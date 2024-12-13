Steigern Sie den Verkauf mit unserem B2C-Promo-Video-Generator

Produzieren Sie ansprechende B2C-Werbevideos mit hochwertiger AI-Sprachüberlagerung, um klare und überzeugende Botschaften für Ihre Kunden zu gewährleisten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein wirkungsvolles 45-Sekunden-Video, das sich an kleine Unternehmen richtet, die effektive Marketingkampagnen in sozialen Medien anstreben. Das Video sollte einen hellen, energetischen visuellen Stil mit schnellen Schnitten und verschiedenen AI-Avataren haben, die unterschiedliche Anwendungsfälle demonstrieren. Integrieren Sie HeyGens AI-Avatare und Medienbibliothek/Stock-Unterstützung sowie Untertitel, um zu veranschaulichen, wie ein Promo-Video-Maker ihre Social-Media-Marketingkampagnen verbessern kann.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 90-sekündiges professionelles Video für digitale Marketingagenturen, die effizient hochwertige Videoanzeigen für Kunden erstellen möchten. Das Video sollte einen eleganten visuellen Stil haben, der einen optimierten Arbeitsablauf zeigt, und geteilte Bildschirme verwenden, um verschiedene Seitenverhältnisse zu demonstrieren. Der Ton sollte eine autoritative und informative Sprachüberlagerung enthalten, mit subtilen Soundeffekten, die wichtige Funktionen hervorheben. Zeigen Sie HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis sowie Text-zu-Video aus dem Skript, um die Produktion vielfältiger Videoanzeigen zu optimieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Video für Content-Ersteller, die schnell ansprechende Erklärvideos ohne komplexe Bearbeitung erstellen möchten. Das Video sollte einen ansprechenden, infografikartigen Animationsstil mit animiertem Text und einfachen, klaren Visuals haben. Dies wird mit einer direkten, prägnanten Sprachüberlagerung und einem leichten, ambienten Hintergrundsound kombiniert. Integrieren Sie HeyGens Vorlagen & Szenen sowie Untertitel, um zu vereinfachen, wie ein Promo-Video-Generator überzeugende Erklärvideos liefern kann.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie B2C-Promo-Video-Generatoren funktionieren

Erstellen Sie mühelos ansprechende B2C-Werbevideos mit AI-gestützten Tools, die für E-Commerce-Unternehmer und Marketingkampagnen entwickelt wurden.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Vorlagen, um schnell mit der Erstellung Ihres Werbevideos zu beginnen, oder starten Sie mit einer leeren Leinwand.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte hinzu
Passen Sie Ihr Video an, indem Sie Ihre Produktbilder, Ihr Branding und Ihren Text integrieren, ergänzt durch eine umfangreiche Medienbibliothek mit Stockfotos und -videos.
3
Step 3
Erstellen Sie Sprachüberlagerungen
Erwecken Sie Ihr Skript mit AI-Sprachüberlagerungen zum Leben, die eine klare und fesselnde Erzählung für Ihre Werbeinhalte bieten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video und exportieren Sie es mit Größenanpassung im Seitenverhältnis, um sicherzustellen, dass es perfekt für alle Ihre Ziel-Social-Media- und Marketingkanäle optimiert ist.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Überzeugende Kundenreferenzen

Bauen Sie Vertrauen und Glaubwürdigkeit auf, indem Sie Erfolgsgeschichten von Kunden in dynamische, ansprechende Werbevideos mit AI verwandeln.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Werbevideos?

HeyGen fungiert als fortschrittlicher AI-Video-Editor und Promo-Video-Generator, der die Produktion hochwertiger Werbevideoinhalte optimiert. Benutzer können die Text-zu-Video-Funktionen nutzen, um Videos zu erstellen, indem sie realistische AI-Avatare und benutzerdefinierte AI-Sprachüberlagerungen aus einem einfachen Skript integrieren, was die Produktionszeit erheblich verkürzt.

Welche Bearbeitungsfunktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Marketingvideos?

HeyGen bietet robuste Bearbeitungsfunktionen, die es Benutzern ermöglichen, Marketingvideos mit einem benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor anzupassen. Sie können verschiedene Vorlagen nutzen, automatische Untertitel hinzufügen, Medien aus einer umfassenden Bibliothek von Stockfotos und -videos integrieren und Branding-Kontrollen wie Logos und Farben anwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Videos mit Ihren Marketingkampagnen übereinstimmen.

Kann HeyGen qualitativ hochwertige Videos für verschiedene Plattformen optimieren?

Ja, HeyGen sorgt für qualitativ hochwertige Videoausgabe und unterstützt 1080p HD-Videoauflösung für professionelle Ergebnisse. Die Plattform umfasst Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, sodass Sie Ihre Inhalte für den entsprechenden Kanal anpassen können, von Social-Media-Videoanzeigen bis hin zu Erklärvideos, und Ihr Video im hochwertigen MP4-Format für vielfältige Einsätze herunterladen können.

Wie können Benutzer sicherstellen, dass ihre Markenidentität in von HeyGen generierten Videos erhalten bleibt?

HeyGen bietet Benutzern umfangreiche Branding-Kontrollen, um eine konsistente Markenidentität in allen generierten Videos zu gewährleisten. Sie können problemlos Ihre Markenlogos und spezifische Farbpaletten in Vorlagen hochladen und integrieren, um sicherzustellen, dass jedes benutzerdefinierte Video Ihre einzigartige Marke für Produktvideos und Marketinginitiativen widerspiegelt.

