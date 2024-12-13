Erstellen Sie ein 2-minütiges Onboarding-Video für neue Bankmitarbeiter, in dem ein freundlicher AI-Avatar die Unternehmenskultur und wesentliche Anfangsverfahren vorstellt. Der visuelle Stil sollte professionell und einladend sein, ergänzt durch eine klare, ermutigende Stimme, die HeyGen's AI-Avatare und Voiceover-Generierung nutzt, um ein konsistentes und ansprechendes Erlebnis zu bieten. Dieses Video konzentriert sich darauf, neuen Teammitgliedern grundlegendes Wissen zu vermitteln, um ihren Übergang reibungslos und informativ zu gestalten.

