Leistungsstarke Schulanfangs-Videoanzeigen-Vorlagen für Ihre Werbung

Passen Sie jede Schulanfangs-Videoanzeige-Vorlage einfach an, um Angebote zu bewerben und mit Ihrer Schulgemeinschaft in Kontakt zu treten, indem Sie robuste Branding-Kontrollen verwenden.

416/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein dynamisches 15-sekündiges Social-Media-Video zur Bewerbung von Schulanfangsaktionen, das sich an kleine Unternehmen und Online-Händler richtet. Der visuelle Stil sollte schnell und hell mit modernen Grafiken sein, begleitet von trendiger Musik. Nutzen Sie HeyGens "AI-Avatare", um wichtige Angebote zu präsentieren, und verwenden Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um die Optimierung für verschiedene soziale Plattformen zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Bildungsvideo für Lehrer und Online-Kursanbieter, das sich auf eine professionelle, aber freundliche visuelle Ästhetik und eine ruhige, ermutigende Erzählung konzentriert. Verwenden Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript", um Lehrpläne in ansprechende visuelle Inhalte zu verwandeln, und stellen Sie sicher, dass "Untertitel" automatisch für die Barrierefreiheit generiert werden.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein innovatives 60-sekündiges Video mit einem modernen "3D-Schulanfang"-Thema, das für technikaffine Schulen und Bildungseinrichtungen geeignet ist. Der visuelle Stil sollte futuristisch sein, mit dynamischen 3D-Elementen, gepaart mit energetischer elektronischer Musik. Dieses Video profitiert von HeyGens umfangreicher "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um einzigartige Assets zu finden, und "Vorlagen & Szenen" für eine schnelle Anpassung.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Schulanfangs-Videoanzeigen-Vorlagen funktionieren

Erstellen Sie mühelos ansprechende Schulanfangs-Videoanzeigen mit unseren intuitiven Vorlagen, die darauf ausgelegt sind, Aufmerksamkeit zu erregen und Ihre Angebote effektiv zu bewerben.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer vielfältigen Palette von "Schulanfangs-Videoanzeigen-Vorlagen", die für Promotionen und Ankündigungen maßgeschneidert sind. Unsere umfangreiche "Vorlagen & Szenen"-Bibliothek bietet einen perfekten Ausgangspunkt für jede Kampagne.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Inhalte an
Personalisieren Sie Ihre gewählte Vorlage, indem Sie einfach die einzigartigen Medien Ihrer Marke hinzufügen. Nutzen Sie "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um "Medien hochzuladen" wie Logos, Bilder oder vorhandene Videoclips, um sicherzustellen, dass Ihr Video Ihre spezifische Botschaft widerspiegelt.
3
Step 3
Verbessern Sie mit KI
Erhöhen Sie Ihr Projekt mit "KI-gesteuerten Videotools", um Ihre Botschaft zu verfeinern. Fügen Sie eine wirkungsvolle Erzählung mit unserer "Sprachgenerierung"-Funktion hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Schulanfangsaktionen bei Ihrem Publikum Anklang finden.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr überzeugendes Projekt und bereiten Sie es für die Verteilung vor. Verwenden Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um Ihr "Social-Media-Video" für verschiedene Plattformen zu optimieren und sicherzustellen, dass Ihre Schulanfangsangebote ein breites Publikum erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erweitern Sie Bildungsinhalte

.

Entwickeln Sie wirkungsvolle Bildungsinhalte und virtuelle Lernmaterialien, um ein breiteres Publikum für die Schulanfangsvorbereitung zu erreichen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Schulanfangs-Videoanzeigen-Vorlagen helfen?

HeyGen bietet eine breite Palette professionell gestalteter Schulanfangs-Videoanzeigen-Vorlagen, die es einfach machen, hochwertige Schulanfangsvideos zu produzieren. Unser intuitiver Video-Maker verfügt über eine Drag-and-Drop-Funktionalität, um Ihre Inhalte schnell und effektiv anzupassen.

Bietet HeyGen KI-gesteuerte Videotools für benutzerdefinierte Animationen in Schulanfangsaktionen an?

Ja, HeyGen nutzt fortschrittliche KI-gesteuerte Videotools, um Ihre Schulanfangsaktionen zu verbessern, indem dynamische benutzerdefinierte Animationen und personalisierte Inhalte ermöglicht werden. Sie können Medien hochladen und sogar AI-Avatare für einzigartige Social-Media-Videokampagnen verwenden.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung von Bildungsinhalten für die Schulanfangssaison?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende Bildungsinhalte mühelos zu erstellen, mit Funktionen wie Text-zu-Video aus Skript und Sprachgenerierung für klare Kommunikation. Sie können auch Branding-Kontrollen wie Logos und Farben anwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Schulanfangsvideos mit der Identität Ihrer Schule übereinstimmen.

Kann ich meine Schulanfangs-Videoprojekte mit HeyGen einfach für verschiedene Plattformen anpassen?

Absolut. HeyGen unterstützt die Anpassung des Seitenverhältnisses und verschiedene Exportoptionen, um sicherzustellen, dass Ihre Schulanfangsvideoinhalte für jede Social-Media-Plattform optimiert sind. Sie können auch Untertitel hinzufügen, um eine breitere Zugänglichkeit und Engagement zu gewährleisten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo