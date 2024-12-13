Avatar-Arbeitsplatzkultur-Generator: Bauen Sie Ihr ideales Team

Erheben Sie Ihre Arbeitsplatzkultur und steigern Sie das Mitarbeiterengagement mit personalisierten internen Kommunikationsmitteln durch unsere leistungsstarken AI-Avatare.

Stellen Sie sich ein 60-sekündiges Video für HR-Profis vor, das einen "Avatar-Arbeitsplatzkultur-Generator" als bahnbrechendes Tool zur Förderung lebendiger Büroumgebungen vorstellt. Der visuelle Stil sollte poliert und innovativ sein, scharfe Grafiken mit einer selbstbewussten, artikulierten Stimme kombinieren. Dieses Video wird die AI-Avatare von HeyGen nutzen, um den Generator in Aktion zu zeigen und die Text-zu-Video-Funktion für präzise, wirkungsvolle Kommunikation zu nutzen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Video für bestehende Mitarbeiter und Teamleiter vor, das die jüngsten "Initiativen zur Arbeitsplatzkultur" und deren positiven Einfluss auf das "Mitarbeiterengagement" feiert. Der Stil wird energiegeladen und einladend sein, mit warmen visuellen Elementen und einer freundlichen, ermutigenden Stimme. Die vielseitigen Vorlagen & Szenen von HeyGen können verschiedene Erfolgsgeschichten illustrieren, während die Sprachgenerierung eine persönliche Note zur Erzählung hinzufügt.
Beispiel-Prompt 2
Ein 30-sekündiges Video muss für Führungskräfte und das obere Management erstellt werden, das die strategischen Vorteile eines "Organisationskultur-Generators" klar darlegt. Der visuelle Ansatz wird klar und analytisch sein, ergänzt durch eine überzeugende, sachliche Stimme, die Einblicke effizient präsentiert. Diese Produktion sollte die Untertitel von HeyGen für Barrierefreiheit nutzen und das Seitenverhältnis anpassen & Exporte für nahtlose Verteilung über Plattformen hinweg verwenden.
Beispiel-Prompt 3
Wie wäre es mit einem kurzen Film, 50 Sekunden, der neue Mitarbeiter willkommen heißt und sich auf "Kulturtraining-Engagement" durch einen innovativen "AI-Avatar-Generator"-Ansatz konzentriert? Dieses Stück sollte warm und zeitgemäß wirken, mit hellen visuellen Elementen und einer einladenden, beruhigenden Stimme, um einen positiven Ton zu setzen. Integrieren Sie die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen, um die einladenden visuellen Elemente zu bereichern, und betonen Sie die Rolle der AI-Avatare in personalisierten Onboarding-Erfahrungen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Avatar-Arbeitsplatzkultur-Generator funktioniert

Verwandeln Sie die Werte Ihres Unternehmens in ansprechende Videoinhalte, indem Sie AI-Avatare nutzen, um Ihre einzigartige Arbeitsplatzkultur klar zu kommunizieren und das Mitarbeiterengagement zu fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Kultur-Skript
Beginnen Sie damit, Ihr "Unternehmens-Kultur-Statement" oder spezifische "Initiativen zur Arbeitsplatzkultur" in ein detailliertes Skript zu fassen. Nutzen Sie die "Text-zu-Video-Funktion" von HeyGen, um Ihre Botschaft für die AI-Übermittlung vorzubereiten und Klarheit und Präzision zu gewährleisten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und die Stimme
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren", um Ihre Marke und Werte zu repräsentieren. Kombinieren Sie Ihren gewählten Avatar mit einer passenden Stimme aus verschiedenen Optionen und nutzen Sie die leistungsstarke "Sprachgenerierung" von HeyGen, um Ihr Skript mit natürlich klingender Sprache zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Erweitern Sie mit Szenen und Branding
Passen Sie Ihr Video weiter an, indem Sie relevante "Vorlagen und Szenen" integrieren, die mit der Ästhetik Ihres Unternehmens übereinstimmen. Wenden Sie die einzigartige Identität Ihrer Marke mit den "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" von HeyGen an, um sicherzustellen, dass Ihre kulturelle Botschaft konsistent übermittelt wird.
4
Step 4
Teilen Sie Ihr Kultur-Video
Erstellen Sie Ihr endgültiges Video, optimiert für verschiedene Plattformen, und verbreiten Sie es über Ihre "internen Kommunikationskanäle". Dieses leistungsstarke "Videogenerierungs-Tool" erleichtert das "Kulturtraining-Engagement" und fördert ein starkes "Arbeitsumfeld", indem es Ihre Kernwerte konsequent teilt.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Optimieren Sie das interne Kultur-Onboarding

.

Entwickeln Sie skalierbare und konsistente Onboarding-Videos und kulturelle Integrationsinhalte für neue Mitarbeiter mit AI-Avataren, um ein weitreichendes Verständnis sicherzustellen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen als Organisationskultur-Generator dienen?

HeyGen befähigt HR-Profis, ein positives Arbeitsumfeld zu fördern, indem ansprechende interne Kommunikationsmittel erstellt werden. Nutzen Sie AI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktion, um Ihre Unternehmens-Kultur-Statement effektiv und konsistent zu artikulieren.

Welche Rolle spielen HeyGen AI-Avatare bei Initiativen zur Arbeitsplatzkultur?

HeyGen AI-Avatare verbessern das Mitarbeiterengagement bei Initiativen zur Arbeitsplatzkultur erheblich. Sie liefern konsistente und personalisierte Botschaften für Schulungen und Updates, wodurch interne Kommunikationsmittel dynamischer und wirkungsvoller in Ihrer Organisation werden.

Kann HeyGen helfen, ansprechende Videos für Kulturtraining-Engagement zu erstellen?

Absolut. HeyGen erleichtert die mühelose Videogenerierung für Kulturtraining-Engagement mit professionellen Vorlagen und Szenen. Sie können Skripte einfach in polierte Videos mit AI-Avataren und integrierter Sprachgenerierung umwandeln, um ein fesselndes Lernerlebnis zu gewährleisten.

Wie unterstützt HeyGen HR-Profis bei der organisatorischen Transformation?

HeyGen bietet HR-Profis leistungsstarke Werkzeuge für die organisatorische Transformation, indem es die Erstellung überzeugender interner Kommunikationsmittel vereinfacht. Diese Plattform hilft, neue Strategien zu artikulieren, die gewünschte Arbeitsplatzkultur zu verstärken und das Mitarbeiterengagement durch professionelle, skalierbare Videoinhalte zu steigern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo