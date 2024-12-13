B2B-Promo-Video-Generator: Erstellen Sie schnell wirkungsvolle Videos

Produzieren Sie mühelos professionelle B2B-Marketingvideos. Unser AI Video Maker ermöglicht es Ihnen, Skripte in dynamischen Inhalt zu verwandeln, mit intelligenter Text-zu-Video-Funktion aus Skripten.

Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Werbevideo, das sich an Marketingteams richtet, die die Produktion hochwertiger Marketingvideos optimieren müssen. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit klaren Grafiken und fließenden Übergängen, begleitet von einem energetischen, zeitgenössischen Soundtrack und einer klaren, begeisterten Stimme. Dieses Video wird demonstrieren, wie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten Ideen mühelos in professionellen Inhalt verwandelt und dabei Effizienz hervorhebt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein professionelles 45-sekündiges Video für kleine Unternehmen und Startups, die schnell überzeugende Werbevideos erstellen möchten. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und einladend sein, mit subtilen Animationen und einer warmen Farbpalette, untermalt von einem aufmunternden, instrumentalen Hintergrundtrack. Ein freundlicher KI-Avatar sollte die Vorteile erläutern und zeigen, wie einfach es ist, hochwertigen Inhalt ohne umfangreiche Videobearbeitungswerkzeuge zu erstellen, und HeyGen als ultimativen Promo-Video-Macher positionieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 60-sekündiges Erklärvideo, das sich an Unternehmen richtet, die komplexe Produktmerkmale potenziellen Kunden verdeutlichen müssen. Die visuellen Elemente sollten sehr anschaulich sein, mit klaren, prägnanten Texten auf dem Bildschirm, die mit animierten Sequenzen synchronisiert sind, unterstützt von einer ruhigen, autoritativen Stimme und sichtbaren Untertiteln, um die Zugänglichkeit und das Verständnis zu verbessern. Dieses Video wird hervorheben, wie HeyGen hilft, komplexe Konzepte effektiv für kraftvolle Marketingkampagnen zu artikulieren.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich eine überzeugende 30-sekündige B2B-Promo-Video-Generator-Demonstration für Vertriebsteams vor, die für personalisierte Ansprache und Lead-Generierung konzipiert ist. Der visuelle Stil sollte direkt und ansprechend sein, mit einem professionellen Sprecher in einer modernen Umgebung, wobei benutzerdefinierte Branding-Elemente nahtlos integriert sind. Eine fesselnde, überzeugende Stimme, die HeyGens vielfältige Vorlagen & Szenen nutzt, wird die schnelle Anpassung und ein konsistentes Markenbild betonen, was mühelose Anpassungen für jeden Interessenten ermöglicht.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die B2B-Promo-Video-Erstellung funktioniert

Produzieren Sie mühelos professionelle B2B-Marketingvideos mit AI-gestützten Tools, die Ihren Inhaltserstellungsprozess vom Skript bis zu sozialen Medien optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Erstellen Sie überzeugende Inhalte für Ihr B2B-Promo-Video, indem Sie einfach Ihr Skript eingeben oder einfügen. Unsere Plattform nutzt die "Text-zu-Video-Funktion aus Skripten", um Ihren Text sofort in eine visuelle Erzählung zu verwandeln, die den Kern Ihrer Marketingvideos bildet.
2
Step 2
Wählen Sie eine Video-Vorlage
Starten Sie Ihr Projekt effizient, indem Sie aus unserer vielfältigen Bibliothek von "Vorlagen & Szenen" wählen. Diese professionell gestalteten Layouts bieten einen idealen Ausgangspunkt für Ihre Werbevideos und sparen Ihnen Zeit und Mühe.
3
Step 3
Fügen Sie KI-Avatare hinzu
Verstärken Sie Ihre Botschaft und verbinden Sie sich mit Ihrem Publikum, indem Sie einen "KI-Avatar" einfügen, der Ihr Skript präsentiert. Diese lebensechten digitalen Moderatoren verleihen Ihren B2B-Marketingvideos einen professionellen und ansprechenden Touch.
4
Step 4
Anwenden von Branding und Finalisieren
Sorgen Sie für Markenkonsistenz in all Ihren Werbevideos, indem Sie Ihre "Branding-Kontrollen" anwenden. Fügen Sie Logos, benutzerdefinierte Farben und Schriftarten hinzu, bevor Sie Ihr hochwertiges B2B-Promo-Video für jede Plattform exportieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenreferenzen hervor

.

Verwandeln Sie Erfolgsgeschichten von Kunden in kraftvolle, ansprechende KI-Videos, um Vertrauen aufzubauen und potenziellen B2B-Kunden Wert zu demonstrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung ansprechender Marketingvideos?

HeyGen fungiert als fortschrittlicher AI Video Maker, der den gesamten Produktionsprozess für Werbevideos vereinfacht. Es nutzt leistungsstarke AI-Funktionen, um Benutzern zu helfen, schnell hochwertige Marketingvideos mit einem intuitiven Drag-and-Drop-Editor zu erstellen.

Kann HeyGen Werbevideos direkt aus einem Skript mit KI-Avataren erstellen?

Ja, HeyGen ist hervorragend darin, Ihre schriftlichen Inhalte in dynamische Werbevideos zu verwandeln. Sie können die Text-zu-Video-Funktion aus Skripten nutzen, um realistische KI-Avatare und anpassbare KI-Sprachüberlagerungen zu präsentieren, was die Videoproduktion effizient und wirkungsvoll macht.

Welche kreativen Branding-Kontrollen bietet HeyGen für B2B-Promo-Videos?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre B2B-Promo-Videos mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können problemlos Ihre spezifischen Logos und Markenfarben integrieren und aus verschiedenen Promo-Video-Vorlagen wählen, um ein professionelles und kohärentes Erscheinungsbild in all Ihren Inhalten zu bewahren.

Wie schnell kann ich mit HeyGen Marketingvideos für soziale Medien erstellen?

Das effiziente Design von HeyGen ermöglicht die schnelle Erstellung von Marketingvideos, die perfekt für soziale Medien geeignet sind. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und den einsatzbereiten Promo-Video-Vorlagen können Sie schnell ansprechende Inhalte generieren, bearbeiten und exportieren, einschließlich automatischer Untertitel für maximale Reichweite.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo