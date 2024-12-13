B2B Pitch Video Maker: Erstellen Sie wirkungsvolle Geschäftspräsentationen

Heben Sie Ihre B2B-Präsentationen mit professionellen Videos hervor, die fesselnde AI-Avatare enthalten und sicherstellen, dass Ihre Botschaft auffällt.

Erstellen Sie ein überzeugendes 30-Sekunden-Video für Startups, die Seed-Finanzierung sichern möchten, indem sie ihr innovatives Konzept als fesselnde Präsentation vorstellen. Der visuelle Stil sollte dynamisch und inspirierend sein, mit lebendigen Grafiken und einer optimistischen, hoffnungsvollen Hintergrundmusik. Heben Sie hervor, wie einfach Nutzer mit HeyGens vielfältigen "Vorlagen & Szenen" starten können, um schnell eine professionelle Pitch-Video-Erfahrung zu schaffen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein elegantes 45-Sekunden-Produktdemo-Video, das sich an Marketingteams richtet, die neue Software einführen und dabei die Erstellung hochwertiger Videos für wirkungsvolle Kampagnen betonen. Die visuelle Ästhetik sollte modern und sauber sein, mit Bildschirmaufnahmen der Software in Aktion, ergänzt durch eine professionelle und autoritative Stimme. Zeigen Sie, wie HeyGens "AI-Avatare" genutzt werden können, um wichtige Botschaften zu übermitteln und Marketingvideos einen polierten, menschlichen Touch zu verleihen, ohne dass Bildschirmtalente erforderlich sind.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-Sekunden-Schulungsvideo für Vertriebsprofis, das eine komplexe SaaS-Lösung erklärt und als zugängliche Videopräsentation gestaltet ist. Der visuelle Stil sollte klar und lehrreich sein, mit animierten Diagrammen und Grafiken, begleitet von einer ruhigen, selbstbewussten Erzählung. Veranschaulichen Sie, wie HeyGens "Untertitel/Caption"-Funktion sicherstellt, dass die Botschaft auch in geräuschlosen Umgebungen universell verstanden wird und robuste Anpassungsmöglichkeiten für das Branding bietet.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein freundliches 30-Sekunden-Einführungsvideo für Kleinunternehmer vor, die ihre einzigartigen Dienstleistungen schnell präsentieren möchten und zu kollaborativem Video-Storytelling ermutigen. Der visuelle und akustische Stil sollte warm und einladend sein, mit hellen, freundlichen Farben und einer sanften, zugänglichen Stimme. Demonstrieren Sie, wie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion es jedem ermöglicht, ein Business-Video-Macher zu werden, indem er einfach seine Nachricht eingibt und mühelos Text in fesselnde Inhalte verwandelt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der B2B Pitch Video Maker funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Geschäftspräsentationen in dynamische, professionelle Videopräsentationen, die Ihr Publikum fesseln und Ihren Wertvorschlag klar kommunizieren.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie Ihr B2B-Pitch-Video, indem Sie aus einer Vielzahl professioneller Videovorlagen wählen, die auf unterschiedliche Geschäftsbedürfnisse zugeschnitten sind. Dies beschleunigt Ihren Erstellungsprozess.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihre Inhalte
Erwecken Sie Ihr Skript mit AI-Avataren zum Leben, die Ihre Botschaft übermitteln, oder laden Sie Ihre eigenen Medien hoch. Fügen Sie einfach Ihre wichtigsten Gesprächspunkte hinzu, um eine überzeugende Erzählung zu erstellen.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an
Stellen Sie sicher, dass Ihr Pitch mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmt, indem Sie Branding-Kontrollen (Logo, Farben) verwenden. Passen Sie Schriftarten, Farben an und fügen Sie Ihr Logo für ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild hinzu.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Sobald Ihr B2B-Pitch perfektioniert ist, nutzen Sie die Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporte, um Ihr hochwertiges Video im perfekten Format für jede Plattform oder Präsentation zu erhalten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fesselnde B2B-Social-Content erstellen

Produzieren Sie dynamische Social-Media-Videos und Clips schnell mit AI, um Markenbewusstsein aufzubauen und Ihr B2B-Publikum effektiv zu engagieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, fesselnde Videopräsentationen zu erstellen, die herausstechen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle und fesselnde Präsentationen mühelos zu gestalten. Nutzen Sie unsere vielfältigen Videovorlagen, passen Sie das Branding mit Ihrem Logo und Ihren Farben an und verwenden Sie AI-Avatare und realistische Voiceovers, um Ihre Botschaft einprägsam zu übermitteln, sodass Ihre B2B-Pitch-Videos wirklich wirkungsvoll sind.

Was macht HeyGen zum idealen B2B-Pitch-Video-Maker für Unternehmen?

HeyGen bietet AI-gestützte Tools, die die Erstellung hochwertiger B2B-Pitch-Videos vereinfachen. Sie können professionelle Videopräsentationen aus einem Skript erstellen, AI-Avatare einbinden und durch Anpassungen die Markenkonsistenz sicherstellen, was es zu einer robusten Lösung für Business-Video-Macher macht.

Kann ich meine Videopräsentationen mit den Funktionen von HeyGen einfach anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre Videopräsentationen. Unsere intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, vorgefertigte Videovorlagen zu verwenden, Ihre eigenen Medien einzubinden, Branding-Kontrollen anzuwenden und sogar das Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen anzupassen, um eine persönliche Note mit AI-gestützten Tools zu gewährleisten.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung hochwertiger Marketingvideos für Teams?

HeyGen vereinfacht die Erstellung hochwertiger Marketingvideos, indem Teams professionelle Videopräsentationen aus Skripten mit AI-gestützten Tools generieren können. Mit Funktionen wie automatisierten Untertiteln und Captions, realistischen Voiceovers und sofort verfügbaren Videovorlagen können Teams effizient polierte Business-Video-Inhalte produzieren.

