Wachstum freischalten mit einem Erklärvideo-Generator für Bankkunden

Vereinfachen Sie komplexe Finanzkonzepte und verbessern Sie das Kundenerlebnis mit personalisierten Erklärvideos, die ansprechende AI-Avatare enthalten.

Erstellen Sie ein 30-sekündiges Erklärvideo für bestehende Bankkunden, das die Vorteile einer neuen Online-Sicherheitsfunktion erläutert. Der visuelle Stil sollte sauber und beruhigend sein, ergänzt durch eine professionelle Stimme, um ein positives Kundenerlebnis zu gewährleisten. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um die erforderliche Klarheit schnell zu erzeugen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges personalisiertes Onboarding-Tutorial für neue Kontoinhaber, das sie durch die ersten Schritte des digitalen Bankings führt. Das Video sollte einen modernen und einladenden visuellen Stil haben und einen AI-Avatar verwenden, um das Engagement zu erhöhen. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um einen konsistenten und zugänglichen Moderator für diese wichtigen ersten Interaktionen zu schaffen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Bankberatungsvideo speziell für KMU-Kunden, das ein komplexes Finanzkonzept wie die Finanzierung von Ausrüstungen vereinfacht. Der visuelle und akustische Stil muss autoritativ, aber zugänglich sein, mit klaren Bildschirmgrafiken und realistischen Sprachaufnahmen. HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion sorgt für eine hochwertige Erzählung, die Vertrauen aufbaut.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 30-sekündiges Video für eine Marketingkampagne, die potenzielle Neukunden anspricht und ein neues Sparprodukt vorstellt. Der visuelle Stil sollte dynamisch und auffällig sein, indem anpassbare Vorlagen verwendet werden, um schnell ein professionelles Aussehen zu erzielen. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen- und Szenenfunktion, um schnell ansprechende Inhalte zu erstellen, die Aufmerksamkeit erregen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Erklärvideo-Generator für Bankkunden funktioniert

Ermöglichen Sie Ihren Bankkunden klare, personalisierte Erklärvideos, um komplexe Finanzkonzepte zu vereinfachen und ihr digitales Bankerlebnis zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Entwerfen Sie Ihre Bankenerklärung mit produktspezifischer Sprache. Unsere Plattform verwandelt Ihren Text in ansprechende Videoinhalte, die komplexe Finanzkonzepte für Kunden leicht verständlich machen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie einen passenden AI-Avatar aus unserer vielfältigen Bibliothek, um der Moderator Ihres Bankberatungsvideos zu sein und eine nachvollziehbare und professionelle Präsenz auf dem Bildschirm zu gewährleisten.
3
Step 3
Anpassen mit Branding
Wenden Sie das Branding Ihrer Bank an, einschließlich Logos und Farben, um Konsistenz und Professionalität zu gewährleisten. Stellen Sie sicher, dass jedes Erklärvideo die Identität Ihrer Institution widerspiegelt und das Vertrauen der Kunden stärkt.
4
Step 4
Exportieren & Teilen
Erstellen Sie Ihr fertiges Erklärvideo in den gewünschten Seitenverhältnissen. Exportieren und teilen Sie diese personalisierten AI-Videos einfach über Ihre digitalen Banking-Plattformen, um das Kundenerlebnis und das Verständnis zu verbessern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Digitale Bankbildung skalieren

.

Produzieren Sie schnell eine umfangreiche Bibliothek personalisierter Bankberatungsvideos und Tutorials, um mehr Kunden mit maßgeschneiderten finanziellen Einblicken zu erreichen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen das Kundenerlebnis im Bankwesen verbessern?

HeyGen ermöglicht es Banken, ansprechende, personalisierte AI-Videos zu erstellen, um das Kundenerlebnis zu verbessern, von Onboarding-Tutorials bis hin zu Erklärungen zum digitalen Banking. Mit realistischen Sprachaufnahmen und anpassbaren Vorlagen hilft HeyGen, komplexe Finanzkonzepte in leicht verständliche Inhalte zu übersetzen und stärkere Kundenbeziehungen aufzubauen.

Welche Art von Erklärvideos können Finanzinstitute mit HeyGen produzieren?

Finanzinstitute können HeyGen nutzen, um eine Vielzahl von Erklärvideos zu produzieren, darunter Produkteinführungen, Anleitungen für Online-Banking und Bildungsinhalte zu Anlagestrategien. Die AI-Video-Generator-Fähigkeiten ermöglichen eine effiziente Erstellung dieser wichtigen Kommunikationsmittel.

Kann HeyGen personalisierte AI-Videos für Bankberatung generieren?

Ja, HeyGen ist spezialisiert auf die Erstellung personalisierter AI-Videos, ideal für die Bereitstellung maßgeschneiderter Bankberatung und Produktpersonalisierung im großen Maßstab. Durch die Nutzung von AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie sorgt HeyGen für konsistente und professionelle Kommunikation über alle Kundenkontaktpunkte hinweg.

Ist HeyGen geeignet, um komplexe Finanzkonzepte für Kunden zu erklären?

Absolut. HeyGen ist ein idealer AI-Video-Generator, um komplexe Finanzkonzepte in klare, verständliche Videozusammenfassungen und Erklärvideos zu zerlegen. Die intuitive Plattform, einschließlich Unterstützung beim Schreiben von Skripten und anpassbaren Vorlagen, befähigt Bankfachleute, komplexe Informationen effektiv an ihre KMU-Kunden und andere Kunden zu kommunizieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo