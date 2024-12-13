Avatar Workflow Walkthrough Generator: Erstellen Sie fesselnde How-To-Videos

Produzieren Sie mühelos fesselnde App-Walkthrough-Videos mit realistischen AI-Avataren, um komplexe Prozesse zu vereinfachen.

Erstellen Sie ein lebendiges 45-sekündiges App-Walkthrough-Video, das für neue Benutzer konzipiert ist, die HeyGens "Avatar Workflow Walkthrough Generator" meistern möchten. Der visuelle Stil sollte sauber und intuitiv sein, mit hervorgehobenen Elementen der Benutzeroberfläche auf dem Bildschirm, ergänzt durch eine freundliche, ermutigende Audioerzählung. Zeigen Sie, wie Benutzer ihre Ideen mühelos in fesselnde Inhalte verwandeln können, indem sie die Funktion "Text-to-Video aus Skript" nutzen, um lebensechte "AI-Avatare" zu animieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein wirkungsvolles 60-sekündiges Marketingvideo, das sich an Kleinunternehmer und Marketingfachleute richtet, um ihre Produkterklärungen zu verbessern. Dieses Video sollte eine dynamische und moderne visuelle Ästhetik annehmen, mit schnellen Schnitten und ansprechenden Grafiken, begleitet von einer mitreißenden Musikuntermalung. Heben Sie hervor, wie HeyGens "Vorlagen & Szenen" und "Sprachgenerierung"-Funktionen schnell hochwertige, sprechende AI-Avatare produzieren können, die mit klaren "Untertiteln" für eine breitere Zugänglichkeit weiter verbessert werden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 50-sekündiges Schulungsvideo für Pädagogen und Unternehmensschulungsleiter, das die Kraft von "Ganzkörper-AI-Avataren" für fesselnde Lernmodule demonstriert. Die visuelle Präsentation sollte poliert und professionell sein, in einer virtuellen Studio-Umgebung, mit einer ruhigen, autoritativen Stimme, die den Zuschauer führt. Betonen Sie die Einfachheit der Erstellung eines "benutzerdefinierten Avatars" und der Integration relevanter visueller Inhalte aus der "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um das Schulungserlebnis zu bereichern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Verkaufsförderungsvideo, das auf Verkaufsteams zugeschnitten ist und zeigt, wie sie schnell überzeugende Botschaften mit einem "AI-Video-Generator" erstellen können. Der visuelle und akustische Stil sollte schnell und wirkungsvoll sein, mit eleganten Übergängen und einer selbstbewussten, direkten Erzählung. Konzentrieren Sie sich auf die Effizienz der "Skript-zu-Video-Maker"-Funktionalität und zeigen Sie, wie "Text-to-Video aus Skript" und "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" helfen, vielseitige Inhalte für verschiedene Plattformen zu erstellen.
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Avatar Workflow Walkthrough Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde App-Walkthrough-Videos mit AI-gestützten Avataren und intuitiven Tools, die Ihren Content-Erstellungsprozess optimieren.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von vorgefertigten AI-Avataren oder erstellen Sie Ihren eigenen benutzerdefinierten digitalen Präsentator, um Ihr Publikum durch den Workflow zu führen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Walkthrough-Skript ein
Geben Sie Ihr detailliertes Skript für das Walkthrough ein. Die Plattform nutzt die Text-to-Video aus Skript-Technologie, um die Erzählung des Avatars automatisch zu generieren.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Inhalte hinzu und passen Sie Szenen an
Verbessern Sie Ihr Walkthrough mit relevanten visuellen Inhalten und passen Sie Szenen mit Vorlagen & Szenen an, um jeden Schritt und jede wichtige Funktion Ihrer App klar darzustellen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr poliertes Video
Finalisieren Sie Ihr App-Walkthrough-Video und nutzen Sie die Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte, um es in verschiedenen Formaten zu generieren, die für Ihre gewünschten Plattformen geeignet sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie dynamische Produktdemonstrationen

.

Produzieren Sie schnell wirkungsvolle Produktdemonstrationen und App-Feature-Highlights mit AI-Videos, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen und das Engagement zu steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wofür wird der AI-Video-Generator von HeyGen verwendet?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Generator, der es Benutzern ermöglicht, professionelle Videos mit realistischen AI-Avataren aus Text zu erstellen. Er verwandelt Ihre Skripte in fesselnde visuelle Inhalte für Marketing, Schulungen und Produkterklärungen.

Wie kann HeyGen effizient bei der Erstellung von App-Walkthrough-Videos helfen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von App-Walkthrough-Videos, indem es Ihnen ermöglicht, Skripte in hochwertige visuelle Anleitungen mit sprechenden AI-Avataren zu verwandeln. Sein intuitiver Skript-zu-Video-Maker und vorgefertigte Vorlagen vereinfachen den gesamten Produktionsprozess.

Kann ich die AI-Avatare und das Branding in HeyGen-Videos anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, einschließlich der Möglichkeit, benutzerdefinierte Avatare zu erstellen und die einzigartigen Farben und Logos Ihrer Marke für ein konsistentes Branding anzuwenden. Sie können sogar aus Ganzkörper-AI-Avataren wählen, um Ihre Videoinhalte zu verbessern.

Unterstützt HeyGen automatische Untertitel und mehrere Sprachen?

Absolut. HeyGen generiert automatisch präzise Untertitel für Ihre Videos, was die Zugänglichkeit und das Engagement erhöht. Dieser leistungsstarke Text-zu-Video-Editor unterstützt auch eine Vielzahl von Sprachen, wodurch Ihre Inhalte weltweit relevant werden.

