B2B-Vertriebsvideo-Generator für schnellere Verkäufe & mehr Meetings

Automatisieren Sie personalisierte Vertriebsvideos mit AI-Avataren, um mehr Meetings zu vereinbaren und Ihren Verkaufszyklus zu beschleunigen.

501/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Video, das sich an Marketingmanager und Content-Ersteller im B2B-Bereich richtet. Der visuelle Stil sollte modern, energiegeladen und visuell ansprechend sein und zeigen, wie mühelos komplexe B2B-Konzepte in fesselnde Videoinhalte verwandelt werden können. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um den nahtlosen Prozess der Umwandlung von schriftlichen Verkaufsunterlagen in wirkungsvolle, teilbare Videos mit einer klaren, enthusiastischen Stimme zu veranschaulichen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Video für Vertriebsleiter und Unternehmensschulungsleiter. Dieses Video sollte einen autoritativen, aber zugänglichen visuellen und akustischen Stil annehmen, möglicherweise unter Verwendung eines realistischen AI-Videoagenten, der wichtige Informationen liefert. Zeigen Sie, wie HeyGens Voiceover-Generierung in Kombination mit einem AI-Videoagenten konsistente, skalierbare Schulungsmodule oder Produktaktualisierungen bereitstellen kann, die ein vertrauenswürdiges und ansprechendes Lernerlebnis schaffen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Werbevideo, das sich an Kleinunternehmer und Startup-Gründer richtet, die effektive Vertriebstools benötigen. Die visuellen Elemente sollten schnell, freundlich und ermächtigend sein und die Einfachheit der Erstellung professioneller Verkaufsinhalte ohne umfangreiche Ressourcen hervorheben. Der Ton sollte optimistisch und ermutigend sein und betonen, wie HeyGens B2B-Vertriebsvideo-Generator in Kombination mit seinen intuitiven Vorlagen und Szenen den Nutzern ermöglicht, sofort hochwertige Outreach-Videos zu erstellen und ihren Verkaufszyklus zu beschleunigen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die B2B-Vertriebsvideo-Generierung funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende, personalisierte Vertriebsvideos mit AI, um Ihr B2B-Outreach und Engagement zu transformieren und wertvollere Verbindungen zu sichern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihrer Verkaufsnachricht. Unsere Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript wird Ihren Text in fesselnde gesprochene Inhalte umwandeln, bereit für Ihren AI-Avatar. Dies nutzt die Kraft eines Text-zu-Video-Generators.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Agenten
Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an professionellen AI-Avataren, die Ihre Marke oder gewünschte Persona am besten repräsentieren. Dies personalisiert Ihre Nachricht für jeden B2B-Interessenten und fungiert als Ihr dedizierter AI-Video-Agent.
3
Step 3
Markieren Sie Ihr Video
Verbessern Sie Ihre Nachricht, indem Sie die visuelle Identität Ihres Unternehmens anwenden. Nutzen Sie Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um Konsistenz und Professionalität in Ihren B2B-Vertriebsvideos sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald das Video perfektioniert ist, exportieren Sie es einfach in verschiedenen Formaten. Verteilen Sie es über Ihre bevorzugten Kanäle, um die Reichweite zu maximieren und Ihre Video-Prospecting-Tool-Strategie voranzutreiben.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fesselnde Vertriebsinhalte erstellen

.

Produzieren Sie schnell dynamische Vertriebsvideos und Clips für soziale Medien, E-Mail-Kampagnen und Nachfassaktionen, um das Käuferengagement zu steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGens AI-Video-Generator die kreative Inhaltsproduktion?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Generator, der die kreative Inhaltsproduktion vereinfacht, indem er Text in fesselnde Videos mit realistischen AI-Avataren und Stimmklonen verwandelt und eine leistungsstarke Plattform für die Erstellung personalisierter Videos bietet.

Welche fortschrittlichen AI-Avatare sind über HeyGen verfügbar?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an realistischen AI-Avataren, die es den Nutzern ermöglichen, benutzerdefinierte digitale Präsentatoren auszuwählen oder zu erstellen, um fesselnde Botschaften zu übermitteln und jedes Video einzigartig für einen AI-Video-Generator zu machen.

Kann HeyGen Text effizient in Videos von professioneller Qualität umwandeln?

Absolut, HeyGen ist ein hervorragender Text-zu-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, schnell professionelle Vertriebsvideos zu erstellen, indem Sie einfach ein Skript eingeben und die AI die visuellen und akustischen Inhalte mit ihrem AI-Video-Editor generieren lassen.

Unterstützt HeyGen die Erstellung personalisierter Videos für B2B-Verkäufe?

Ja, HeyGen ist ein führender B2B-Vertriebsvideo-Generator, der darauf ausgelegt ist, hochgradig personalisierte Videoinhalte mit Ihrer spezifischen Markenidentität zu produzieren und Ihre Vertriebsunterstützungs- und Video-Prospecting-Tool-Bemühungen zu verbessern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo