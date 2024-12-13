B2B-Video-Generator: Erstellen Sie sofort professionelle Videos
Erstellen Sie professionelle Marketingvideos mit AI-Avataren, um Ihr B2B-Publikum zu begeistern und Ihre Reichweite mühelos zu skalieren.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein dynamisches 60-sekündiges Verkaufsförderungsvideo, das sich an Verkaufsteams und potenzielle Kunden während einer Produktdemonstration richtet, mit dem Ziel, ein entscheidendes Merkmal mit einem ansprechenden, lehrreichen und eleganten visuellen Stil hervorzuheben, der überzeugende UI-Demonstrationen beinhaltet. Dieses Video sollte eine ruhige und selbstbewusste Stimme verwenden, die mit HeyGen's Voiceover-Generierungskapazität erzeugt wurde, und verschiedene visuelle Elemente aus der Vorlagen- und Szenenbibliothek geschickt integrieren, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu halten.
Entwickeln Sie ein lebendiges 30-sekündiges Social-Media-Video-Werbung, das sich an Branchenprofis und Social-Media-Follower richtet, um ein bevorstehendes Webinar mit einem dynamischen, auffälligen und lebendigen visuellen Stil zu bewerben, das schnelle Schnitte und energiegeladene Hintergrundmusik enthält. Stellen Sie sicher, dass diese AI-Videoanzeige HeyGen's Untertitel/Untertitel effektiv nutzt, um breite Zugänglichkeit zu gewährleisten, und für verschiedene Plattformen mit Seitenverhältnis-Anpassung und Exporten optimiert ist.
Erstellen Sie ein informatives 40-sekündiges internes Kommunikationsvideo für Mitarbeiter und interne Stakeholder, das ein Unternehmensupdate in einem freundlichen, vertrauenswürdigen und professionellen, aber dennoch zugänglichen visuellen und audiostil liefert, begleitet von beruhigender Musik und klarer Botschaft. Nutzen Sie HeyGen's Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um den visuellen Kontext zu verbessern, und verwenden Sie AI-Avatare, um die Botschaft zu übermitteln und eine konsistente und ansprechende Präsentation sicherzustellen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Hochleistungsfähige B2B-Anzeigenerstellung.
Erstellen Sie schnell überzeugende AI-Videoanzeigen, um Ihre B2B-Marketingkampagnen zu verstärken und höhere Engagement- und Konversionsraten zu erzielen.
Mitarbeiterschulung und Einarbeitung.
Erstellen Sie ansprechende AI-gestützte Schulungs- und Einarbeitungsvideos, die das Verständnis und die Behaltensquote der Mitarbeiter für wichtige Informationen verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos für das Marketing?
HeyGen ermöglicht es Nutzern, hochwertige Marketingvideos mit fortschrittlichen AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu erstellen. Unsere intuitive Plattform verwandelt Skripte in ansprechende Videoinhalte, perfekt für verschiedene kreative Anwendungen wie Social-Media-Videos und Verkaufsförderungsvideos.
Kann HeyGen helfen, ansprechende AI-Videoanzeigen für mein Unternehmen zu erstellen?
Absolut. HeyGen ist ein leistungsstarker AI-Video-Editor, der Unternehmen dabei hilft, visuell beeindruckende AI-Videoanzeigen und skalierbare Geschäftsinhalte zu erstellen. Nutzen Sie unsere vielfältigen Videovorlagen und AI-Skriptgenerierung, um schnell effektive Kampagnen zu produzieren.
Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen zur Videopersonalisierung?
HeyGen bietet umfangreiche kreative Werkzeuge, einschließlich Branding-Kontrollen zur Integration Ihres Logos und Ihrer Farben, eine reichhaltige Medienbibliothek und Optionen zur dynamischen Voiceover-Generierung. Diese Funktionen stellen sicher, dass Ihre Marketingvideos personalisiert sind und perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.
Ist HeyGen geeignet für die Erstellung von internen Kommunikations- oder Schulungsvideos?
Ja, HeyGen ist äußerst vielseitig für die Erstellung verschiedener interner Kommunikationsvideos und hochwertiger Schulungsvideos. Unsere AI-gestützten Werkzeuge und interaktiven menschlichen Avatare machen es einfach, professionelle, ansprechende Inhalte für Mitarbeiterschulungen und Einarbeitung zu produzieren.