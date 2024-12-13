Erstellen Sie ein lebendiges 45-sekündiges App-Walkthrough-Video, das für neue Benutzer konzipiert ist, die HeyGens "Avatar Workflow Walkthrough Generator" meistern möchten. Der visuelle Stil sollte sauber und intuitiv sein, mit hervorgehobenen Elementen der Benutzeroberfläche auf dem Bildschirm, ergänzt durch eine freundliche, ermutigende Audioerzählung. Zeigen Sie, wie Benutzer ihre Ideen mühelos in fesselnde Inhalte verwandeln können, indem sie die Funktion "Text-to-Video aus Skript" nutzen, um lebensechte "AI-Avatare" zu animieren.

Video Generieren