Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Video, das sich an Kleinunternehmer und Marketingmanager richtet und die Einfachheit der KI-gesteuerten Videoproduktion demonstriert. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit klaren Grafiken und einer fröhlichen musikalischen Untermalung, ergänzt durch eine klare, begeisterte Stimme. Zeigen Sie, wie Benutzer mit den umfangreichen Vorlagen und Szenen von HeyGen schnell professionelle Marketingvideos erstellen können, um die Markenkommunikation mühelos zu gestalten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Stellen Sie sich ein prägnantes 30-sekündiges animiertes Video für Vertriebsteams und Kundenbetreuer vor, das sich auf die Kraft personalisierter Videonachrichten konzentriert. Dieses Video sollte einen freundlichen, dynamischen visuellen Stil mit ansprechenden Charakteranimationen und einem leichten, ermutigenden Hintergrundtrack annehmen, verstärkt durch einen KI-Avatar, der die wichtigsten Botschaften übermittelt. Heben Sie hervor, wie einfach es ist, solche Inhalte direkt aus einem Skript mit der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen zu erstellen, um stärkere Kundenbeziehungen aufzubauen.
Entwickeln Sie ein inspirierendes 60-sekündiges Video für Marketingleiter und Markenmanager, das die Wirkung professionell gestalteter Vorlagen auf die Markenkonsistenz veranschaulicht. Der visuelle und akustische Stil sollte anspruchsvoll und elegant sein, mit nahtlos integrierten benutzerdefinierten Branding-Elementen und hochwertigem Stock-Material aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen, begleitet von einer raffinierten Stimme und unaufdringlicher Hintergrundmusik. Betonen Sie, wie HeyGen Marken dabei unterstützt, eine kohärente Identität über alle ihre Marketingvideos hinweg mit minimalem Aufwand zu bewahren.
Erstellen Sie ein energiegeladenes 50-sekündiges Video für Content-Ersteller und Marketing-Spezialisten, das die Vielseitigkeit eines KI-Videoeditors bei der Produktion vielfältiger Marketinginhalte zeigt. Verwenden Sie einen lebendigen, schnellen visuellen Stil mit schnellen Schnitten zwischen verschiedenen Anwendungsfällen, unterstützt von einem energetischen Soundtrack und klaren, prägnanten Untertiteln, um Informationen effizient zu vermitteln. Demonstrieren Sie, wie HeyGen die Fähigkeit, Inhalte aus einem Skript zu generieren, mühelos Ideen in dynamische Marketingvideos verwandelt, unabhängig von der Zielplattform durch Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein B2B-Marketing-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Marketingvideos für Ihr Unternehmen mit KI-gestützten Tools, von der ersten Idee bis zum endgültigen Export, und verbessern Sie Ihre B2B-Kommunikation.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Starten Sie Ihr Videoprojekt, indem Sie aus einer Bibliothek professionell gestalteter Vorlagen wählen, die auf B2B-Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dies bietet eine strukturierte Grundlage für Ihre Marketingvideos.
2
Step 2
Erstellen Sie KI-Inhalte
Nutzen Sie KI-gesteuerte Videoproduktion, um Ihre Skripte in ansprechende Szenen zu verwandeln. Verwenden Sie Funktionen wie Text-zu-Video, um schnell dynamische Inhalte zu erstellen.
3
Step 3
Anwenden von benutzerdefiniertem Branding
Stellen Sie sicher, dass Ihre Videos die Identität Ihres Unternehmens widerspiegeln, indem Sie benutzerdefiniertes Branding anwenden. Integrieren Sie Ihr Logo, Ihre Markenfarben und andere visuelle Elemente einfach mit den Branding-Kontrollen (Logo, Farben).
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Schließen Sie Ihre Produktion ab, indem Sie Ihre fertiggestellten Marketingvideos überprüfen und exportieren. Verwenden Sie Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, um Ihr Video für verschiedene Plattformen und Zielgruppen anzupassen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundentestimonials und Fallstudien

Verwandeln Sie Erfolgsgeschichten von Kunden in kraftvolle, ansprechende Videotestimonials, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei potenziellen Kunden aufzubauen.

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für das Marketing?

HeyGen befähigt Unternehmen mit KI-gesteuerter Videoproduktion und macht es zu einem effektiven B2B-Marketing-Video-Generator. Benutzer können schnell professionelle Marketingvideos mit intuitiven Tools wie einem Drag-and-Drop-Editor und einer Vielzahl professionell gestalteter Vorlagen erstellen.

Kann ich Videos mit meiner Markenidentität anpassen, indem ich HeyGen verwende?

Absolut. HeyGen bietet robuste Anpassungsoptionen für das Branding, sodass Sie Ihr Logo, Ihre Farben und Schriftarten nahtlos integrieren können. Dies stellt sicher, dass jedes Video perfekt mit Ihren Markenrichtlinien übereinstimmt und personalisierte Videonachrichten für Ihr Publikum erleichtert.

Welche Arten von Marketingvideos kann HeyGen mir helfen zu erstellen?

HeyGen, als vielseitiger KI-Videoeditor, ermöglicht die Erstellung vielfältiger Marketingvideos. Sie können problemlos ansprechende Demovideos, wirkungsvolle Testimonials und dynamische animierte Videos erstellen, die den unterschiedlichen Kampagnenbedürfnissen entsprechen.

Bietet HeyGen flexible Sprachoptionen an?

Ja, HeyGen verfügt über fortschrittliche Sprachgenerierungsfunktionen. Sie können problemlos Sprachaufnahmen zu Ihren Videos hinzufügen, indem Sie verschiedene KI-Stimmen verwenden oder Ihre eigene Audiodatei hochladen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft effektiv übermittelt wird.

