B2B-Video-Generator: Erstellen Sie sofort professionelle Videos

Erstellen Sie professionelle Marketingvideos mit AI-Avataren, um Ihr B2B-Publikum zu begeistern und Ihre Reichweite mühelos zu skalieren.

Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Marketingvideo vor, das potenzielle B2B-Kunden, insbesondere Marketingmanager, durch die Präsentation eines innovativen B2B-Video-Generators fesseln soll. Dieses Video sollte einen sauberen, professionellen und modernen visuellen Stil annehmen, ergänzt durch fröhliche Hintergrundmusik und klare Erzählung, wobei HeyGen's AI-Avatare genutzt werden, um wichtige Funktionen und Text-zu-Video aus Skripten für nahtlose Inhaltslieferung zu präsentieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein dynamisches 60-sekündiges Verkaufsförderungsvideo, das sich an Verkaufsteams und potenzielle Kunden während einer Produktdemonstration richtet, mit dem Ziel, ein entscheidendes Merkmal mit einem ansprechenden, lehrreichen und eleganten visuellen Stil hervorzuheben, der überzeugende UI-Demonstrationen beinhaltet. Dieses Video sollte eine ruhige und selbstbewusste Stimme verwenden, die mit HeyGen's Voiceover-Generierungskapazität erzeugt wurde, und verschiedene visuelle Elemente aus der Vorlagen- und Szenenbibliothek geschickt integrieren, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu halten.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein lebendiges 30-sekündiges Social-Media-Video-Werbung, das sich an Branchenprofis und Social-Media-Follower richtet, um ein bevorstehendes Webinar mit einem dynamischen, auffälligen und lebendigen visuellen Stil zu bewerben, das schnelle Schnitte und energiegeladene Hintergrundmusik enthält. Stellen Sie sicher, dass diese AI-Videoanzeige HeyGen's Untertitel/Untertitel effektiv nutzt, um breite Zugänglichkeit zu gewährleisten, und für verschiedene Plattformen mit Seitenverhältnis-Anpassung und Exporten optimiert ist.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein informatives 40-sekündiges internes Kommunikationsvideo für Mitarbeiter und interne Stakeholder, das ein Unternehmensupdate in einem freundlichen, vertrauenswürdigen und professionellen, aber dennoch zugänglichen visuellen und audiostil liefert, begleitet von beruhigender Musik und klarer Botschaft. Nutzen Sie HeyGen's Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um den visuellen Kontext zu verbessern, und verwenden Sie AI-Avatare, um die Botschaft zu übermitteln und eine konsistente und ansprechende Präsentation sicherzustellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der B2B-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Text schnell in überzeugende B2B-Videos mit AI und optimieren Sie Ihre Inhaltserstellung für Marketing, Vertrieb und Schulung.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit dem Tippen oder Einfügen Ihrer Videoinhalte. Unser B2B-Video-Generator nutzt Text-zu-Video-Technologie, um Ihre Worte zum Leben zu erwecken.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Stimme
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren Ihren Präsentator und kombinieren Sie ihn mit einem passenden Voiceover für eine natürliche Darbietung.
3
Step 3
Passen Sie mit Markenelementen an
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie Videovorlagen anwenden, Ihr Branding integrieren und relevante Stockmedien hinzufügen, um Ihre Botschaft zu unterstützen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Erstellen Sie Ihr endgültiges Video, komplett mit automatisch generierten Untertiteln, und laden Sie es im hochwertigen MP4-Format herunter, bereit zur Verteilung.

Anwendungsfälle

Kundenerfolgsgeschichten-Videos

Produzieren Sie mühelos wirkungsvolle Kundenerfolgsgeschichten-Videos, um Vertrauen aufzubauen und potenziellen B2B-Kunden den Wert zu demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos für das Marketing?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, hochwertige Marketingvideos mit fortschrittlichen AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu erstellen. Unsere intuitive Plattform verwandelt Skripte in ansprechende Videoinhalte, perfekt für verschiedene kreative Anwendungen wie Social-Media-Videos und Verkaufsförderungsvideos.

Kann HeyGen helfen, ansprechende AI-Videoanzeigen für mein Unternehmen zu erstellen?

Absolut. HeyGen ist ein leistungsstarker AI-Video-Editor, der Unternehmen dabei hilft, visuell beeindruckende AI-Videoanzeigen und skalierbare Geschäftsinhalte zu erstellen. Nutzen Sie unsere vielfältigen Videovorlagen und AI-Skriptgenerierung, um schnell effektive Kampagnen zu produzieren.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen zur Videopersonalisierung?

HeyGen bietet umfangreiche kreative Werkzeuge, einschließlich Branding-Kontrollen zur Integration Ihres Logos und Ihrer Farben, eine reichhaltige Medienbibliothek und Optionen zur dynamischen Voiceover-Generierung. Diese Funktionen stellen sicher, dass Ihre Marketingvideos personalisiert sind und perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung von internen Kommunikations- oder Schulungsvideos?

Ja, HeyGen ist äußerst vielseitig für die Erstellung verschiedener interner Kommunikationsvideos und hochwertiger Schulungsvideos. Unsere AI-gestützten Werkzeuge und interaktiven menschlichen Avatare machen es einfach, professionelle, ansprechende Inhalte für Mitarbeiterschulungen und Einarbeitung zu produzieren.

