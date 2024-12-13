HeyGen ist ein vielseitiger Video-Editor, ideal für verschiedene Bankvideobedürfnisse, von Social-Media-Marketing-Inhalten bis hin zu umfassenden Schulungsvideos. Mit einer großen Auswahl an Vorlagen und Optionen zur Größenanpassung des Seitenverhältnisses können Sie Ihre Videos problemlos für verschiedene Plattformen und Zwecke anpassen.