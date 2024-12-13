HeyGen bietet flexible Optionen zur Größenanpassung des Seitenverhältnisses, sodass Sie Ihre Videos für verschiedene Plattformen anpassen können, einschließlich sozialer Medien und Marketingkampagnen. Sie können Ihre fertigen Inhalte in mehreren Formaten und Auflösungen exportieren, um eine optimale Auslieferung über alle Ihre Zielkanäle hinweg zu gewährleisten.