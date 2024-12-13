Bankprodukt-Videoersteller: Erstellen Sie schnell ansprechende Inhalte

Verbessern Sie Ihre Bankwerbekampagnen und Onboarding-Videos, indem Sie realistische AI-Avatare nutzen, um Ihr Publikum zu begeistern und strikte Compliance sicherzustellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein professionelles 45-sekündiges Onboarding-Video für neue Geschäftskunden, das das Engagement der Bank für strikte Compliance und sichere Transaktionen betont. Der visuelle und akustische Stil muss Vertrauen und Autorität durch klare Grafiken und eine beruhigende Stimme vermitteln, wobei die Sprachgenerierung und Branding-Kontrollen von HeyGen voll genutzt werden, um eine konsistente Unternehmensidentität während des gesamten Prozesses zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein ansprechendes 15-sekündiges Werbevideo für bestehende Kunden, das ein zeitlich begrenztes Sonderangebot hervorhebt. Dieses kurze Video sollte einen dynamischen visuellen Stil mit schnellen Schnitten und auffälligen Textüberlagerungen aufweisen, gepaart mit einem aufregenden, aufmerksamkeitsstarken Audiotrack, der die vielfältigen Vorlagen und Szenen von HeyGen sowie die Größenanpassung und den Export im Seitenverhältnis für die plattformübergreifende Verteilung effektiv nutzt.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein prägnantes 20-sekündiges Video vor, das Finanzbildungstipps für die Allgemeinheit bietet, präsentiert von einem AI-Avatar in einer freundlichen und zugänglichen Weise. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und informativ sein, mit einfachen Animationen, um wichtige Punkte zu veranschaulichen, wobei wesentliche Informationen durch die automatischen Untertitel von HeyGen verstärkt werden, um die Zugänglichkeit und Reichweite zu erhöhen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Bankprodukt-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Bankproduktvideos mit AI-gestützten Tools, die für strikte Compliance und wirkungsvolle Kommunikation entwickelt wurden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt aus einer Vorlage
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Bibliothek professioneller Vorlagen oder einer leeren Leinwand wählen, um schnell die Grundlage für Ihr Bankproduktvideo zu schaffen und einen konsistenten und polierten Ausgangspunkt zu gewährleisten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript ein und generieren Sie Inhalte
Fügen Sie einfach Ihr Bankprodukt-Skript in den Editor ein. Unsere AI hilft dabei, Ihr Text-zu-Video-Skript in ansprechende visuelle Inhalte und natürlich klingende Sprachübertragungen zu verwandeln, was die Videoproduktion effizient und präzise macht.
3
Step 3
Fügen Sie AI-Avatare und Branding hinzu
Integrieren Sie realistische AI-Avatare, um Ihre Bankprodukte mit einem menschlichen Touch zu präsentieren. Wenden Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens an, einschließlich Logos und Farben, um Konsistenz und Vertrauen in all Ihren Inhalten zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video mit Präzision
Überprüfen Sie Ihr finales Bankvideo auf Genauigkeit. Exportieren Sie Ihr poliertes Produkt einfach mit anpassbaren Größenanpassungs- und Exportoptionen, um sicherzustellen, dass es auf jeder Plattform perfekt aussieht.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produkt-Onboarding und Schulungen verbessern

Erstellen Sie dynamische Onboarding- und Erklärvideos für Bankprodukte, um das Verständnis und die Behaltensquote sowohl für Mitarbeiter als auch Kunden zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen kreative Bankwerbekampagnen oder Erklärvideos für neue Produkte verbessern?

HeyGen ermöglicht es kreativen Teams, überzeugende Bankproduktvideos und Werbekampagnen mit AI-Avataren und einer Reihe anpassbarer Vorlagen zu erstellen. Unsere Plattform erlaubt es Ihnen, Skripte in ansprechende Videos mit Sprachgenerierung und robusten Branding-Kontrollen zu verwandeln, was die Videoproduktion nahtlos macht.

Was macht HeyGen zu einem benutzerfreundlichen AI-Video-Generator für Bankfachleute?

HeyGen vereinfacht die Videoproduktion mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und fungiert als leistungsstarker AI-Video-Generator. Sie können mühelos hochwertige Bankvideos aus einem Skript erstellen, indem Sie unsere Text-zu-Video-Funktion und vorgefertigte Vorlagen nutzen, was es auch für Personen ohne vorherige Videoerfahrung zugänglich macht.

Kann HeyGen AI-Avatare in Bankvideos integrieren und dabei Professionalität und Compliance wahren?

Ja, HeyGen ermöglicht die Erstellung professioneller Bankvideos mit diversen AI-Avataren, die Ihre Botschaft mit konsistenter Qualität und angemessener Sprachgenerierung übermitteln können. Unsere Plattform beinhaltet Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte den strengen Compliance-Standards und Markenrichtlinien entsprechen.

Wie unterstützt HeyGen unterschiedliche Videobedürfnisse, wie Social-Media-Marketing oder Schulungsvideos für Banken?

HeyGen ist ein vielseitiger Video-Editor, ideal für verschiedene Bankvideobedürfnisse, von Social-Media-Marketing-Inhalten bis hin zu umfassenden Schulungsvideos. Mit einer großen Auswahl an Vorlagen und Optionen zur Größenanpassung des Seitenverhältnisses können Sie Ihre Videos problemlos für verschiedene Plattformen und Zwecke anpassen.

