Das Teilen Ihres Baby-News-Videos ist mit HeyGen mühelos, da es für eine nahtlose Integration mit sozialen Medienplattformen entwickelt wurde. Sie können das Seitenverhältnis einfach anpassen, um es perfekt an verschiedene Plattformen anzupassen, und sicherstellen, dass Ihr Video optimiert und bereit ist, mit Freunden und Familie über alle Ihre Kanäle geteilt zu werden.