Video Maker für Ausgewogene Perspektiven: Fesselnde Geschichten gestalten

Produzieren Sie mühelos fesselnde Videos mit realistischen AI-Avataren und verwandeln Sie Ihre Ideen in dynamische Geschichten.

462/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges dynamisches Tutorial für Content-Ersteller, das fortgeschrittene Multi-Kamera-Bearbeitungstechniken innerhalb von HeyGen zeigt, insbesondere die Leistungsfähigkeit benutzerdefinierter Kameraverläufe. Das Video sollte einen energetischen visuellen Stil mit schnellen Schnitten und moderner, mitreißender Musik haben, und erklären, wie Ersteller ihre visuelle Erzählung effizient skripten können, bevor sie das endgültige Ergebnis mit der Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript generieren.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein 2-minütiges Thought-Leadership-Stück vor, das sich an Marketingteams und kleine Unternehmen richtet und die Herausforderung anspricht, visuelle Konsistenz über verschiedene Video-Assets hinweg zu bewahren. Dieses professionelle und elegante Video sollte HeyGens AI Perspective Matching nutzen, um eine nahtlose Integration von Elementen zu ermöglichen, und demonstrieren, wie dynamische Übergangssynthese das Markenstorytelling verbessern kann. Die Präsentation wird realistische AI-Avatare enthalten, um wichtige Botschaften mit einer selbstbewussten, ansprechenden Stimme zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine 45-sekündige überzeugende Präsentation für Postproduktionsspezialisten und Kreativagenturen, die die transformative Wirkung von 4K-Upscaling auf archiviertes Filmmaterial veranschaulicht. Dieses hochauflösende, filmische Video mit eindrucksvollem Sounddesign wird zeigen, wie AI-gestützte Videoproduktion innerhalb von HeyGen älteren Inhalten neues Leben einhauchen kann, indem es verschiedene Vorlagen und Szenen nutzt, um atemberaubende, professionelle Ergebnisse ohne umfangreiche manuelle Eingriffe zu erzielen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Video mit Ausgewogener Perspektive erstellt

Gestalten Sie dynamische Videos mit vielfältigen Blickwinkeln und professionellem Schliff, indem Sie AI nutzen, um verschiedene Perspektiven nahtlos zu integrieren und fesselndes Storytelling zu ermöglichen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und Ihre Szene
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihres Videoskripts. Nutzen Sie unsere Text-zu-Video-Funktion, um sofort erste Szenen zu generieren und die Grundlage für Ihre ausgewogene Erzählung zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie AI-Avatare für jeden Blickwinkel
Wählen Sie aus einer Reihe realistischer AI-Avatare, um verschiedene Sprecher oder Standpunkte innerhalb Ihrer Erzählung darzustellen und Ihrem Video Tiefe und Ausgewogenheit zu verleihen.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und dynamische Übergänge hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit Medienbibliotheks-Assets und nutzen Sie die dynamische Übergangssynthese, um verschiedene Szenen nahtlos zu verbinden, das visuelle Gleichgewicht der Erzählung zu wahren und den Fluss zu erhalten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video mit Ausgewogener Perspektive
Überprüfen Sie Ihr AI-Video-Editor-Projekt, um sicherzustellen, dass alle Perspektiven klar dargestellt sind, und exportieren Sie dann Ihre endgültige Kreation im gewünschten Seitenverhältnis für nahtloses Teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Historische Erzählungen animieren

.

Gestalten Sie immersive Videogeschichten mit AI, um historische Ereignisse lebendig zu erzählen und reiche, ausgewogene Perspektiven zu bieten, die Zuschauer fesseln und bilden.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die AI-Video-Bearbeitung für Benutzer?

HeyGen fungiert als leistungsstarker AI-Video-Editor, der den gesamten Videoproduktionsprozess vereinfacht. Unsere AI-gestützte Videoproduktion verwandelt Text in fesselnde Videos mit realistischen AI-Avataren und dynamischen visuellen Elementen.

Welche Technologie treibt die Text-zu-Video-Erstellung von HeyGen an?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Algorithmen für eine nahtlose Text-zu-Video-Konvertierung, die es Benutzern ermöglicht, professionellen Inhalt aus einem einfachen Skript zu erstellen. Dies beinhaltet die Integration realistischer AI-Avatare für eine verbesserte kreative Erzählweise.

Kann HeyGen kleinen Unternehmen bei der Videoproduktion helfen?

Absolut, HeyGen ist ein intuitiver Video Maker, der darauf ausgelegt ist, kleinen Unternehmen die mühelose Produktion hochwertiger Videos zu ermöglichen. Mit anpassbaren Vorlagen und robusten Branding-Kontrollen können Unternehmen eine konsistente visuelle Identität über alle ihre Videoerstellungsbemühungen hinweg bewahren.

Unterstützt HeyGen hochwertige Video-Exporte und Format-Anpassungen?

Ja, HeyGen bietet robuste Video-Bearbeitungsoptionen, die es Benutzern ermöglichen, Videos in verschiedenen Seitenverhältnissen zu exportieren, die für unterschiedliche Plattformen geeignet sind. Dies stellt sicher, dass Ihr Inhalt immer professionell aussieht und für jeden Bildschirm oder jedes Publikum optimiert ist.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo