Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Produktvideo, das sich an potenzielle B2B-Kunden und Entscheidungsträger richtet und die wichtigsten Funktionen eines neuen Software-Updates präsentiert. Verwenden Sie einen modernen, ansprechenden visuellen Stil mit eleganten Grafiken und energetischer Hintergrundmusik, wobei ein professioneller, aber innovativer Ton beibehalten wird. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die wichtigsten Vorteile zu präsentieren und einen menschlichen Touch hinzuzufügen, ohne umfangreiche Dreharbeiten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 15-sekündiges Social-Media-Inhaltsstück für vielbeschäftigte Fachleute, das als schnelles Video-Werbung dient, um Interesse an Ihrem B2B-Service zu wecken. Der visuelle und akustische Stil muss schnelllebig, visuell auffällig mit animiertem Text und sehr wirkungsvoll sein, um eine starke Markenstory im Handumdrehen zu vermitteln. Stellen Sie maximale Zugänglichkeit und Engagement sicher, indem Sie HeyGens Untertitel/Captions einfügen, die für das mobile Ansehen unerlässlich sind.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein informatives 60-sekündiges Unternehmensvideo, um ein bevorstehendes B2B-Webinar oder virtuelles Event zu bewerben und potenzielle Teilnehmer zur Anmeldung einzuladen. Die Ästhetik sollte einladend, anspruchsvoll und professionell sein, mit einer warmen, autoritativen Stimme und hochwertigen visuellen Elementen. Vereinfachen Sie Ihren Erstellungsprozess, indem Sie mit HeyGens professionell gestalteten Vorlagen & Szenen beginnen, die eine schnelle Anpassung an Ihr Event-Branding ermöglichen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein B2B Promo-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende B2B-Promo-Videos. Unsere intuitive AI-Videoplattform vereinfacht Ihre Inhaltsproduktion und hilft Ihnen, mit Ihrem Publikum in Kontakt zu treten.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Grundlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Bibliothek professionell gestalteter Vorlagen oder starten Sie mit einer leeren Leinwand, um perfekt mit Ihrer Vision und Marke übereinzustimmen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Botschaft hinzu
Fügen Sie Ihr Skript ein und sehen Sie zu, wie unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion es in dynamische Visuals verwandelt, die Ihre B2B-Geschichte mühelos zum Leben erwecken.
3
Step 3
Wählen Sie AI-Erweiterungen
Heben Sie Ihre Botschaft hervor, indem Sie aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare wählen, um Ihre Inhalte professionell und ansprechend zu präsentieren.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Exportieren Sie Ihr hochwertiges B2B-Promo-Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, optimiert für die sofortige Verteilung über alle Ihre Marketingkanäle.

Anwendungsfälle

Entwickeln Sie überzeugende Kundenerfolgsgeschichten

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in überzeugende, AI-gestützte Videofallstudien, die Vertrauen aufbauen und den Wert für potenzielle B2B-Kunden demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Marketingvideos zu erstellen?

HeyGen bietet professionell gestaltete Vorlagen und einen einfachen Drag-and-Drop-Editor, der es Ihnen ermöglicht, schnell visuell ansprechende Marketingvideos, Erklärvideos und Social-Media-Inhalte zu erstellen, die Aufmerksamkeit erregen.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI für Funktionen wie realistische AI-Avatare, nahtlose AI-Sprachgenerierung und die Möglichkeit, Text-zu-Video aus einem Skript zu konvertieren, um Ihren Videoerstellungsprozess zu optimieren.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung von B2B-Werbevideos?

Absolut. HeyGen ist ein idealer B2B-Promo-Video-Maker, der es Unternehmen ermöglicht, professionelle Videos, überzeugende Produktvideos und wirkungsvolle Markenstories effizient für ihre Zielgruppe zu produzieren.

Kann ich die Videos, die ich mit HeyGen erstelle, anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen über seinen Video-Editor, mit denen Sie animierten Text, Grafiken, Musik und Übergänge hinzufügen können. Sie können auch problemlos Untertitel/Captions einfügen, um die Zugänglichkeit und das Engagement zu erhöhen.

