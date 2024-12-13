B2C-Werbevideo-Ersteller: Erstellen Sie mühelos fesselnde Anzeigen

Erzeugen Sie mühelos professionelle Voiceovers, um Ihr B2C-Publikum zu fesseln und Konversionen zu steigern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein fesselndes 45-sekündiges Werbevideo, das sich an Marketingfachleute richtet und das bahnbrechende Potenzial von AI-Videotools für personalisierte Kampagnen hervorhebt. Das Video sollte eine elegante, professionelle Ästhetik mit dynamischen Übergängen und einer klaren, selbstbewussten Stimme annehmen, die den einzigartigen Reiz der Nutzung von HeyGens vielfältigen "AI-Avataren" betont, um unvergessliche Markenbotschaften direkt an Verbraucher zu übermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Werbevideo, das sich an E-Commerce-Unternehmen und Produktvermarkter richtet und einen neuen Service vorstellt. Verwenden Sie einen informativen, aber überzeugenden visuellen Stil mit reibungslosen Produktpräsentationen und einer eindrucksvollen AI-generierten Stimme, die HeyGens fortschrittliche "Voiceover-Generierung" nutzt, um die wichtigsten Vorteile zu artikulieren und ein hochwertiges Audioerlebnis ohne traditionelle Aufnahmestudios zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein schnelles, 15-sekündiges Kurzvideo, das perfekt für soziale Medien geeignet ist und sich an digitale Vermarkter und Content-Ersteller richtet, die schnelle, wirkungsvolle Inhalte benötigen. Das visuelle Design sollte trendig und dynamisch sein, mit schnellen Textanimationen, gepaart mit einer energetischen AI-Stimme, die die Effizienz von HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion demonstriert, um Rohtexte sofort in fesselnde B2C-Werbevideos zu verwandeln.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein B2C-Werbevideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende B2C-Werbevideos. Unsere intuitive Plattform hilft Ihnen, fesselnde Kurzvideos zu gestalten, um die Aufmerksamkeit Ihres Publikums zu gewinnen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Grundlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Bibliothek professioneller Videovorlagen oder fügen Sie Ihr Skript ein, um automatisch Szenen zu generieren, die einen schnellen Start für Ihre B2C-Anzeige bieten.
2
Step 2
Fügen Sie fesselnde visuelle Elemente hinzu
Bereichern Sie Ihre Anzeige mit fesselnden visuellen Elementen aus unserer Medienbibliothek und wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft überzeugend zu übermitteln.
3
Step 3
Verleihen Sie einen professionellen Schliff
Integrieren Sie hochwertige Voiceover-Generierung und automatische Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und zugänglich ist, bereit für soziale Medienplattformen.
4
Step 4
Exportieren und nahtlos teilen
Finalisieren Sie Ihre B2C-Anzeige, indem Sie das optimale Seitenverhältnis für verschiedene soziale Medienplattformen wählen und Ihr hochauflösendes Video mühelos exportieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenreferenz-Videoanzeigen

Verwandeln Sie Erfolgsgeschichten von Kunden in überzeugende AI-Videoanzeigen, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihre Marke und Produkte effektiv aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung effektiver B2C-Werbevideos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung fesselnder B2C-Werbevideos durch eine umfangreiche Bibliothek an anpassbaren Videovorlagen. Unsere AI-Videotools ermöglichen es Nutzern, schnell hochwertige Werbevideoinhalte zu produzieren, einschließlich überzeugender Handlungsaufforderungen, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen.

Kann ich mit HeyGen professionelle Videoanzeigen ohne umfangreiche Bearbeitungserfahrung erstellen?

Ja, HeyGen ist als benutzerfreundlicher Videoeditor konzipiert, der professionelle Videoanzeigen für jedermann zugänglich macht. Unsere intuitiven Drag-and-Drop-Tools und fortschrittlichen AI-Videotools, einschließlich der Voiceover-Generierung, vereinfachen den gesamten kreativen Prozess für ein professionelles Ergebnis.

Welche Fähigkeiten haben HeyGens AI-Avatare für die Erstellung von Werbevideos?

HeyGens AI-Avatare erwecken Ihre Werbevideos zum Leben, indem sie realistische Präsentatoren für jede Botschaft bieten. Mit der Text-zu-Video-Funktion können Sie mühelos fesselnde Inhalte erstellen, und Funktionen wie automatische Untertitel sorgen dafür, dass Ihre Botschaft überall verstanden wird.

Wie kann HeyGen meine Videoanzeigen für verschiedene soziale Medien optimieren?

HeyGen hilft Ihnen, Ihre Videoanzeigen für optimale Leistung auf allen sozialen Medienplattformen anzupassen. Passen Sie das Seitenverhältnis Ihrer Kurzvideos einfach an verschiedene Anforderungen an, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt überall, wo Ihr Publikum interagiert, perfekt aussieht.

