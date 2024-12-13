Steigern Sie den Verkauf mit unserem B2C-Promo-Video-Generator
Produzieren Sie ansprechende B2C-Werbevideos mit hochwertiger AI-Sprachüberlagerung, um klare und überzeugende Botschaften für Ihre Kunden zu gewährleisten.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein wirkungsvolles 45-Sekunden-Video, das sich an kleine Unternehmen richtet, die effektive Marketingkampagnen in sozialen Medien anstreben. Das Video sollte einen hellen, energetischen visuellen Stil mit schnellen Schnitten und verschiedenen AI-Avataren haben, die unterschiedliche Anwendungsfälle demonstrieren. Integrieren Sie HeyGens AI-Avatare und Medienbibliothek/Stock-Unterstützung sowie Untertitel, um zu veranschaulichen, wie ein Promo-Video-Maker ihre Social-Media-Marketingkampagnen verbessern kann.
Produzieren Sie ein 90-sekündiges professionelles Video für digitale Marketingagenturen, die effizient hochwertige Videoanzeigen für Kunden erstellen möchten. Das Video sollte einen eleganten visuellen Stil haben, der einen optimierten Arbeitsablauf zeigt, und geteilte Bildschirme verwenden, um verschiedene Seitenverhältnisse zu demonstrieren. Der Ton sollte eine autoritative und informative Sprachüberlagerung enthalten, mit subtilen Soundeffekten, die wichtige Funktionen hervorheben. Zeigen Sie HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis sowie Text-zu-Video aus dem Skript, um die Produktion vielfältiger Videoanzeigen zu optimieren.
Erstellen Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Video für Content-Ersteller, die schnell ansprechende Erklärvideos ohne komplexe Bearbeitung erstellen möchten. Das Video sollte einen ansprechenden, infografikartigen Animationsstil mit animiertem Text und einfachen, klaren Visuals haben. Dies wird mit einer direkten, prägnanten Sprachüberlagerung und einem leichten, ambienten Hintergrundsound kombiniert. Integrieren Sie HeyGens Vorlagen & Szenen sowie Untertitel, um zu vereinfachen, wie ein Promo-Video-Generator überzeugende Erklärvideos liefern kann.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Leistungsstarke Videoanzeigen.
Produzieren Sie schnell überzeugende Videoanzeigen, die Aufmerksamkeit erregen und den Verkauf Ihrer B2C-Produkte und -Dienstleistungen steigern.
Ansprechende Social-Media-Inhalte.
Erstellen Sie mühelos fesselnde Social-Media-Videos und -Clips, um das Markenbewusstsein zu steigern und Ihr Zielpublikum zu engagieren.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Werbevideos?
HeyGen fungiert als fortschrittlicher AI-Video-Editor und Promo-Video-Generator, der die Produktion hochwertiger Werbevideoinhalte optimiert. Benutzer können die Text-zu-Video-Funktionen nutzen, um Videos zu erstellen, indem sie realistische AI-Avatare und benutzerdefinierte AI-Sprachüberlagerungen aus einem einfachen Skript integrieren, was die Produktionszeit erheblich verkürzt.
Welche Bearbeitungsfunktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Marketingvideos?
HeyGen bietet robuste Bearbeitungsfunktionen, die es Benutzern ermöglichen, Marketingvideos mit einem benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor anzupassen. Sie können verschiedene Vorlagen nutzen, automatische Untertitel hinzufügen, Medien aus einer umfassenden Bibliothek von Stockfotos und -videos integrieren und Branding-Kontrollen wie Logos und Farben anwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Videos mit Ihren Marketingkampagnen übereinstimmen.
Kann HeyGen qualitativ hochwertige Videos für verschiedene Plattformen optimieren?
Ja, HeyGen sorgt für qualitativ hochwertige Videoausgabe und unterstützt 1080p HD-Videoauflösung für professionelle Ergebnisse. Die Plattform umfasst Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, sodass Sie Ihre Inhalte für den entsprechenden Kanal anpassen können, von Social-Media-Videoanzeigen bis hin zu Erklärvideos, und Ihr Video im hochwertigen MP4-Format für vielfältige Einsätze herunterladen können.
Wie können Benutzer sicherstellen, dass ihre Markenidentität in von HeyGen generierten Videos erhalten bleibt?
HeyGen bietet Benutzern umfangreiche Branding-Kontrollen, um eine konsistente Markenidentität in allen generierten Videos zu gewährleisten. Sie können problemlos Ihre Markenlogos und spezifische Farbpaletten in Vorlagen hochladen und integrieren, um sicherzustellen, dass jedes benutzerdefinierte Video Ihre einzigartige Marke für Produktvideos und Marketinginitiativen widerspiegelt.