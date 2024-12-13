Erstellen Sie wirkungsvolle Awareness-Videos mit unserem AI-Maker

Verwandeln Sie Text schnell in fesselnde Awareness-Videos mit AI-Avataren, ohne dass Erfahrung erforderlich ist.

Entwickeln Sie ein 30-sekündiges "Awareness-Video-Maker"-Erklärvideo für Kleinunternehmer, das zeigt, wie ihre Marke herausstechen kann. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit einem AI-Avatar, der eine überzeugende Präsentation mit professioneller Voiceover-Generierung liefert. Dieses "Marketing-Video" zielt darauf ab, Aufmerksamkeit zu erregen und zu informieren, indem es HeyGens nahtlose Avatar-Integration nutzt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges "Erklärvideo" für Produktmanager oder Pädagogen, das eine komplexe Funktion oder ein Konzept detailliert beschreibt. Verwenden Sie einen "animierten Video"-Stil mit klaren, lebendigen Grafiken aus der "Vorlagen & Szenen"-Bibliothek. Die Erzählung sollte über Text-zu-Video aus dem Skript generiert werden und einen optimistischen und informativen Ton beibehalten, um das Verständnis zu erleichtern.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein dynamisches 15-sekündiges "Marketing-Video" für Social-Media-Marketer, das HeyGens Fähigkeit für "vielfältige Videostile" demonstriert. Der visuelle Ansatz sollte schnelllebig sein, mit schnellen Schnitten von verschiedenen Stock-Footage aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, synchronisiert mit einer energetischen Voiceover-Generierung. Diese schnelle Kampagne muss sofort Aufmerksamkeit erregen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 60-sekündiges internes "Awareness-Video-Maker" für HR-Abteilungen, das neue Unternehmensrichtlinien vorstellt. Das Video sollte einen korporativen, beruhigenden visuellen Stil haben, mit Untertiteln für Barrierefreiheit und einer klaren, professionellen Erzählung, die über Text-zu-Video aus dem Skript generiert wird. Dies gewährleistet eine effiziente "interne Kommunikation" für Benutzer ohne Erfahrung.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Awareness Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Awareness-Videos für jede Plattform, die Ihr Publikum mit AI-gestützten Tools und beeindruckenden visuellen Effekten ansprechen—ohne dass Erfahrung erforderlich ist.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Entwurf Ihrer Botschaft. Unsere Text-zu-Video-Erstellungsfunktion ermöglicht es Ihnen, schriftliche Inhalte mühelos in eine dynamische Videonarration zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen, um Ihre Awareness-Botschaft visuell zum Leben zu erwecken und sicherzustellen, dass sie bei Ihrem Publikum Anklang findet.
3
Step 3
Fügen Sie dynamische Elemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit hochwertiger Voiceover-Generierung und stellen Sie die Zugänglichkeit sicher, indem Sie automatisch Untertitel hinzufügen, um eine klare Kommunikation zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Finalisieren Sie Ihre Marketing-Videos mit unserem Tool zur Größenanpassung und zum Exportieren von Seitenverhältnissen, dann laden Sie Ihr poliertes Awareness-Video herunter und verteilen es auf den gewünschten Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erfolgsgeschichten von Kunden präsentieren

.

Gestalten Sie überzeugende AI-Videos, um Erfolgsgeschichten von Kunden hervorzuheben, Vertrauen aufzubauen und das Ansehen und Bewusstsein Ihrer Marke zu stärken.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die professionelle Videoproduktion für Anfänger vereinfachen?

HeyGen ist ein intuitiver `AI-Video-Generator`, der so konzipiert ist, dass `keine Erfahrung erforderlich` ist, um hochwertige `AI-Videos` zu produzieren. Sein `Drag-and-Drop-Editor` und die umfangreichen `Vorlagen` ermöglichen es jedem, schnell polierte Inhalte zu erstellen.

Was macht HeyGen zu einer ausgezeichneten Wahl für die Erstellung überzeugender `Marketing-Videos` und `Erklärvideos`?

HeyGen ist optimiert für die Produktion wirkungsvoller `Marketing-Videos` und `Erklärvideos`, indem es `AI-Avatare` und `Voiceover-Generierung` nutzt. Sie können auch die Markenkonsistenz über alle Ihre `AI-Videos` hinweg mit integrierten `Branding-Kontrollen` sicherstellen.

Kann HeyGen bei der Produktion vielfältiger `animierter Videos` und maßgeschneiderter Inhalte helfen?

Absolut! HeyGen unterstützt die Erstellung verschiedener `animierter Videos` und einzigartiger `AI-Videos` mit seinen fortschrittlichen `AI-Avataren` und einer breiten Palette von `Vorlagen`. Dies ermöglicht `vielfältige Videostile`, die auf jede kreative Vision zugeschnitten sind.

Wie vereinfacht HeyGens `Text-zu-Video-Erstellung` die Content-Produktion?

HeyGens innovative `Text-zu-Video-Erstellung` verwandelt Ihre Skripte mühelos in fesselnde `AI-Videos`. Geben Sie einfach Ihren Text ein, und HeyGen generiert automatisch realistische `Voiceovers` und präzise `Untertitel`, um Ihre Botschaft zum Leben zu erwecken.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo