B2C-Marketing-Video-Generator für schnelles Wachstum

Steigern Sie den Umsatz und verbinden Sie sich mit Ihrem Publikum, indem Sie AI-Avatare nutzen, um überzeugende Werbevideos zu erstellen.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges, lebendiges und dynamisches Werbevideo, das sich an E-Commerce-Unternehmer richtet. Der visuelle Stil sollte eine moderne Benutzeroberfläche mit dynamischen Produktpräsentationen hervorheben, ergänzt durch mitreißende Hintergrundmusik. Der Ton wird eine klare Voiceover-Generierung enthalten, die erklärt, wie ein B2C-Marketing-Video-Generator den Umsatz erheblich steigern kann.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 1-minütiges, sauberes und minimalistisches Tutorial-Video für Content-Ersteller. Dieses Video sollte visuell die Einfachheit der Nutzung eines AI-Videoeditors demonstrieren, um Skripte in ansprechende Inhalte zu verwandeln, wobei ein ruhiger und instruktiver Ton beibehalten wird. Nutzen Sie die Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion, um zu zeigen, wie schnell und effizient die Videoproduktion sein kann, indem vorgefertigte Videovorlagen verwendet werden.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 2-minütiges, professionelles und inspirierendes Video, das sich an Kleinunternehmer richtet. Der visuelle Inhalt wird verschiedene AI-Avatare zeigen, die Produktvorteile effektiv präsentieren und Erfolgsgeschichten von Kunden simulieren, untermalt von einer motivierenden Hintergrundmusik. Diese Werbevideos sollten die AI-Avatare von HeyGen nutzen, um nachvollziehbare und ansprechende Erzählungen zu schaffen, die bei potenziellen Kunden Anklang finden.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 45-sekündiges, elegantes und professionelles Video für Marketingfachleute, das sich auf die Vielseitigkeit von Marketingvideos über verschiedene Plattformen hinweg konzentriert. Die visuellen Elemente sollten klare Datenvisualisierungen und Markenbeständigkeit betonen, unterstützt von einer autoritativen Stimme. Demonstrieren Sie die Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses und des Exports, um zu zeigen, wie mühelos Inhalte für verschiedene soziale Medienkanäle angepasst werden können, um optimale Interaktion zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein B2C-Marketing-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Marketingvideos für Ihr B2C-Publikum, von der Konzeption bis zur Verbreitung, um Aufmerksamkeit zu erregen und Kundeninteraktion zu fördern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie, indem Sie aus unserer umfangreichen Bibliothek bearbeitbarer Videovorlagen wählen, um schnell mit der Erstellung Ihrer Marketingvideos zu beginnen.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihren Inhalt
Erstellen Sie mühelos professionellen Videoinhalt, indem Sie Ihr Skript eingeben und die Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion nutzen.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Marke an
Sorgen Sie für konsistente Markenpräsenz, indem Sie Ihr Video mit Elementen wie Logos und Farben mithilfe der speziellen Branding-Kontrollen anpassen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Erstellen Sie Ihre fertigen Werbevideos in verschiedenen Formaten und Seitenverhältnissen für müheloses Teilen über soziale Medien und E-Mail-Marketing.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten hervor

.

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in ansprechende AI-Videos, um Vertrauen aufzubauen und die reale Wirkung von Produkten zu zeigen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von Marketingvideos mit AI?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, schnell professionelle Marketingvideos zu erstellen, indem Skripte in dynamische Szenen mit realistischen AI-Avataren und hochwertigen AI-Voiceovers verwandelt werden, wodurch der Video-Editing-Prozess mit seinem AI-Videoeditor optimiert wird.

Kann ich die mit HeyGen erstellten Werbevideos für meine Marke anpassen?

Absolut. Der AI-Videoeditor von HeyGen bietet einen Drag-and-Drop-Editor, mit dem Sie Videovorlagen einfach anpassen, Ihre Markenassets hochladen und Seitenverhältnisse anpassen können, um eine konsistente Markenpräsenz in all Ihren Werbevideos zu gewährleisten.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung der Marketingvideoproduktion?

HeyGen integriert leistungsstarke AI-gestützte Tools wie die Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion, automatische Untertitel/Beschriftungen und einen AI-Voice-Generator sowie die Anpassung des Seitenverhältnisses für vielseitige Marketingvideo-Exporte.

Wie kann der B2C-Marketing-Video-Generator von HeyGen den Umsatz und die Interaktion steigern?

HeyGen bietet einen intuitiven AI-Videoeditor zur Erstellung überzeugender Marketingvideos, einschließlich Werbevideos und Inhalte für soziale Medien und E-Mail-Marketing, die darauf ausgelegt sind, Aufmerksamkeit zu erregen und den Umsatz für B2C-Unternehmen zu steigern.

