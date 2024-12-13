B2B-Marketing-Video-Maker: Erstellen Sie schnell ansprechende Videos

Erstellen Sie ansprechende B2B-Marketing-Videos mit unserem AI-Video-Editor. Nutzen Sie lebensechte AI-Avatare und nahtlose Videoproduktionstools, um Ihre Kampagnen zu verstärken.

Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Erklärvideo für IT-Manager, das zeigt, wie unser 'AI-Video-Editor' den Prozess der technischen Inhaltserstellung vereinfacht. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit klaren Grafiken und Bildschirmaufnahmen, ergänzt durch eine professionelle, autoritative Stimme, die durch HeyGens 'Text-to-Video aus Skript'-Funktion generiert wird. Dieses Video sollte hervorheben, wie die Plattform umsetzbare Einblicke in die Videoleistung bietet.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein umfassendes 1,5-minütiges Onboarding-Tutorial für neue B2B-Nutzer, das die Benutzerfreundlichkeit unseres 'Drag-and-Drop-Editors' demonstriert. Verwenden Sie einen hellen und einladenden visuellen Stil mit freundlichen animierten Elementen und einer fröhlichen, ermutigenden Stimme, verstärkt durch einen konsistenten 'AI-Avatar' von HeyGen, der sie durch den Prozess führt. Die Erzählung sollte sich darauf konzentrieren, komplexe Videobearbeitung einfach und zugänglich zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine detaillierte 2-minütige Produktaktualisierungs-Durchführung für bestehende B2B-Technikkunden, die die neuesten Verbesserungen im Bereich 'Video-Hosting & -Management' beschreibt. Das Video sollte einen präzisen und technischen visuellen Stil annehmen, der detaillierte Bildschirmaufnahmen mit klaren Datenvisualisierungen kombiniert, alles erzählt mit einer prägnanten, informativen Stimme. Stellen Sie sicher, dass wichtige technische Begriffe klar vermittelt werden, indem Sie HeyGens 'Untertitel/Beschriftungen' verwenden, um maximale Verständlichkeit und Zugänglichkeit zu gewährleisten, insbesondere bei der Erklärung komplexer Bildschirmaufnahmen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein dynamisches 45-sekündiges Schnelltipps-Video für B2B-Power-User und Marketing-Spezialisten, das einen Profi-Tipp für effiziente 'Videoproduktion' mit unserer Plattform bietet. Der visuelle und akustische Stil sollte schnell und energiegeladen sein, mit schnellen Schnitten und eindrucksvollen Grafiken, begleitet von einer selbstbewussten, sachkundigen Stimme. Nutzen Sie HeyGens 'Vorlagen & Szenen', um zu demonstrieren, wie man schnell professionellen 'B2B-Marketing-Video-Maker'-Inhalt bereitstellt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der B2B-Marketing-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende B2B-Marketing-Videos, indem Sie AI und intuitive Tools nutzen, um Ihr Publikum zu begeistern und das Unternehmenswachstum voranzutreiben.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Vorlage
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Reihe professioneller "Vorlagen & Szenen" wählen, die auf unterschiedliche B2B-Marketing-Bedürfnisse zugeschnitten sind, und starten Sie Ihr Projekt.
2
Step 2
Erstellen Sie Inhalte aus dem Skript
Verwandeln Sie Ihre schriftlichen Inhalte in ansprechende Videos, indem Sie die "Text-to-Video aus Skript"-Funktion nutzen, um gesprochene Dialoge und visuelle Darstellungen zu erzeugen.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Sorgen Sie für Markenkonsistenz in all Ihren Videos, indem Sie die "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" verwenden, um Ihre einzigartigen visuellen Elemente nahtlos zu integrieren.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Finalisieren Sie Ihr Video für verschiedene Plattformen, indem Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" verwenden, um sicherzustellen, dass es überall perfekt aussieht, wo Ihr B2B-Publikum interagiert.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erfolgsgeschichten von Kunden präsentieren

.

Erstellen Sie wirkungsvolle Video-Testimonials und Fallstudien, um Vertrauen aufzubauen und potenziellen B2B-Kunden den Wert zu demonstrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den Videoproduktionsprozess für Unternehmen?

HeyGen ermöglicht Unternehmen mit einem intuitiven "AI-Video-Editor" und "Drag-and-Drop-Editor", Texte schnell in professionelle Videos zu verwandeln. Dieser optimierte "Videoproduktionsprozess" reduziert die Produktionszeit und den Aufwand für "B2B-Marketing-Video-Maker"-Bedürfnisse drastisch.

Welche Art von AI-gestützten Funktionen bietet HeyGen für Videomarketing?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um realistische "AI-Avatare" und "Text-to-Video aus Skript"-Funktionalität bereitzustellen. Nutzer können "Voiceover-Generierung" und dynamische "animierte Videos" direkt aus ihrem Skript erstellen, um ihre "Videomarketing"-Bemühungen zu verbessern.

Kann ich Videos, die mit HeyGen erstellt wurden, an meine Marke anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, einschließlich einer Bibliothek von "Vorlagen" und "Branding-Kontrollen", um Videos an Ihren spezifischen Unternehmensstil anzupassen. Sie können Logos einfach hinzufügen, Farben anpassen und "Videobearbeitung" durchführen, um Markenkonsistenz zu gewährleisten.

Wie kann HeyGen dabei helfen, ansprechende Promo-Videos oder Webinare effizient zu erstellen?

HeyGen bietet die notwendigen Werkzeuge für die schnelle "Videoproduktion" von hochwertigen "Promo-Videos" und "Webinaren" mit seinen robusten "B2B-Marketing-Video-Maker"-Fähigkeiten. Mit Funktionen wie "Bildschirmaufnahmen" und der Möglichkeit, "Untertitel/Beschriftungen" zu integrieren, können Unternehmen wirkungsvolle "Videomarketing"-Inhalte schnell produzieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo