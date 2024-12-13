Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Marketingvideo vor, das potenzielle B2B-Kunden, insbesondere Marketingmanager, durch die Präsentation eines innovativen B2B-Video-Generators fesseln soll. Dieses Video sollte einen sauberen, professionellen und modernen visuellen Stil annehmen, ergänzt durch fröhliche Hintergrundmusik und klare Erzählung, wobei HeyGen's AI-Avatare genutzt werden, um wichtige Funktionen und Text-zu-Video aus Skripten für nahtlose Inhaltslieferung zu präsentieren.

Video Generieren