Erstellen Sie ein 1-minütiges technisches Demonstrationsvideo für Fluglehrkräfte, das zeigt, wie sie schnell hochwertige Schulungsvideos für die Luftfahrt mit AI-Video-Generatoren produzieren können. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit klaren Bildschirmaufnahmen und animierten Overlays, begleitet von einer professionellen, autoritativen Stimme. Heben Sie die Effizienz der HeyGen-Funktion "Text-to-video from script" hervor, um Unterrichtspläne schnell in ansprechende visuelle Inhalte zu verwandeln.

