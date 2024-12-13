Erstellen Sie eine überzeugende 30-sekündige Online-Banking-Werbung für junge Erwachsene, die die Einfachheit und Vorteile unserer neuen mobilen App-Funktionen zeigt. Der visuelle Stil sollte elegant und modern mit lebendigen Animationen sein, ergänzt durch einen peppigen elektronischen Soundtrack. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um schnell dynamische visuelle Inhalte zu erzeugen, die bei einem technikaffinen Publikum Anklang finden und das Erlebnis wie ein personalisiertes Video wirken lassen.

Video Generieren