B2C-Produktvideo-Generator: Erstellen Sie schnell fesselnde Videos

Erstellen Sie atemberaubende Produktvideos in Minuten. Nutzen Sie AI-Avatare, um Ihr Publikum zu fesseln und den Umsatz für Ihre B2C-Marke zu steigern.

502/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein elegantes, 45-sekündiges Produkt-Demovideo, das anspruchsvolle E-Commerce-Marken anspricht und die Kernfunktionen Ihres B2C-Produkts mit einem sauberen, modernen visuellen Ästhetik, professioneller Erzählung und subtiler Hintergrundmusik sorgfältig präsentiert. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um ein konsistentes Branding zu etablieren und realistische AI-Avatare zu integrieren, die die Produktvorteile klar artikulieren.
Beispiel-Prompt 2
Entfesseln Sie die Kraft der schnellen Inhaltserstellung mit einem dynamischen, 15-sekündigen Werbevideo, das speziell für Marketingteams entwickelt wurde, die schnelle, wirkungsvolle Social-Media-Kampagnen anstreben. Stellen Sie sich schnelle visuelle Effekte, trendige Musik und prägnante Botschaften vor, die alle durch HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und präzise Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporte optimiert werden, um eine nahtlose Bereitstellung auf allen Plattformen zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein inspirierendes 60-sekündiges B2C-Produktvideo für ambitionierte Startups, die innovative Angebote einführen und darauf abzielen, Investoren und Early Adopters mit einem visionären, futuristischen visuellen Stil und einem polierten, professionellen Soundtrack zu fesseln. Mit HeyGen können Sie mühelos AI-Avatare einsetzen, um eine klare und selbstbewusste Erzählung zu liefern, die durch automatische Untertitel/Captioning weiter verbessert wird, um maximale Zugänglichkeit und Wirkung zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der B2C-Produktvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde, hochwertige Produktvideos mit AI, perfekt, um Ihre Angebote Kunden zu präsentieren und Ihre Marketingbemühungen zu verstärken.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoprojekt
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript eingeben und unsere Text-zu-Video-Funktion nutzen, um Ihren Text in eine visuelle Geschichte zu verwandeln.
2
Step 2
Fügen Sie fesselnde visuelle Elemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie professionelle AI-Avatare einfügen, die die Funktionen Ihres Produkts erzählen und Ihre Botschaft zum Leben erwecken.
3
Step 3
Wenden Sie Voiceovers und Branding an
Verleihen Sie Ihrem Produkt mit unserer Sprachsynthese-Funktion einen professionellen Touch, indem Sie klare und fesselnde Erzählungen erstellen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr poliertes Video
Finalisieren Sie Ihre Kreation, indem Sie Ihre gewünschte Seitenverhältnis-Anpassung wählen und Ihr werbefertiges Video für verschiedene Plattformen exportieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenreferenzen

.

Verwandeln Sie Erfolgsgeschichten von Kunden in überzeugende Videoreferenzen, um Vertrauen aufzubauen und Käufe für B2C-Produkte zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine kreativen Videoprojekte mit AI-Avataren verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos fesselnde Werbevideos und Produkt-Demovideos zu erstellen, indem Sie realistische AI-Avatare aus Ihrem Text generieren. Dies verleiht Ihrem Inhalt einen professionellen Touch und eine vielfältige Darstellung, ohne komplexe Dreharbeiten.

Welche Tools bietet HeyGen für konsistentes Branding in Produktvideos?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, einschließlich anpassbarer Videovorlagen und kreativer Assets, um sicherzustellen, dass Ihre Produktvideos einen konsistenten Marken-Ton beibehalten. Sie können Ihr Logo, Farben und spezifische visuelle Elemente in all Ihren Marketingbedürfnissen integrieren.

Kann HeyGen helfen, werbefertige Videos mit hochwertigen Voiceovers und visuellen Assets zu produzieren?

Absolut, HeyGen bietet robuste Sprachsynthese-Funktionen sowie Zugang zu einer reichhaltigen Medienbibliothek und Stock-Unterstützung für Hintergrundmusik und Studio-Qualität Produkt-B-Roll. Dies ermöglicht es Unternehmen, mühelos leistungsstarke Werbekreationen für Social-Media-Kampagnen zu erstellen.

Wie vereinfacht HeyGen den Videoerstellungsprozess für Marketingbedürfnisse?

HeyGen macht die Text-zu-Video-Generierung unglaublich einfach, indem Sie Skripte in überzeugende Inhalte mit AI-gestützten automatisch generierten Skripten und Bearbeitungstools verwandeln. Die intuitive Plattform hilft Ihnen, effizient Video-Varianten zu erstellen, einschließlich Untertiteln & Captions, für diverse Social-Media-Kampagnen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo