das Erlebnis wie ein personalisiertes Video wirken lassen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein beruhigendes 45-sekündiges Video für Finanzdienstleistungen, das sich an Familien richtet und die Sicherheit und Zuverlässigkeit unserer Banklösungen betont. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und vertrauenswürdig sein, mit warmen, einladenden Farben und einer ruhigen, autoritativen Stimme. Setzen Sie HeyGens AI-Avatare ein, um wichtige Sicherheitsmerkmale mit einem menschlichen Touch zu präsentieren und so Kundenbindung und Vertrauen zu fördern.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 60-sekündiges Marketingvideo für Kleinunternehmer, das zeigt, wie unsere Bank lokale Unternehmen mit flexiblen Finanzwerkzeugen unterstützt. Der visuelle Stil sollte hell und optimistisch sein, mit authentischen Testimonials und einem inspirierenden orchestralen Hintergrund. Verwenden Sie HeyGens Vorlagen und Szenen, um effizient eine visuell ansprechende Erzählung zu konstruieren, die direkt den Unternehmergeist anspricht.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein ansprechendes 30-sekündiges animiertes Erklärvideo für die breite Öffentlichkeit, das das Konzept der Zinssätze auf Sparkonten vereinfacht. Der visuelle Stil sollte klar, cartoonhaft und leicht verständlich sein, mit einfachen Grafiken und einer freundlichen, lehrreichen Stimme. Stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Informationen zugänglich sind, indem Sie HeyGens Untertitel einfügen, um komplexe Finanzthemen für ein breites Publikum verständlich zu machen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Banking Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Videos für Banken und Finanzdienstleistungen, indem Sie KI-gestützte Tools und anpassbare Funktionen nutzen, um mit Ihrem Publikum in Kontakt zu treten.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl professionell gestalteter **Videovorlagen**, die speziell für Inhalte im Bereich Banken und Finanzdienstleistungen entwickelt wurden.
2
Step 2
Passen Sie Ihr Video an
Personalisieren Sie Ihre Botschaft, indem Sie Ihr Skript hinzufügen, **AI-Avatare** für Präsentatoren integrieren und die einzigartigen Farben und Logos Ihrer Marke anwenden.
3
Step 3
Erstellen Sie Voiceover und Untertitel
Verbessern Sie die Zugänglichkeit und Reichweite, indem Sie automatisch natürlich klingende **Voiceover-Generierung** aus Ihrem Skript erstellen und präzise Untertitel hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr hochwertiges **Bankvideo** und exportieren Sie es einfach im gewünschten Format, bereit für die sofortige Verteilung über Ihre gewählten Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten hervor

.

Erstellen Sie überzeugende, KI-gesteuerte Videos, um positive Kundenerfahrungen zu teilen, Vertrauen aufzubauen und die Loyalität zu stärken.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Videos für Banken und Finanzdienstleistungen?

HeyGen ist ein fortschrittlicher Videoersteller für Banken, der Finanzinstitute befähigt, mühelos professionelle Videoinhalte zu produzieren. Mit KI-gestützten Tools und einem intuitiven Videoeditor können Sie problemlos überzeugende Bankvideos für Marketing und Kundenbindung erstellen.

Welche einzigartigen Funktionen bietet HeyGen für personalisierte Finanzkommunikation?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und leistungsstarke Text-zu-Video-Funktionen, um personalisierte Videoinhalte für Finanzdienstleistungen zu erstellen. Dies ermöglicht eine klare, konsistente Botschaft in Online-Banking-Werbung oder Finanzschulungen, verstärkt durch professionelle Sprachgenerierung.

Kann HeyGen Finanzinstitute dabei unterstützen, eine konsistente Markenidentität in allen Videoinhalten zu wahren?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo, die Farben und Schriftarten Ihrer Institution direkt in jedes Video zu integrieren. Mit anpassbaren Videovorlagen und automatischen Untertiteln ist es einfach, eine professionelle und konsistente Markenidentität in Ihren Finanzdienstleistungsvideos zu wahren.

Warum ist HeyGen eine effiziente Wahl für die Erstellung ansprechender Finanztrainings- oder Marketingvideos?

HeyGens intuitiver Videoeditor und leistungsstarke Text-zu-Video-Funktionalität verkürzen die Produktionszeit für Finanztrainings- und Marketinginhalte erheblich. Sie können schnell animierte Erklärvideos oder Social-Media-Inhalte erstellen und dabei HeyGens umfassende Medienbibliothek für professionelle Ergebnisse nutzen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo