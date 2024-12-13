Verwandeln Sie Schulungen mit einem Bank-Compliance-Trainingsvideo-Generator

Erstellen Sie mühelos skalierbare, ansprechende Compliance-Trainingsvideos, indem Sie Ihre Skripte in dynamische Inhalte mit Text-zu-Video aus dem Skript umwandeln.

489/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 60-sekündiges Marketingvideo vor, das sich an HR- und Schulungsmanager von Banken richtet und zeigt, wie HeyGen als primärer Generator für Compliance-Trainingsvideos der Bank dienen kann, wobei die skalierbare und kosteneffiziente Natur betont wird. Das Video sollte eine moderne, lösungsorientierte visuelle Ästhetik annehmen, begleitet von einem optimistischen und überzeugenden Audiotrack. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, kombiniert mit anpassbaren Vorlagen und Szenen, um die Effizienz der Plattform bei der Erstellung umfassender interner Schulungsmaterialien zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video für neue Mitarbeiter in einem Finanzinstitut, das schnell die wesentlichen regulatorischen Anforderungen für den Kundenkontakt abdeckt und auf ansprechende Videos abzielt, die leicht verständlich sind. Verwenden Sie einen dynamischen und visuell ansprechenden Stil, der relevante Medienbibliothek-/Stock-Unterstützungsvisuals einbezieht, um Punkte zu veranschaulichen, mit einer freundlichen, informativen Erzählung. Stellen Sie sicher, dass kritische Informationen durch Untertitel/Untertitel zugänglich sind, um das Verständnis komplexer Finanzdienstleistungsregulierungen zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 50-sekündiges Video für Bankfilialmitarbeiter, das ein neues Verfahren zur Handhabung verdächtiger Transaktionen demonstriert und die Leistungsfähigkeit eines AI-Videogenerators zur Automatisierung nutzt. Die visuelle Präsentation sollte direkt und praktisch sein, ähnlich einem Schritt-für-Schritt-Leitfaden, mit einer klaren, prägnanten Stimme, die die Zuschauer durch den Prozess führt. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Schritte zu erzählen, und stellen Sie sicher, dass das Video durch Größenanpassung und Exporte für verschiedene Plattformen leicht anpassbar ist, um das interne Training zugänglich zu machen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Bank-Compliance-Trainingsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie effizient ansprechende, produktgenaue Compliance-Trainingsvideos für Ihr Finanzinstitut mit leistungsstarken AI-Tools, um die Einhaltung von Vorschriften und das Mitarbeiterengagement sicherzustellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Compliance-Trainingsinhalte. Der Generator nutzt Ihr Text-zu-Video aus dem Skript, um die Grundlage Ihres Videos zu bilden und es für visuelle und auditive Elemente vorzubereiten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Schulung zu moderieren. Diese realistischen Präsentatoren sorgen für eine professionelle und ansprechende Vermittlung Ihrer kritischen Compliance-Informationen.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Anpassungen
Integrieren Sie das Logo, die Farben und andere Branding-Kontrollen Ihrer Organisation, um Konsistenz zu gewährleisten. Passen Sie Ihr Video weiter mit Hintergrundmusik, Bildern oder Szenenübergängen an, um das Engagement zu erhöhen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Schulungsvideo
Generieren Sie Ihr endgültiges Compliance-Trainingsvideo, bereit zur Verteilung über Ihre internen Plattformen. Diese skalierbare Lösung ermöglicht eine effiziente Inhaltsbereitstellung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe regulatorische Inhalte

.

Verwandeln Sie komplexe bankregulatorische Anforderungen in klare, ansprechende und leicht verständliche Videos, um das Verständnis und die Einhaltung für alle Mitarbeiter zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Bank-Compliance-Trainingsvideos?

HeyGen fungiert als leistungsstarker AI-Videogenerator, der darauf ausgelegt ist, die Produktion wesentlicher Compliance-Trainingsvideos für Finanzdienstleistungen zu vereinfachen und zu beschleunigen. Es bietet eine skalierbare und kosteneffiziente Lösung zur Erstellung ansprechender Videos, die den regulatorischen Anforderungen entsprechen.

Können HeyGens AI-Avatare das Mitarbeiterengagement in Compliance-Schulungen verbessern?

Ja, HeyGens realistische AI-Avatare fesseln die Zuschauer und machen Compliance-Trainingsvideos für Mitarbeiter ansprechender und einprägsamer. Dies fördert ein besseres Verständnis und die Beibehaltung kritischer interner Schulungsmaterialien.

Wie funktioniert der Prozess zur Erstellung von Compliance-Trainingsvideos aus einem Skript mit HeyGen?

HeyGen ermöglicht eine nahtlose Text-zu-Video-Erstellung aus dem Skript, sodass Benutzer ihre Schulungsinhalte eingeben und automatisch professionelle Videos generieren können. Die Plattform bietet fortschrittliche Sprachsynthese und prompt-native Videoproduktion für eine effiziente Produktion.

Erlaubt HeyGen Branding-Kontrollen innerhalb von Compliance-Trainingsvideos?

Absolut, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farbschemata, um sicherzustellen, dass Ihre Compliance-Trainingsvideos mit der Identität Ihrer Organisation übereinstimmen. Sie können auch verschiedene Vorlagen für einen konsistenten, professionellen Output nutzen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo